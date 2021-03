Τουρκικά ΜΜΕ: Πρόκληση από ΗΠΑ, Ισραήλ - «Έδωσαν στην Ελλάδα Ίμβρο και Τένεδο»

Οργισμένες αντιδράσεις στην Τουρκία προκαλεί η ανάρτηση του επιτετραμμένου των ΗΠΑ στο Ισραήλ, κ. Jonathan Shrier, με τον ισραηλινό υπουργό Ενέργειας κ. Yuval Steinitz.

Ο αμερικανός διπλωμάτης όχι μόνο φρόντισε να φωτογραφηθούν μπροστά σε χάρτη του αγωγού EΑST MED που αποτελεί κόκκινο πανί για την Τουρκία καθώς προβλέπει τη μεταφορά φυσικού αερίου από την Ανατολική Μεσόγειο με αγωγό προς την Ελλάδα, αλλά και επειδή η Ίμβρος και η Τένεδος αποτυπώνονται με χρώματα ως να ανήκουν στην Ελλάδα.

Ο τούρκικος Τύπος μιλάει για χάρτη σκάνδαλο και «κρίση του χάρτη». Ειδικότερα, η εφημερίδα «Γενί Σαφάκ» αναφέρει «Μεγάλη πρόκληση από ΗΠΑ και Ισραήλ, έδωσαν στην Ελλάδα την Ίμβρο και την Τένεδο».

Thank you, Energy Minister @steinitz_yuval and team for hosting our visit today, and for the productive discussions of U.S.-Israeli cooperation through the Clean Energy Finance Task Force and other important regional energy security issues. pic.twitter.com/ckGNWFYcEy