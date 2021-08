Τουρκία: Συνετρίβη ρωσικό πυροσβεστικό Beriev - Νεκροί οι 8 επιβαίνοντες

Αεροπορική τραγωδία στην Τουρκία, καθώς όπως μεταδίδουν Μέσα από τη γειτονική χώρα αεροσκάφος τύπου Beriev, το οποίο είχε νοικιάσει η χώρα από τη Ρωσία, συνετρίβη στο Καχραμάνμαρας στη Νότια Τουρκία, το μεσημέρι του Σαββάτου.

Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανακοίνωσε ότι οι 8 επιβαίνοντες σκοτώθηκαν, όπως μετέδωσαν ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων.

«Μάθαμε πως ένα ρωσικό πυροσβεστικό αεροσκάφος, που είχε απογειωθεί από τα Άδανα για να συμμετάσχει στις επιχειρήσεις κατάσβεσης πυρκαγιών στο Καχραμανμάρας είχε ένα ατύχημα», ανέφερε νωρίτερα το τουρκικό υπουργείο Άμυνας, σε δελτίο Τύπου.

«Την ώρα που επιχειρούσε στην κατάσβεση μιας πυρκαγιάς κοντά στην πόλη Καχραμανμάρας, ένα Be-200, που είχε ενοικιαστεί από τη Ρωσία, συνετρίβη. Ομάδες διάσωσης έχουν σταλεί στο σημείο της συντριβής. Τα πλήρωμα αποτελείτο από 8 ανθρώπους, έξι από τη ρωσική ομάδα και δύο από τη γενική διεύθυνση Δασών (της Τουρκίας)», ανέφερε σε ανακοίνωση η γενική διεύθυνση Δασών της Τουρκίας.

Όπως μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων Anadolu, ένας μεγάλος αριθμός διασωστών έχει αναπτυχθεί στο σημείο. Τουρκικά τηλεοπτικά δίκτυα μεταδίδουν εικόνες όπου διακρίνεται καπνός που έχει υψωθεί σε μια ορεινή περιοχή.

Το αεροσκάφος συνετρίβη κοντά στα Άδανα, λίγο πριν από την προσγείωσή του, σύμφωνα με τον στρατό.

