Τουρκία: Συνελήφθη ο φιλοκούρδος βουλευτής Ομέρ Φαρούκ Γκεργκερλίογλου

Η τουρκική αστυνομία συνέλαβε νωρίς σήμερα το πρωί τον φιλοκούρδο βουλευτή Ομέρ Φαρούκ Γκεργκερλίογλου από τα γραφεία του κόμματός του στο κοινοβούλιο, όπου είχε παραμείνει για τέσσερις νύχτες διαμαρτυρόμενος για την αφαίρεση της βουλευτικής του ιδιότητας σε ξεχωριστή υπόθεση.

