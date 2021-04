Τουρκία: Στρατιωτικό αεροσκάφος έπεσε στη θάλασσα ανοιχτά της Σμύρνης

Εκπαιδευτικό αεροσκάφος της τουρκικής Αεροπορίας κατέπεσε στη θαλάσσια περιοχή της Σμύρνης το πρωί της Παρασκευής.

Όπως μεταδίδει το πρακτορείο Anadolu, που επικαλείται πληροφόρηση από το τουρκικό υπουργείο Άμυνας, οι δύο πιλότοι διασώθηκαν και είναι καλά στην υγεία τους.

#BREAKING - KT-1 type aircraft falls into sea off coast of Turkey’s western Izmir province, 2 pilots rescued, says Turkish Defense Ministry