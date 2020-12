Τουρκία: Νέες Navtex για το Καστελόριζο - «Ακυρώνει» ελληνική Navtex για άσκηση

Δύο νέες Navtex εξέδωσε η Τουρκία, με τις οποίες επιμένει στην πάγια τακτική της να θέτει ζήτημα αποστρατικοποίησης των ελληνικών νησιών, όπου πραγματοποιούνται ελληνικές ασκήσεις, αυτή τη φορά με αναφορά στο Καστελόριζο.

Συγκεκριμένα, η μία τουρκική Navtex «ακυρώνει» ελληνική Navtex για άσκηση στην περιοχή του Καστελόριζου υποστηρίζοντας ότι στη συγκεκριμένε περιοχή η αρμοδιότητα για έκδοση Navtex ανήκει στην Τουρκία, και τον λόγο αυτό ο Σταθμός της Αττάλειας κάνει επαναμετάδοση της Navtex για την ελληνική άσκηση.

Η δεύτερη Navtex υποστηρίζει ότι η οδηγία προς ναυτιλλομένους που εξέδωσε ο Σταθμός του Ηρακλείου δεν είναι μόνο σε περιοχή που η αρμοδιότητα για έκδοση NAVTEX ανήκει στην Τουρκία, αλλά είναι και παραβίαση της υποχρέωσης για αποστρατιωτικοποίηση του Καστελόριζου βάσει της Συνθήκης Ειρήνης των Παρισίων του 1947.

Οι τουρκικές navtex

TURNHOS N/W : 1562/20 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 16-12-2020 19:29)

TURNHOS N/W : 1562/20

MEDITERRANEAN SEA

1. IRAKLEIO NAVTEX STATION MESSAGE NUMBER HA98-788/20 PROMULGATED ON 15 DEC 20 AS COVERING A REGION IN TURKISH NAVTEX SERVICE AREA, IS A VIOLATION OF DEMILITARIZED STATUS OF CASTELLORIZO ISLAND SET BY THE 1947 PARIS PEACE TREATY.

2. CANCEL THIS MESSAGE 171100Z DEC 20.

·TURNHOS N/W : 1561/20 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 16-12-2020 19:28)

TURNHOS N/W : 1561/20

MEDITERRANEAN SEA

1. IRAKLEIO NAVTEX STATION MESSAGE HA97-787/20 TRANSMITTED COVERING A REGION IN TURKISH NAVTEX SERVICE AREA, RETRANSMITTED BY ANTALYA NAVTEX STATION FOR MARINERS' SAFETY.

2.MILITARY EXERCISES, ON 18 DEC 20 FROM 0600Z TO 1000Z IN AREA BOUNDED BY;

35 30.00 N - 027 40.00 E

35 00.00 N - 027 15.00 E

34 40.00 N - 028 00.00 E

35 20.00 N - 028 20.00 E

CAUTION ADVISED.

3.CANCEL THIS MESSAGE 181100Z DEC 20.