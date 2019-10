Τουρκική NAVTEX εντός κυπριακής ΑΟΖ για στρατιωτική άσκηση

Αψηφώντας τις αυστηρές προειδοποιήσεις των ΗΠΑ και τη διεθνή καταδίκη για τις «παράνομες» ενέργειές της στην ανατολική Μεσόγειο, η Άγκυρα εξέδωσε νέα Naxtex με την οποία δεσμεύει θαλάσσια περιοχή στην κυπριακή ΑΟΖ για τη διενέργεια στρατιωτικών ασκήσεων του Πολεμικού Ναυτικού με πραγματικά πυρά.

Συγκεκριμένα, ο υδρογραφικός σταθμός της Αττάλειας εξέδωσε, σήμερα Τρίτη 8 Οκτωβρίου, NAVTEX που δεσμεύει θαλάσσια περιοχή μερικές δεκάδες ναυτικά μίλια βορειοδυτικά της Πάφου, κοντά στο σημείο όπου σύμφωνα με πληροφορίες δραστηριοποιείται το τουρκικό γεωτρύπανο «Fatih»..

Σύμφωνα με τη Navtex, οι ασκήσεις με πραγματικά πυρά του τουρκικού Πολεμικού Ναυτικού θα διεξαχθούν την Πέμπτη 10 Οκτωβρίου από τις 2 μ.μ μέχρι τις 5 μ.μ.

Δείτε τη νέα Navtex:

TURNHOS N/W : 1133/19 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 08-10-2019 10:03)TURNHOS N/W : 1133/19

MEDITERRANEAN SEA

GUNNERY EXERCISE, ON 10 OCT 19 FROM 1400Z TO 1700Z IN AREA BOUNDED BY;

34 58.00 N – 030 45.00 E

34 58.00 N – 031 04.00 E

34 47.00 N – 031 04.00 E

34 47.00 N – 030 45.00 E

CAUTION ADVISED.

Σημειώνεται πως χθες ο Τούρκος υπουργός Ενέργειας, Φατίχ Ντονμέζ, είχε δηλώσει ότι το πλωτό γεωτρύπανα «Yavuz» θα ξεκινούσε γεώτρηση έως την Τρίτη, σήμερα.