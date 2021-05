Τουρκία: Navtex για επιστημονικές έρευνες στο Αιγαίο από 31 Μαΐου

Δεν αποφεύγει τις προκλήσεις η Τουρκία, έστω και σε συμβολικό επίπεδο, καθώς για την 31η Μαΐου, την ημέρα που ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Νίκος Δένδιας θα συναντήσουν τον Μεβλούτ Τσαβούσογλου στην Αθήνα, εξέδωσε NAVTEX για επιστημονικές έρευνες στο Αιγαίο.

H συγκεκριμένη NAVTEX εκδόθηκε από τον υδρογραφικό σταθμό της Σμύρνης και εκτείνεται για την περίοδο από 31 Μαΐου έως 21 Ιουνίου. Αφορά το πλοίο Tubitak Marmara, το οποίο έχει ναυπηγηθεί για περιβαλλοντικές έρευνες.

Αναλυτικά η NAVTEX της Τουρκίας αναφέρει τα εξής:

TURNHOS N/W : 0446/21 (İzmir NAVTEX Station) (Published Date: 28-05-2021 19:33)

TURNHOS N/W : 0446/21

AEGEAN SEA

1. SCIENTIFIC SURVEY, BY R/V TÜBİTAK MARMARA BETWEEN 31 MAY-10 JUN 21 IN AREA BOUNDED BY;

38 00.846 N - 026 04.685 E

38 10.305 N - 026 15.609 E

38 04.826 N - 026 36.788 E

38 08.493 N - 026 40.097 E

38 08.687 N - 026 47.192 E

38 01.494 N - 026 51.788 E

38 01.874 N - 027 02.014 E

37 58.875 N - 027 07.878 E

37 58.342 N - 027 14.142 E

37 45.718 N - 027 13.874 E

37 45.633 N - 027 10.863 E

37 47.662 N - 027 10.951 E

37 52.514 N - 027 07.911 E

37 54.030 N - 027 01.930 E

37 55.750 N - 026 43.260 E

37 48.408 N - 026 19.699 E

37 44.717 N - 026 04.719 E

CAUTION ADVISED.

2. CANCEL THIS MESSAGE 102100Z JUN 21.

Στο μεταξύ, στις 25 και 27 Μαΐου πραγματοποιήθηκε στην Αδριανούπολη διμερής συνάντηση εμπειρογνωμόνων, υπό τα υπουργεία Εξωτερικών Ελλάδας και Τουρκίας, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, που μεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές αποκλειστικό θέμα, όπως σημειώνουν, ήταν η αποτύπωση, με τη χρήση σύγχρονων τεχνικών, της υφιστάμενης οριογραμμής στην περιοχή του ποταμού Έβρου, όπως αυτή έχει ορισθεί από το Πρωτόκολλο των Αθηνών του 1926.