Τουρκία: Κατέρρευσε κτίριο στη Μαλάτια - 10 άνθρωποι παραμένουν εγκλωβισμένοι

Τουλάχιστον 10 άνθρωποι παραμένουν εγκλωβισμένοι στα συντρίμμια κτιρίου που κατέρρευσε στην πόλη Μαλάτια στην ανατολική Τουρκία.

«Περίπου είκοσι άνθρωποι» βρίσκονταν μέσα στο κτίριο την ώρα του δυστυχήματος, λίγο πριν από τις 17:00 τοπική ώρα (16:00 ώρα Ελλάδας), δήλωσε ο κυβερνήτης της επαρχίας Μαλάτια Αΐντίν Μπαρούς στο ιδιωτικό τηλεοπτικό δίκτυο A Haber.

Δύο και πλέον ώρες μετά την έναρξη των επιχειρήσεων διάσωσης, περίπου δέκα άνθρωποι εξακολουθούσαν να βρίσκονται εγκλωβισμένοι στα χαλάσματα, σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο Haberturk.

A building has collapsed in the eastern #Turkish city of #Malatya. Rescue teams scouring the rubble in search of survivors. 13 people have already been rescued, yet the number of those yet to be saved remains unknown.#turkey #anews pic.twitter.com/tMlsfGTrYK