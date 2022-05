Λουχάνσκ: Τουλάχιστον δύο νεκροί από βομβαρδισμό σχολείου - Περίπου 60 άνθρωποι στα συντρίμμια

Τουλάχιστον δύο άτομα έχασαν τη ζωή τους από ρωσικό βομβαρδισμό σε σχολείο στο ουκρανικό χωριό Μπιλοχορίβκα. Παράλληλα, περίπου 60 ακόμη άτομα παραμένουν παγιδευμένα κάτω από τα συντρίμμια, δημιουργώντας ανησυχία για τον τελικό αριθμό των νεκρών.

Σύμφωνα με τον κυβερνήτη της επαρχίας Λουχάνσκ, Σέρχιι Γκαϊντάι στο σχολείο στο οποίο είχαν αναζητήσει καταφύγιο περίπου 90 άνθρωποι, ενώ μέχρι στιγμής τριάντα εξ' αυτών έχουν διασωθεί.

🇺🇦 MFA strongly condemns #Russian shelling of a school in Bilohorivka, sheltered 60 people, on May 7. #Russia committed this brutal war crime shortly before the Day of Remembrance and Reconciliation, constantly repeating the tragedy of World War II. #StopRussianWar pic.twitter.com/dxf3fX7GrZ

«Επτά από αυτούς είναι τραυματισμένοι», έγραψε ο Γκαϊντάι σε ανάρτησή του στο Telegram. «Εξήντα άνθρωποι είναι πιθανό να έχουν πεθάνει κάτω από τα συντρίμμια των κτιρίων».

Παράλληλα ο Γκαϊντάι επεσήμανε ότι, σύμφωνα με προκαταρκτικές πληροφορίες, από τον βομβαρδισμό του χωριού Σιπίλοβο καταστράφηκε ένα σπίτι και 11 άνθρωποι παραμένουν στα ερείπια.

Στο μεταξύ, έξι άμαχοι, ανάμεσά τους δύο παιδιά, σκοτώθηκαν και άλλοι 12 τραυματίστηκαν εξαιτίας ρωσικών πυραυλικών πληγμάτων στην πόλη Πριβίλα της ανατολικής Ουκρανίας, ανέφεραν εξάλλου αξιωματούχοι μέσω Telegam.

#Russian forces dropped a bomb on the school of Bilohorivka, #Luhansk region, where almost the entire village was staying, reports #Ukrainian media.



There were about 90 people in the school. Nearly 30 people have already been taken out of the rubble. pic.twitter.com/mNAawnd9CJ