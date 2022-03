Τουλάχιστον 35 οι νεκροί από την επίθεση σε στρατιωτική βάση στο Λβιβ - Τρόφιμα για δύο εβδομάδες στο Κίεβο σε περίπτωση πολιορκίας

APimages

Τουλάχιστον 35 στρατιώτες έχασαν τη ζωή τους και 134 ακόμα τραυματίστηκαν από την επίθεση των ρωσικών δυνάμεων με πυραύλους στη στρατιωτική βάση Γιαβορίφ στη δυτική Ουκρανία, όπως ανακοίνωσε ο περιφερειακός διοικητής του Λβιβ. Επίσης, εννέα άνθρωποι σκοτώθηκαν από αεροπορικούς βομβαρδισμούς στο Μικολάιφ, ενώ ο ρωσικός στρατός βομβάρδισε τη Λαύρα της Κοιμήσεως της Θεοτόκου του Σβιατογίρσκ.

Σφίγγει ο ρωσικός κλοιός στο Κίεβο, το οποίο έχει αποθέματα τροφίμων για δύο εβδομάδες αν πολιορκηθεί, σύμφωνα με τη δημοτική αρχή.

Τελευταία ενημέρωση 18:43

To ρωσικό υπουργείο Άμυνας αιτιολόγησε την πυραυλική επίθεση στη στρατιωτική βάση «Διεθνές Κέντρο για την Ειρήνευση και την Ασφάλεια» κοντά στο Λβιβ στη δυτική Ουκρανία, στα σύνορα με την Πολωνία.

«Σκοτώσαμε μέχρι και 180 ξένους μισθοφόρους και καταστρέψαμε μεγάλη ποσότητα οπλισμού», ανακοίνωσε το ρωσικό ΥΠΑΜ, που ξεκαθάρισε ότι ο ρωσικός στρατός θα συνεχίσει τις επιθέσεις σε ξένους μισθοφόρους.

Σύμφωνα με το BBC, η βάση καλύπτει περιοχή 390 τετραγωνικών χιλιομέτρων και μπορεί να φιλοξενήσει μέχρι και 1.790 στρατιώτες. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό πόσοι άνδρες του ουκρανικού στρατού βρίσκονταν στη βάση τη στιγμή της επίθεσης.

Η συγκεκριμένη στρατιωτική βάση χρησιμοποιείται για την εκπαίδευση του ουκρανικού στρατού και για ασκήσεις με στρατούς άλλων χωρών του ΝΑΤΟ, στο πλαίσιο του προγράμματος «Partnership for Peace» («Συνεργασία για την Ειρήνη»), που αποσκοπεί στην ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ μελών του ΝΑΤΟ και μη μελών.

Τελευταία ενημέρωση 18:35

Bίντεο στο οποίο φαίνεται να βομβαρδίζεται το Παρίσι ανέβασε στον λογαριασμό του στο Twitter το ουκρανικό κοινοβούλιο, στην προσπάθειά του να δείξει σε όλη την Ευρώπη ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν δε στοχεύει αποκλειστικά στην Ουκρανία. «Αν πέσουμε εμείς, θα πέσετε κι εσείς», καταλήγει το βίντεο, επαναλαμβάνοντας φράση του Ουκρανού προέδρου Ζελένσκι.

Στο βίνετο παρουσιάζονται μαχητικά που αρχίζουν να βομβαρδίζουν τη γαλλική πρωτεύουσα υπό τις κραυγές τρόμου των πολιτών.

«Ο διάσημος πύργος του Άιφελ ή η Πύλη του Βραδεμβούργου στο Βερολίνο θα μείνουν όρθια στους συνεχείς βομβαρδισμούς των Ρώσων; Πιστεύετε ότι δεν σας αφορά; Σήμερα είναι η Ουκρανία, αύριο μπορεί να είναι ολόκληρη η Ευρώπη. Η Ρωσία δεν σταματά με τίποτα», γράφει το ουκρανικό κοινοβούλιο στη λεζάντα.

Would the famous Eiffel Tower in #Paris or the Brandenburg Gate in #Berlin remain standing under endless bombing of Russian troops?

Do you think that does not concern you?

Today it’s #Ukraine, tomorrow it will be the whole of #Europe. Russia will stop at nothing. pic.twitter.com/vi6z5UWV8q — Verkhovna Rada of Ukraine (@ua_parliament) March 11, 2022

Τελευταία ενημέρωση 18:24

«Δεν θα υποχωρήσουμε καταρχήν σε οποιαδήποτε θέση. Η Ρωσία το καταλαβαίνει αυτό τώρα. Η Ρωσία έχει ήδη αρχίσει να συνομιλεί εποικοδομητικά», αναφέρει χαρακτηριστικά ο σύμβουλος του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, Μιχαΐλο Ποντόλιακ, ενώ εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι «θα πετύχουμε κάποια αποτελέσματα». Την προοπτική εύρεσης διπλωματικής λύσης εκφράζει και η Μόσχα, Καθώς Ρώσος αντιπρόσωπος γνωστοποίησε ότι οι συνομιλίες κατέγραψαν ουσιαστική πρόοδο.

Συγκεκριμένα, η Ουκρανία λέει πως είναι πρόθυμη να διαπραγματευτεί, όχι όμως να παραδοθεί ή να αποδεχθεί οποιοδήποτε τελεσίγραφο.

Τελευταία ενημέρωση 17:39

Περισσότεροι από 2.100 κάτοικοι της Μαριούπολης, πόλης λιμάνι που τελεί υπό πολιορκία στη νοτιοανατολική Ουκρανία, έχουν σκοτωθεί από την αρχή της ρωσικής επίθεσης, στις 24 Φεβρουαρίου, έγινε σήμερα γνωστό από τη δημοτική αρχή της πόλης.

«Τις τελευταίες 24 ώρες, σημειώθηκαν τουλάχιστον 22 βομβαρδισμοί εναντίον της πόλης. Πάνω από 100 βόμβες έχουν ήδη ριφθεί εναντίον της Μαριούπολης», ανέφερε η δημοτική αρχή στο Telegram.

«Οι εισβολείς πλήττουν κυνικά και εσκεμμένα πολυκατοικίες, πυκνοκατοικημένες ζώνες, καταστρέφουν παιδικά νοσοκομεία και αστικές υποδομές (…). Έως σήμερα, 2.187 κάτοικοι της Μαριούπολης έχουν χαθεί σε ρωσικές επιθέσεις», σημείωσε.

Τελευταία ενημέρωση 17:06

Τα τελευταία αποθέματα νερού και τροφίμων στην πόλη της Μαριούπολης, που βρίσκεται υπό πολιορκία, εξαντλούνται, προειδοποίησε σήμερα το δημοτικό συμβούλιο, προσθέτοντας πως οι ρωσικές δυνάμεις, που έχουν αποκλείσει την πόλη, συνεχίζουν να σφυροκοπούν πολιτικούς στόχους.

«Οι κάτοικοι βρίσκονται σε μια δύσκολη κατάσταση εδώ και 12 ημέρες. Δεν υπάρχει ούτε ηλεκτρικό ρεύμα, ούτε νερό, ούτε θέρμανση στην πόλη. Δεν υπάρχει σχεδόν καμία δυνατότητα επικοινωνίας μέσω του δικτύου κινητής τηλεφωνίας. Τα τελευταία αποθέματα τροφίμων και νερού εξαντλούνται», σημειώνεται σε μια ανακοίνωσε που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο.

Τελευταία ενημέρωση 16:56

«Αυτός ο πόλεμος είναι εναντίον ολόκληρου του ουκρανικού πληθυσμού» δήλωσε ο δήμαρχος του Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο σε συνέντευξή του στο CNN, ενώ ξεκαθάρισε ότι κανένας δεν θα παραδοθεί.

Τελευταία ενημέρωση 15:33

Περίπου 1 εκατομμύριο άνθρωποι στην Ουκρανία έχουν μείνει χωρίς φυσικό αέριο και θέρμανση λόγω της ρωσικής εισβολής, σύμφωνα με τον ουκρανικό πάροχο φυσικού αερίου GTSOU.

Τελευταία ενημέρωση 15:29

Περίπου τα μισά συναλλαγματικά αποθέματα της Κεντρικής Τράπεζας της Ρωσίας έχουν δεσμευτεί λόγω των κυρώσεων, δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών της χώρας Αντόν Σιλουάνοφ στην εκπομπή «Μόσχα. Κρεμλίνο. Πούτιν» του κρατικού τηλεοπτικού δελτίου «Ρωσία-1».

«Είναι περίπου τα μισά αυτών των αποθεμάτων, που διαθέταμε. Ο συνολικός όγκος των αποθεμάτων είναι περίπου 640 δισ. δολάρια ΗΠΑ, περίπου τα 300 δισ. των αποθεμάτων τώρα βρίσκονται σε κατάσταση, στην οποία δεν μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε», είπε ο Ρώσος υπουργός, σημειώνοντας ότι μέρος των ρωσικών αποθεμάτων σε χρυσό και συνάλλαγμα είναι στο κινεζικό νόμισμα γουάν.

Σύμφωνα με τον Ρώσο υπουργό, στην Κίνα ασκούνται δυτικές πιέσεις για να περιορίσει το εμπόριο με τη Ρωσία, «ώστε να περιοριστεί η πρόσβαση σ' εκείνα τα αποθέματα, τα οποία έχουμε σε γουάν, αλλά νομίζω ότι οι εταιρικές μας σχέσεις με την Κίνα θα επιτρέψουν παρόλ' αυτά να διατηρήσουμε εκείνη τη συνεργασία, που πετύχαμε, και όχι μόνο να τη διατηρήσουμε, αλλά και να την πολλαπλασιάσουμε υπό τις συνθήκες, που οι δυτικές αγορές κλείνουν».

Τελευταία ενημέρωση 15:05

Ο πρώτος θάνατος δημοσιογράφου καταγράφηκε προ ολίγου στο Ιρπίν. Πρόκειται για τον 51χρονο, Μπρεντ Ρενόντ που εργαζόταν για τους New York Times και βρισκόταν στο Κίεβο ως ανταποκριτής της. Επιπλέον υπάρχουν αναφορές για τον τραυματισμό ενός ακόμα δημοσιογράφου.

Οι ουκρανικές αρχές προσπαθούν να απομακρύνουν το δημοσιογράφο από το πεδίο της μάχης, όπως γνωστοποιεί το New Voice της Ουκρανίας.

Τελευταία ενημέρωση 14:53

Σχεδόν 125.000 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τις εμπόλεμες ζώνες σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντιμίρ Ζελένσκι, ο οποίος τόνισε ότι προτεραιότητα για την Ουκρανία είναι η παροχή βοήθειας στην πολιορκημένη πόλη της Μαριούπολης.

«Σήμερα βασική αποστολή είναι η Μαριούπολη», είπε, προσθέτοντας πως ένα κομβόι ανθρωπιστικής βοήθειας βρίσκεται αυτήν τη στιγμή σε απόσταση 80 χιλιομέτρων από την υπό πολιορκία πόλη, όπου περισσότεροι από 400.000 άνθρωποι έχουν εγκλωβιστεί.

Τελευταία ενημέρωση 14:46

Περισσότεροι από 250 άνθρωποι που διαδήλωναν σήμερα κατά των ρωσικών στρατιωτικών επιχειρήσεων στην Ουκρανία συνελήφθησαν στη Ρωσία, σύμφωνα με μια μη κυβερνητική οργάνωση.

«Τουλάχιστον 268 άνθρωποι έχουν ήδη συλληφθεί σε 23 πόλεις», έγραψε στον ιστότοπό της η OVD-Info, μια μκο που παρακολουθεί τις διαδηλώσεις.

Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου κατέγραψαν τις βίαιες συλλήψεις διαδηλωτών στη Μόσχα και την Αγία Πετρούπολη, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της χώρας.

Τελευταία ενημέρωση 14:24

Ένας Ουκρανός αξιωματικός της αστυνομίας της περιφέρειας του Λουχάνσκ κατηγόρησε τη νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή τον ρωσικό στρατό ότι βομβάρδισε την κοινότητά του με βόμβες φωσφόρου.

Σύμφωνα με τον Αλέξι Μπιλοτσίτσκι, αρχηγό της αστυνομίας της Ποπάσνα, που βρίσκεται σε απόσταση περίπου 100 χιλιομέτρων δυτικά του Λουχάνσκ, οι Ρώσοι χρησιμοποίησαν βόμβες φωσφόρου εναντίον της περιοχής του.

Τελευταία ενημέρωση 14:07

Η Ουκρανία εργάζεται με το Ισραήλ και την Τουρκία ως μεσολαβητές, προκειμένου να οριστικοποιήσει μια τοποθεσία και ένα πλαίσιο για τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία, δήλωσε σήμερα ο προεδρικός σύμβουλος και διαπραγματευτής της Ουκρανίας Μιχαΐλο Ποντόλιακ.

«Όταν επιλυθεί αυτό, θα υπάρξει μια συνάντηση. Πιστεύω ότι δεν θα χρειαστούμε πολύ χρόνο να φθάσουμε εκεί», δήλωσε στο κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο της Ουκρανίας.

Τελευταία ενημέρωση 13:51

Η Τουρκία κάλεσε τη Ρωσία να βοηθήσει για να απομακρυνθούν οι πολίτες της που έχουν εγκλωβιστεί στην υπό πολιορκία Μαριούπολη, στην Ουκρανία, ανακοίνωσε σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας Μεβλούτ Τσαβούσογλου, χωρίς να επιβεβαιώσει εάν το τέμενος της πόλης επλήγη από τους ρωσικούς βομβαρδισμούς.

«Τηλεφωνήσαμε χθες (στον Ρώσο υπουργό Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ) και του ζητήσαμε τη βοήθειά του για την εκκένωση των πολιτών μας», είπε.

Τελευταία ενημέρωση 13:34

Τουλάχιστον 35 στρατιώτες σκοτώθηκαν και 134 ακόμα τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια πυραυλικής επίθεσης εναντίον της στρατιωτικής βάσης «Διεθνές Κέντρο για την Ειρήνευση και την Ασφάλεια» στην πόλη Γιαβορίφ, περίπου 10 χιλιόμετρα από τα σύνορα με την Πολωνία και 60 χλμ. από το κέντρο του Λβιβ στη δυτική Ουκρανία.

Τελευταία ενημέρωση 12:54

Αποθέματα τροφίμων για δύο εβδομάδες έχει το Κίεβο, σε περίπτωση που η πρωτεύουσα της Ουκρανίας περικυκλωθεί από τις ρωσικές δυνάμεις.

«Ο δήμος Κιέβου έχει προετοιμαστεί για όλα τα πιθανά σενάρια, ακόμη και για πολιορκία. Τα 2 εκατομμύρια των κατοίκων που δεν έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους δεν θα μείνουν χωρίς την υποστήριξή μας», ανέφερε χαρακτηριστικά η δημοτική Αρχή της πόλης.

Τελευταία ενημέρωση 12:45

Τουλάχιστον 35 στρατιώτες έχασαν τη ζωή τους και 134 τραυματίστηκαν από την επίθεση των ρωσικών δυνάμεων με πυραύλους στη στρατιωτική βάση Γιαβορίβ στη δυτική Ουκρανία, όπως ανακοίνωσε ο περιφερειακός διοικητής του Λβιβ. Αρχικά, είχε μεταδοθεί ότι οι νεκροί ήταν 9, με τον Guardian να κάνει λόγο για 20.

«Οι εισβολείς πραγματοποίησαν αεροπορικό πλήγμα στο Διεθνές Κέντρο για τη Διατήρηση της Ειρήνης και την Ασφάλεια. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, εκτόξευσαν οκτώ πυραύλους», ανέφερε σε δήλωσή της η στρατιωτική διοίκηση του Λβιβ.

Τελευταία ενημέρωση 12:44

Εννέα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια αεροπορικών βομβαρδισμών στο Μικολάιβ την Κυριακή, σύμφωνα με τον περιφερειακό διοικητή Βιτάλι Κιμ, όπως μεταδίδει το Reuters.

Τελευταία ενημέρωση 12:42

Για απαγωγή δεύτερου δημάρχου από ρωσικές δυνάμεις κάνει λόγο ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας Ντμίτρο Κουλέμπα. Πρόκειται για τον Γιεβχεν Ματχιέγιεφ, ο οποίος ήταν δήμαρχος στην Ντνιπρορούντν. Ο κ. Κουλέμπα ζήτησε από όλα τα κράτη και τους διεθνείς οργανισμούς να συμβάλλουν στον τερματισμό της ρωσικής τρομοκρατίας.

πως αναφέρουν οι Ουκρανοί, ο δεύτερος δήμαρχος που απήχθη από τα ρωσικά στρατεύματα μέσα σε τρεις ημέρες, μετά τον δήμαρχο της Μελιτόπολης ο οποίος, σύμφωνα με πληροφορίες, έπεσε θύμα απαγωγής την Παρασκευή.

Today, Russian war criminals abducted another democratically elected Ukrainian mayor, head of Dniprorudne Yevhen Matveyev. Getting zero local support, invaders turn to terror. I call on all states & international organizations to stop Russian terror against Ukraine and democracy. pic.twitter.com/jEPTBTLikY — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 13, 2022

Τελευταία ενημέρωση 11:49

Η Ρωσία διόρισε μια βουλευτή φιλικά προσκείμενη στη Μόσχα στη θέση του εκλεγμένου δημάρχου της Μελιτόπολης που απήχθη από τα ρωσικά στρατεύματα, την ώρα που ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι διατύπωνε απειλές εναντίον ενδεχόμενων συνεργατών και υποστηρικτών της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Η βουλευτής Γκαλίνα Ντανιλτσένκο, η οποία διορίστηκε στη θέση του απαχθέντος εκλεγμένου δημάρχου Ιβάν Φεντόροφ, κάλεσε τους κατοίκους της Μελιτόπολης να «προσαρμοστούν στη νέα πραγματικότητα».

The collaborator Galina Danilchenko appeared in Melitopol! Russians have already appointed her "acting mayor" of the city!



The real mayor Ivan Fedorov, who refused to cooperate with the occupants, was kidnapped yesterday. pic.twitter.com/GOSWgUt36n — Ukraine 4 Freedom (@uawarinfo) March 12, 2022

Τελευταία ενημέρωση 11:17

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ προειδοποιεί ότι η Ρωσία ενδέχεται να χρησιμοποιήσει χημικά όπλα μετά την εισβολή της στην Ουκρανία, σημειώνοντας ότι κάτι τέτοιο θα ήταν έγκλημα πολέμου, σύμφωνα με συνέντευξη που παραχώρησε στη γερμανική εφημερίδα Welt am Sonntag.

«Τις τελευταίες ημέρες έχουμε ακούσει παράλογους ισχυρισμούς για εργαστήρια χημικών και βιολογικών όπλων», δηλώνει ο Στόλτενμπεργκ στη γερμανική εφημερίδα, συμπληρώνοντας ότι το Κρεμλίνο εφευρίσκει ψευδείς προφάσεις για να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα.

«Τώρα που διατυπώθηκαν αυτοί οι ψευδείς ισχυρισμοί, πρέπει να παραμείνουμε σε επαγρύπνηση γιατί είναι πιθανό η Ρωσία να σχεδιάσει επιχειρήσεις με χημικά όπλα υπό των μανδύα αυτών των επινοήσεων. Αυτό θα ήταν έγκλημα πολέμου», αναφέρει.

Τελευταία ενημέρωση 10:40

Ρωσικά στρατεύματα έχουν καταστρέψει μέχρι στιγμής 3.687 ουκρανικές εγκαταστάσεις στρατιωτικής υποδομής, ανακοίνωσε σήμερα ο εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Άμυνας Ιγκόρ Κονασένκοφ, σύμφωνα με ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων.

Το Reuters σημειώνει πως δεν κατέστη δυνατό να επαληθεύσει την πληροφορία αυτή από ανεξάρτητη πηγή.

Εξάλλου η ρωσική εταιρεία φυσικού αερίου Gazprom ανακοίνωσε σήμερα ότι συνεχίζει τις αποστολές αερίου μέσω της Ουκρανίας με όγκους 109,6 εκατ. κυβικών μέτρων, από 109,5 εκατ. κυβικά μέτρα που ήταν την προηγουμένη.

Τελευταία ενημέρωση 10:10

Δεκαεννέα ασθενοφόρα με τις σειρήνες τους να ηχούν κατευθύνονται προς την ουκρανική στρατιωτική βάση στο Γιαβορίβ κοντά στα πολωνικά σύνορα, δήλωσε στο Ρόιτερς αυτόπτης μάρτυρας, αφού τοπικοί αξιωματούχοι μετέδωσαν πως η εγκατάσταση επλήγη από ρωσική αεροπορική επιδρομή.

Άλλα επτά ασθενοφόρα εθεάθησαν να κατευθύνονται προς την εν λόγω εγκατάσταση μετά την επίθεση. Πρόκειται για το πιο δυτικό σημείο της Ουκρανίας που έχει δεχθεί μέχρι τώρα επίθεση στη διάρκεια του πολέμου.

Τελευταία ενημέρωση 09:25

Ρωσικά αεροσκάφη βομβάρδισαν τη Λαύρα του Σβιατογίρσκ στην περιοχή του Ντονέτσκ, μεταδίδει το Ukrinform επικαλούμενο ανάρτηση της ουκρανικής συνοριοφυλακής στο Telegram.

«Οι εισβολείς έπληξαν τη Λαύρα του Σβιατογίρσκ στην περιοχή του Ντονέτσκ», αναφέρει η ανάρτηση.

Σύμφωνα με τον Βολοντίμιρ Ριμπάλκιν, επικεφαλής ΜΚΟ στην περιοχή, η αεροπορική επιδρομή σημειώθηκε στις 11:05 το βράδυ του Σαββάτου. «Χτύπησαν τον γυναικωνίτη. Αυτήν την ώρα, νεκροί και τραυματίες ανασύρονται από τα ερείπια», δήλωσε ο Ριμπάλκιν.



The #Sviatohirsk Lavra, the third most important monastery of the #Moscow Patriarchate in #Ukraine known from its previous pro-Russian sentiments has just been bombed by the #Russian air force. pic.twitter.com/MUCicCzt4s — Orthodox News ☦️📰📸 (@OrthodoxNews2) March 12, 2022

Νεκροί άμαχοι

Η Ουκρανία κατηγόρησε χθες, Σάββατο, τις ρωσικές δυνάμεις ότι σκότωσαν επτά αμάχους σε επίθεση εναντίον γυναικών και παιδιών που προσπαθούσαν να διαφύγουν από τις μάχες κοντά στο Κίεβο. Η Γαλλία δήλωσε πως ο ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δεν δείχνει έτοιμος να κάνει ειρήνη.

Η ουκρανική υπηρεσία πληροφοριών ανακοίνωσε ότι οι επτά, μεταξύ των οποίων ένα παιδί, σκοτώθηκαν καθώς διέφευγαν από το χωριό Περεμόχα και ότι «οι εισβολείς ανάγκασαν όσους είχαν απομείνει από το κομβόι να γυρίσουν πίσω».

Το Reuters αναφέρει πως δεν ήταν αμέσως σε θέση να επαληθεύσει την πληροφορία και η Ρωσία δεν σχολίασε άμεσα.

Η Μόσχα αρνείται ότι στοχοθετεί αμάχους αφότου εισέβαλε στις 24 Φεβρουαρίου. Κατηγορεί την Ουκρανία για τις αποτυχημένες προσπάθειες να απομακρυνθούν άμαχοι από περικυκλωμένες πόλειες, μια κατηγορία που η Ουκρανία και οι δυτικοί σύμμαχοί της απορρίπτουν κατηγορηματικά.

Ο Ζελένσκι δήλωσε πως η Μόσχα στέλνει νέα στρατεύματα αφού οι ουκρανικές δυνάμεις έθεσαν εκτός μάχης 31 ρωσικά τάγματα και έκανε λόγο για τις μεγαλύτερες απώλειες του ρωσικού στρατού εδώ και δεκαετίες. Το Reuters αναφέρει πως δεν μπόρεσε να επαληθεύσει τις δηλώσεις του.

«Εξακολουθούμε να πρέπει να κρατήσουμε. Εξακολουθούμε να πρέπει να πολεμήσουμε», δήλωσε χθες το βράδυ ο Ζελένσκι σε βιντεοσκοπημένη ομιλία του, τη δεύτερη της χθεσινής ημέρας. Λέγοντας ότι έχουν σκοτωθεί περίπου 1.300 ουκρανοί στρατιώτες, κάλεσε τη Δύση να εμπλακεί περισσότερο στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν ότι θα στείλουν εσπευσμένα στην Ουκρανία επιπλέον μικρά όπλα, καθώς και αντιαρματικά και αντιαεροπορικά αξίας έως 200 εκατ. δολαρίων. Ουκρανοί αξιωματούχοι έχουν ζητήσει περισσότερη στρατιωτική βοήθεια.

Ο Ζελένσκι συζήτησε τον πόλεμο με τον γερμανό καγκελάριο Όλαφ Σολτς και τον γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος κάλεσε τον Πούτιν να διατάξει άμεσα κατάπαυση του πυρός.

Σε δήλωση του Κρεμλίνου για την 75λεπτη ομιλία τους δεν γίνεται καμιά αναφορά σε κατάπαυση του πυρός. Αξιωματούχος της γαλλικής προεδρίας δήλωσε: «Δεν διακρίνουμε προθυμία από την πλευρά του Πούτιν για να τερματίσει τον πόλεμο».

Ο Β. Ζελένσκι είχε νέα τηλεφωνική συνομιλία με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Ν. Μπένετ. Σύμφωνα με ανάρτησή του στο Twitter, ο Ουκρανός πρόεδρος του ζήτησε να βοηθήσει στην απελευθέρωση του δημάρχου Μελιτόπολης, ο οποίος έχει απαχθεί από τη ρωσική πλευρά.

Εκπρόσωπος του Ισραηλινού πρωθυπουργό δήλωσε στο BBC ότι η συζήτηση των δύο ηγετών διήρκεσε παραπάνω από μια ώρα και εξετάστηκαν τρόπο για να σταματήσει τις μάχες στην Ουκρανία, καθώς και οι προσπάθειες που θα καταβάλλει το Ισραήλ για το θέμα.

Ο ρώσος υφυπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Ριαμπκόφ κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι κλιμακώνουν τις εντάσεις και δήλωσε πως η κατάσταση περιπλέκεται από κομβόι που μεταφέρουν δυτικά όπλα στην Ουκρανία, τα οποία οι ρωσικές δυνάμεις θεωρούν «θεμιτούς στόχους».

Σε σχόλια που μεταδόθηκαν από το πρακτορείο TASS, ο Ριαμπκόφ δεν προβαίνει σε κάποια συγκεκριμένη απειλή. Οποιαδήποτε επίθεση σε τέτοια κομβόι πριν φθάσουν στην Ουκρανία θα δημιουργούσε κίνδυνο να διευρυνθεί ο πόλεμος.

Οι συνομιλίες ανάμεσα στη Μόσχα και το Κίεβο συνεχίζονται με βιντεοδιάσκεψη, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA. Δεν έκανε γνωστές λεπτομέρειες, όμως ο ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Ντμίτρο Κουλέμπα δήλωσε ότι το Κίεβο δεν θα παραδοθεί ούτε θα δεχθεί οποιαδήποτε τελεσίγραφα.

Η Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ) ανακοίνωσε ότι η Ουκρανία την ενημέρωσε το Σάββατο πως η Ρωσία σκοπεύει να αναλάβει τον πλήρη και μόνιμο έλεγχο του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια, του μεγαλύτερου στην Ευρώπη, αλλά ότι η Ρωσία αργότερα το αρνήθηκε.

"Ο πρόεδρος της ουκρανικής διαχειρίστριας εταιρίας Energoatom του πυρηνικού σταθμού, Πέτρο Κοτίν, ανέφερε σε επιστολή προς τον γενικό διευθυντή ότι σχεδόν 400 Ρώσοι στρατιώτες "είναι μονίμως παρόντες" (στη Ζαπορίζια)", πρόσθεσε η Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας σε ανακοίνωση που ανάρτησε στην ιστοσελίδα της

Η ΙΑΕA ανακοίνωσε ότι η ουκρανική ρυθμιστική αρχή την είχε επίσης ενημερώσει ότι οι προσπάθειες για την επισκευή κατεστραμμένων γραμμών ηλεκτρικής ενέργειας στον πυρηνικό σταθμό του Τσερνόμπιλ συνεχίζονται και ότι οι γεννήτριες ντίζελ παρέχουν εφεδρική ισχύ σε συστήματα σχετικά με την ασφάλεια.

Η ολοκληρωτική καταστροφή που έχουν υποστεί κατοικίες και επιχειρήσεις στην Μαριούπολη καταγράφεται σε δορυφορικές φωτογραφίες που έδωσε στη δημοσιότητα το Σάββατο η αμερικανική εταιρεία Maxar Technologies.