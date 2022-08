Επίθεση στον Σαλμάν Ρουσντί: Τον μαχαίρωσαν στον λαιμό - «Είναι στο χειρουργείο», είπε ο εκπρόσωπος του

Ο διάσημος συγγραφέας δέχθηκε επίθεση την Παρασκευή καθώς ετοιμαζόταν να δώσει μια διάλεξη στη Νέα Υόρκη. Οι μαρτυρίες κάνουν λόγο για έναν άνδρα που εισέβαλε στη σκηνή και μαχαίρωσε τον Ρουσντί. Για την ώρα, δεν έχει γίνει γνωστή η σοβαρότητα της κατάστασης του, ενώ ο άνθρωπος που του επιτέθηκε είναι υπό κράτηση. Ο Ρουσντί μαχαιρώθηκε στον λαιμό με την κυβερνήτη της Νέας Υόρκης να δηλώνει πως είναι ζωντανός.

«Είναι στο χειρουργείο»

Ο Άντριου Γουάιλι, εκπρόσωπος του Ρουσντί, είπε σε δήλωση που εστάλη μέσω email ότι «ο Σάλμαν βρίσκεται σε χειρουργική επέμβαση», αλλά δεν είχε περισσότερες λεπτομέρειες.

Στο μεταξύ, η γιατρός Ρίτα Λάντμαν είπε στους Times ότι ο Ρουσντί υπέφερε από πολλά τραύματα από μαχαίρι, συμπεριλαμβανομένου ενός στη δεξιά πλευρά του λαιμού του, ενώ πρόσθεσε ότι μια λίμνη αίματος είχε σχηματιστεί κάτω από το σώμα του στη σκηνή.

Ο παθών δεν έλαβε ΚΑΡΠΑ και εκείνη τη στιγμή και φαινόταν ζωντανός. «Οι άνθρωποι έλεγαν: "Έχει σφυγμό, έχει σφυγμό έχει σφυγμό"», είπε.

Στο μεταξύ, η κυβερνήτης της πολιτείας της Νέας Υόρκης Kάθι Χότσουλ επιβεβαίωσε σε συνέντευξη Τύπου ότι ο Ρουσντί είναι ακόμα ζωντανός.

Ο Ρουσντί «λαμβάνει τη φροντίδα που χρειάζεται» μετά τη μεταφορά του στο νοσοκομείο, είπε η Χότσουλ και «συγκεντρώνονται περισσότερες πληροφορίες για τον δράστη», πρόσθεσε.

Ο Τζον Νόλεν από το αμερικανικό δίκτυο CBS, είχε μέλη της οικογένειάς του στο κοινό της εκδήλωσης και μοιράστηκε κάποιες πληροφορίες.



Ο δράστης -ο οποίος εμφανίστηκε σε έναν άνδρα με μαχαίρι- φέρεται να χτύπησε πολλές φορές τον Ρουσντί στον λαιμό και τον κορμό του.



Ο Ρουσντί φέρεται να σηκώθηκε όρθιος και έπεσε προς τα πίσω καθώς προσπαθούσε να ξεφύγει. Αρκετοί άνθρωποι ήρθαν να τον βοηθήσουν και άλλοι συγκρατούσαν τον δράστη, είπε ο Νόλεν.

Το βιβλίο του «Σατανικοί Στίχοι» έχει απαγορευτεί στο Ιράν από το 1988, καθώς πολλοί μουσουλμάνοι το θεωρούν βλάσφημο, ενώ ένα χρόνο αργότερα, ο τότε ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ Χομεϊνί, εξέδωσε φετφά, ή διάταγμα, για τη δολοφονία του Ρουσντί .



Έχει επίσης προσφερθεί αμοιβή άνω των 3 εκατ.δολαρίων για όποιον σκοτώσει τον Ρουσντί.



Η κυβέρνηση του Ιράν έχει αποστασιοποιηθεί εδώ και πολύ καιρό από το διάταγμα του Χομεϊνί, αλλά το αίσθημα εναντίον του παραμένει.

Το 2012, ένα ανεπίσημο ιρανικό θρησκευτικό ίδρυμα αύξησε το μπόνους για τον Ρουσντί από 2,8 εκατ. δολάρια σε 3,3 εκατ. δολάρια.



Ο Ρουσντί απέρριψε την απειλή εκείνη την εποχή, λέγοντας ότι δεν υπήρχαν «αποδείξεις» ότι άνθρωποι ενδιαφέρονται για την αμοιβή.

BREAKING: Author Salman Rushdie has been attacked as he was about to give a lecture in western New York. An @AP reporter witnessed a man storm the stage at the Chautauqua Institution and begin punching or stabbing Rushdie as he was being introduced. https://t.co/bVTbfkLjyL