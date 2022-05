Φον ντερ Λάιεν: Τον Ιούνιο η γνωμοδότηση Κομισιόν για την ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ

Νέα επικοινωνία με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, με την τελευταία να ενημερώνει τον πρόεδρο της Ουκρανίας ότι η Κομισιόν στοχεύει να παρουσιάσει τον Ιούνιο τη γνωμοδότησή της σχετικά με το ερωτηματολόγιο της Ουκρανίας για την ένταξή της στην ΕΕ.

«Την Ημέρα της Ευρώπης συζητήσαμε την υποστήριξη της ΕΕ και την ευρωπαϊκή πορεία της Ουκρανίας. Ανυπομονώ να λάβω τις απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο για την ένταξη στην ΕΕ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στοχεύει να παρουσιάσει τη γνωμοδότησή της τον Ιούνιο», αναφέρει σε ανάρτησή της στο Twitter η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

The Russian invasion of Ukraine reminds us why we are celebrating Europe Day tomorrow.



The day when a peaceful, prosperous Europe was born.



72 years later, Europe is united in solidarity with our Ukrainian friends, who aspire to a future of freedom.



A European future. pic.twitter.com/xHAhD94rCr