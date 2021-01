Το «Συμβούλιο της Ευρώπης» και οι πολύχρωμες φωτοβολίδες του ΣΥΡΙΖΑ

Άοκνες προσπάθειες καταβάλει ο ΣΥΡΙΖΑ να θέσει την ατζέντα του επί των θεμάτων της επικαιρότητας αλλά οι βολές του συνήθως είναι άσφαιρες. Διατρέχουν μια φωτεινή τροχιά ολίγων ωρών και σβήνουν άδοξα δίκην φωτοβολίδων, χωρίς να έχουν χτυπήσει στόχο που θα του έδινε πόντους.

Χαρακτηριστικό το παράδειγμα των αυτοδοξαστικών ιαχών για την υπερψήφιση από το «Συμβούλιο της Ευρώπης» της «πρωτοβουλίας της Ευρωπαϊκής Αριστεράς και του ΣΥΡΙΖΑ -ΠΣ», για την άρση του καθεστώτος της πατέντας στα εμβόλια. Έγινε κεντρικό επικοινωνιακό στοιχείο, κυριάρχησε στις δηλώσεις εκπροσώπου Ν. Ηλιόπουλου και γέμισε το διαδίκτυο με δοξαστικές αναρτήσεις Συριζαίων.

Μόνο που όλο αυτό ήταν μια προπαγανδιστική επιχείρηση εν κενώ. Μιλάνε με στόμφο για το «Συμβούλιο της Ευρώπης», και φυσικά δε λένε (ούτε οι δημοσιογράφοι που τους φιλοξενούν, τους το εντοπίζουν), ότι αυτό δεν έχει καμία αποφασιστική, δικαιοδοτική και διοικητική ισχύ.

Ακούγεται μεγαλειώδες ως τίτλος, αλλά δεν έχει καμία σχέση με το κυρίαρχο «Ευρωπαϊκό Συμβούλιο», ήτοι το θεσμικό όργανο που αποτελείται από τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων των κρατών – μελών της ΕΕ, τον Πρόεδρό του, και την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και καθορίζει τις προτεραιότητες και τις κατευθύνσεις της ΕΕ.

Και δεν ήταν καν το Συμβούλιο της Ευρώπης. Ήταν ψήφισμα της κοινοβουλευτικής συνέλευσης του - «Parliamentary Assembly». Και δε στήριξε πρόταση Τσίπρα. Ψήφισε υπέρ της πρότασης του Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, που υποστηρίζει και η ευρωπαϊκή Αριστερά και άλλες δυνάμεις, τα εμβόλια να γίνουν παγκόσμιο αγαθό, καθώς και να υπάρξει υπέρβαση των εμποδίων και των περιορισμών που απορρέουν από τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας («overcoming the barriers and restrictions arising from patents and intellectual property rights»)

Αλλά και το Συμβούλιο της Ευρώπης να ήταν, πρόκειται για έναν χαλαρό Οργανισμό 47 κρατών (δηλ. όχι όργανο της ΕΕ), που δεν μπορεί να αποφασίσει. Η Ντόρα Μπακογιάννη που πριν τρεις ημέρες εξελέγη ως μία εκ των αντιπροέδρων της Κοινοβουλευτικής του Συνέλευσης, προσδιόρισε (εκ θέσεως κάπως υπερτονισμένα) τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει το Συμβούλιο: «τον λαϊκισμό, τον αναθεωρητισμό και την καταπάτηση ουσιωδών δημοκρατικών ελευθεριών».

Εξ αυτού του προσανατολισμού του, την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, φυσικό ήταν η Κ.Σ. να αποδεχθεί την φαινομενικά ανθρωπιστική πρόταση. Επίσης καλό ήταν που έγινε. Αλλά ως εκεί. Καμιά νίκη δεν υπήρξε γιατί κανέναν δεν δεσμεύει το ψήφισμα, πουθενά δεν μπορεί να παρέμβει, και ουδείς δημόσιος, κρατικός, διακρατικός ή ιδιωτικός φορέας, υποχρεούται να το ακούσει.

Ως εκ τούτου «Σημαντική Εξέλιξη» δε θα το λέγαμε, παρόλο τον ενθουσιασμό του εκπροσώπου τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Ούτε θα μπορούσε κάποια κυβέρνηση με το επιχείρημα - ακόμη και αν ήταν απόφαση του «Συμβουλίου της Ευρώπης» - να απαιτήσει να πάρουμε τις πατέντες. Θα αντιμετώπιζε το συγκαταβατικό χαμόγελο των υπολοίπων. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι καμία χώρα από τις 47 που αποτελούν μέλη του, δεν το ζήτησε.

Παράλληλα ο κ. Ηλιόπουλος δήλωσε στον ΑΝΤ1 ότι ο Μητσοτάκης φέρει και εκείνος την ευθύνη για το αδιέξοδο που έχει δημιουργηθεί στο ζήτημα των εμβολίων (με τις καθυστερήσεις και τις ατυχείς συμφωνίες).

Μα δεν τίθεται θέμα υπεράσπισης Μητσοτάκη, αλλά της κοινής λογικής. Δηλαδή ο Πρωθυπουργός της όποιας μικρής χώρας, που δεν έχει εγχώριες βιομηχανίες να παραγάγουν το εμβόλιο, που ούτε καν φιλοξενεί στο έδαφός εργοστάσια των πολυεθνικών που έχουν τις πατέντες – όπως ας πούμε το Βέλγιο – φέρει ευθύνη για τις συμφωνίες που έκαναν τα ευρωπαϊκά όργανα, τον καιρό που τις έκαναν!

Γενικά ο ΣΥΡΙΖΑ στην αντιπολιτευτική του τακτική, απέχει από την κοινή λογική. Συμβαίνει κάθε μέρα. Χθες για παράδειγμα ο Νίκος Φίλης, επειδή διαδήλωσαν 4-5 χιλιάδες νέοι, εκπαιδευτικοί και κομματικά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ (ας τους κάνουμε 10 χιλιάδες για την οικονομία της συζήτησης), υποστήριξε ότι «κουρέλιασαν την αντισυνταγματική απόφαση απαγόρευσης των διαδηλώσεων».

Όταν κινδυνεύουν τα ξανακλείσουν τα καταστήματα , όταν οι επιδημιολόγοι προβληματίζονται για το αν θα ανοίξουν τα σχολεία, ο – και εκ των λελογισμένων θεωρούμενος – Φίλης, χαρακτηρίζει την απαγόρευση της συγκέντρωσης ως αντισυνταγματική, όταν και το Σύνταγμα την επιτρέπει!

Επίσης ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος Πάνος Σκουρλέτης στη Βουλή, διεκήρυξε ότι η πανδημία δεν είναι ευκαιρία για την κυβέρνηση να εμπεδώσει κλίμα φόβου και μη διεκδίκησης (θα μπορούσε να έχει δίκιο σε άλλα θέματα, όπως η τηλεργασία που έθεσε η Γεννηματά, αλλά το είπε σε συσχετισμό με την πορεία).

Απλώς η κοινή λογική απουσιάζει από τον ΣΥΡΙΖΑ, και γι’ αυτό εκτοξεύει πυρά, που όντας άσφαιρα λειτουργούν ως φωτοβολίδες, και στη συνέχεια σβήνουν.