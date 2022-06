Καθηγητής στο Γέιλ: Το σχέδιο Πούτιν για λιμοκτονία στον αναπτυσσόμενο κόσμο και η δημιουργία αστάθειας στην ΕΕ

Η δημιουργία προσφυγικών ροών, που θα φέρει αστάθεια στην ΕΕ, είναι ένα από τα τρία επίπεδα πάνω στα οποία στηρίζεται το σχέδιο του Βλάντιμιρ Πούτιν με τον αποκλεισμό των ουκρανικών λιμανιών, σύμφωνα με τον καθηγητή Ιστορίας του Πανεπιστημίου του Γέιλ, Τίμοθι Σνάιντερ.

Όπως αναφέρει ο Τ. Σνάιντερ σε μια σειρά από tweets, ο Ρώσος πρόεδρος ετοιμάζεται να οδηγήσει μεγάλο μέρος του αναπτυσσόμενου κόσμου ως το επόμενο στάδιο στον πόλεμο του στην Ευρώπη.

Russia has a hunger plan. Vladimir Putin is preparing to starve much of the developing world as the next stage in his war in Europe. 1/16 — Timothy Snyder (@TimothyDSnyder) June 11, 2022

Σε αυτό το πλαίσιο αν ο ρωσικός ο ρωσικός αποκλεισμός των ουκρανικών λιμανιών συνεχιστεί, δεκάδες εκατομμύρια τόνοι τροφίμων θα σαπίσουν σε σιλό και δεκάδες εκατομμύρια άνθρωποι στην Αφρική και την Ασία θα λιμοκτονήσουν.

Το σχέδιο αυτό έχει, σύμφωνα με τον Σνάιντερ τρία επίπεδα:

Πρώτον, είναι μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας καταστροφής του ουκρανικού κράτους, κόβοντας τις εξαγωγές του.

Το σχέδιο αυτό έχει επίσης σκοπό να δημιουργήσει πρόσφυγες από τη Βόρεια Αφρική και τη Μέση Ανατολή, περιοχές που τρέφονται συνήθως από την Ουκρανία. Αυτό θα προκαλούσε αστάθεια στην ΕΕ.

Τέλος, ένας παγκόσμιος λιμός είναι το απαραίτητο σκηνικό για μια εκστρατεία ρωσικής προπαγάνδας εναντίον της Ουκρανίας.

Putin's hunger plan is also meant to generate refugees from North Africa and the Middle East, areas usually fed by Ukraine. This would generate instability in the EU. 13/16 — Timothy Snyder (@TimothyDSnyder) June 11, 2022