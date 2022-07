Το Public Group αναλαμβάνει δράση για έναν βιώσιμο πλανήτη με το πρόγραμμα «Love Earth»

Τα Public πρωτοπορούν και παρουσιάζουν ένα καινοτόμο πρόγραμμα βιώσιμης επιχειρηματικής λειτουργίας που θέτει στο επίκεντρο το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή. Με τίτλο Love Earth, το πρόγραμμα ξεκινά με τη λειτουργία του πρώτου zero-waste καταστήματος Public στο Σύνταγμα και την πλατφόρμα Just go Zero, δίνοντας μαζί με την Polygreen, εταιρεία ηγέτη στους τομείς της κυκλικής οικονομίας και της προστασίας του περιβάλλοντος, το μήνυμα για τη σημασία της ανακύκλωσης. Παράλληλα, τα Public εμπνέουν τους καταναλωτές να αλλάξουν τον τρόπο αγορών τους και να υιοθετήσουν μια πιο πράσινη ζωή μέσα από φιλικές στο περιβάλλον επιλογές, θέτοντας ταυτόχρονα ένα νέο πρότυπο για το λιανεμπόριο στη χώρα.

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που συνδυάζει μια σειρά από πρακτικές που εφαρμόζει το Public Group για τη μείωση του περιβαλλοντικού του αποτυπώματος, καθώς και νέες υπηρεσίες που θα διατίθενται σταδιακά προς τους καταναλωτές, στηρίζοντας την επιλογή τους για μια ζωή με μικρότερη επίδραση στο περιβάλλον. Στόχος του Public Group είναι να εντάξει τη βιωσιμότητα στη λειτουργία του, εστιάζοντας στην εφαρμογή ενός μοντέλου κυκλικής οικονομίας που ενθαρρύνει τη μείωση-επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση, καθώς και στην αξιοποίηση πράσινης ενέργειας. Καινοτομεί με ένα νέο αγοραστικό μοντέλο, μέσα από υπηρεσίες όπως είναι η επισκευή ή η διάθεση ανακατασκευασμένων ηλεκτρονικών συσκευών, καθώς και η τη διάθεση φιλικών προς το περιβάλλον προϊόντων ή υπηρεσιών. Σημαντικό ρόλο στο πρόγραμμα αυτό θα έχουν και οι εργαζόμενοι αλλά και οι προμηθευτές της εταιρίας, μέσα από πρωτοβουλίες εκπαίδευσης, νέες εμπορικές προτάσεις ή κοινές δράσεις.

Σχετικά με το πρόγραμμα, ο Νίκος Βαρβαδούκας, VP Brand & Customer του Public Group δήλωσε: «Η πανδημία ανέδειξε πόσο ευάλωτο είναι το οικοσύστημά μας αλλά και την ανάγκη να εργαστούμε όλοι μαζί ώστε να διαμορφώσουμε ένα καλύτερο και πιο βιώσιμο μοντέλο στην οικονομία μας. Στα Public αναγνωρίσαμε την ανάγκη για ένα νέο μοντέλο στη λειτουργία μας και ένα νέο μοντέλο αγορών. Για αυτό και παρουσιάζουμε το «Love Earth», ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα που μειώνει το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα, υιοθετώντας όλοι μαζί νέες αγοραστικές συνήθειες, με προϊόντα και υπηρεσίες για μία πιο φιλική προς το περιβάλλον ζωή. Ξεκινώντας από το πρώτο zero waste κατάστημα στην Ελλάδα, ενώνουμε δυνάμεις με τους πελάτες και συνεργάτες μας και καλούμε το σύνολο της αγοράς να εργαστούμε μαζί αναζητώντας λύσεις για έναν πιο βιώσιμο πλανήτη».

Μηδενικά απόβλητα στο πρώτο zero waste κατάστημα στη χώρα

Το flagship κατάστημα Public στο Σύνταγμα γίνεται το πρώτο zero-waste κατάστημα στη χώρα, προσκαλώντας τους καταναλωτές και επισκέπτες του να συμμετέχουν στο κίνημα Just Go Zero, μέσω της εφαρμογής ενός ολοκληρωμένου μοντέλου κυκλικής οικονομίας. Σε συνεργασία με την εταιρεία Polygreen, που εξειδικεύεται σε εφαρμογές για την κυκλική οικονομία, τα Public ξεκινούν από το κατάστημα του Συντάγματος, εντάσσοντας τόσο στο Public Café όσο και στο σύνολο της λειτουργίας του καταστήματος, ολοκληρωμένα ρεύματα μείωσης, ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης, καλύπτοντας όλα τα οργανικά απόβλητα, τα υπολείμματα καφέ, τα καπνικά προϊόντα, το χαρτί, γυαλί, αλουμίνιο και το πλαστικό. Κάνοντας αγορές ή απολαμβάνοντας τον καφέ τους στο κατάστημα Public στο Σύνταγμα, οι καταναλωτές στηρίζουν την προσπάθεια για ένα καλύτερο μέλλον, χωρίς απορρίμματα!

H κ. Έλλη Παναγιωτοπούλου, Group Communications & Corporate Affairs Director της Polygreen, δήλωσε σχετικά: «Με ιδιαίτερη χαρά καλωσορίζουμε το Public Group στο Just Go Zero, το πρώτο κίνημα για την κυκλική οικονομία στην Ελλάδα. Η σημασία της συνεργασίας μας είναι μεγάλη, καθώς, το Public Group όχι μόνο γίνεται η πρώτη επιχείρηση λιανικής που υιοθετεί τη φιλοσοφία του Just Go Zero, αλλά επιλέγει, με το flagship store του Συντάγματος, να γίνει πολλαπλασιαστής του μηνύματος, εμπνέοντας εργαζόμενους, πελάτες και συνεργάτες να γίνουν μέρος της προσπάθειας για έναν κόσμο χωρίς απόβλητα. Η πρωτοπορία του Public Group ελπίζουμε να εμπνεύσει και άλλες εταιρίες από παρόμοιους ή και τελείως διαφορετικούς κλάδους να ενώσουν τις δυνάμεις τους μαζί μας. Όλοι μαζί ας γίνουμε κομμάτι της λύσης».

Λιγότερη κατανάλωση χαρτιού με ηλεκτρονική απόδειξη

Έχοντας θέσει ως στόχο τη μείωση της χρήσης χαρτιού σε όλα τα καταστήματα, τα Public ενθαρρύνουν τους καταναλωτές να επιλέγουν την έκδοση ηλεκτρονικής απόδειξης (e-invoicing) κατά τις αγορές τους, επωφελούμενοι και από τη δυνατότητα εκτός ουράς checkout εφόσον το επιθυμούν. Παράλληλα, έχουν ξεκινήσει τη διαδικασία μετάβασης σε πιο φιλικές προς το περιβάλλον συσκευασίες, που θα είναι πλήρως ανακυκλώσιμες ή πολλαπλών χρήσεων.

Πράσινη ενέργεια παντού

Το Public μειώνει το ενεργειακό αποτύπωμα του φυσικού του δικτύου, κάνοντας τη βόλτα των καταναλωτών πιο φιλική προς το περιβάλλον. Για 57 καταστήματα, όπου υπάρχει απευθείας σύμβαση με τους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας, τα Public αξιοποιούν ενέργεια που προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές, μειώνοντας έτσι σημαντικά τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα από τη λειτουργία τους. Παράλληλα, τα Public μειώνουν την κατανάλωση ενέργειας με την αξιοποίηση λαμπτήρων LED σε όλες τις εγκαταστάσεις, αλλά και με τη χρήση σύγχρονων μονάδων κλιματισμού και αυτόματων αισθητήρων φωτός.

Δεύτερη Ζωή

Την ίδια στιγμή, τα Public δίνουν δεύτερη ζωή σε προϊόντα, μέσω των εξειδικευμένων κέντρων επισκευής ηλεκτρονικών συσκευών iRepair που λειτουργούν στο δίκτυο καταστημάτων τους, αλλά και εγκαινιάζοντας τη δυνατότητα αγοράς ανακατασκευασμένων (refurbished), πλήρως λειτουργικών συσκευών από το κατάστημα Γλυφάδας – υπηρεσία που θα επεκταθεί και σε άλλα σημεία του δικτύου.

Ταυτόχρονα, τα Public εμπνέουν τους καταναλωτές, διαθέτοντας πλήθος οικιακών και άλλων συσκευών υψηλής ενεργειακής κλάσης για ένα πιο πράσινο σπίτι, ειδικές σειρές παιχνιδιών και δώρων από ανακυκλωμένα ή βιώσιμα υλικά, αλλά και προσφέροντας βιβλία ή ανακατασκευασμένα gadgets, PCs ή laptops για τις ανάγκες κοινωνικών φορέων.

Βιώσιμες εγκαταστάσεις

Τα Public στεγάζουν τα κεντρικά τους γραφεία σε ένα κτήριο κατασκευασμένο με φιλικά προς το περιβάλλον υλικά, προσφέροντας ένα σύγχρονο, βιώσιμο και αναβαθμισμένο περιβάλλον εργασίας. Οι εγκαταστάσεις επιτρέπουν τον φυσικό φωτισμό και αερισμό, ενώ εξασφαλίζουν σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας. Στο κτήριο λειτουργούν 9 σταθμοί ανακύκλωσης καθώς και βιολογικός καθαρισμός, ενώ γίνεται χρήση φυσικού αερίου.