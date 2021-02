Το πρωτότυπο Renault 5, σου κλείνει το μάτι… με τα φώτα του

Ποιό είναι αυτοκίνητο που περικλείει όλη την καλτ αύρα της δεκαετίας του ’70; Το Renault 5… σας κλείνει το μάτι. Η παιχνιδιάρικη σχεδίασή του αποτελεί κομμάτι της κληρονομιάς του, και, προφανώς, το σύγχρονο πρωτότυπο Renault 5, που παρουσιάστηκε τον Ιανουάριο, αποτίει φόρο τιμής στον προκάτοχό του. Ο Nicolas Jardin, που επιμελήθηκε την εξωτερική του εμφάνιση, μας εξηγεί πώς κατάφερε να μετουσιώσει τη διάσημη σχεδίαση του αυθεντικού R5, σε ένα μοντέρνο design.

To R5! Όλοι γνωρίζουν την παιχνιδιάρικη και επαναστατική του εμφάνιση, η οποία απέκτησε γρήγορα τόσο έντονο καλτ status, όσο και το ίδιο το μοντέλο. Από την πρώτη εμφάνιση του μοντέλου, το 1972, η Renault προσωποποίησε την εμφάνισή του μέσω του διάσημου, διαφημιστικού cartoon (Les aventures de Supercar)- Οι περιπέτειες ενός Υπεραυτοκινήτου. To Renault 5, με τα ιδιαίτερα φώτα του που θύμιζαν μάτια, έμελε να γίνει το αγαπημένο μοντέλο των Γάλλων. Ακριβώς αυτή την εμβληματική σχεδίαση και το αναγνωρίσιμο look ήταν που ήθελε να επιτύχει ο Nicolas Jardin, αναπαράγοντας το αρχικό Renault 5, αλλά χαρίζοντάς του την απαραίτητη μελλοντική αύρα.

Η Renault επαναπροσδιορίζει το καλτ

Στις 14 Ιανουαρίου που παρουσιάστηκε το σύγχρονο πρωτότυπο Renault 5, έκανε έντονη την παρουσία του στο διεθνή τύπο, προϊδεάζοντας για τον μελλοντικό ηλεκτρικό διάδοχο του R5. Είναι φανερό ότι οι σχεδιαστές του κατάφεραν επιτυχημένα να αναδιατυπώσουν την αισθητική του διάσημου αρχέτυπου του 1972. Χωρίς να καταφεύγει σε ρετρό λύσεις, το σύγχρονο πρωτότυπο αποτυπώνει με ευστοχία τα αναγνωρίσιμα γονίδια του καλτ προγόνου του. Από την καρδιά του Technocentre, την περιοχή όπου γεννιούνται όλα τα concepts και τα μοντέλα του Groupe Renault, o Nicolas Jardin αποκαλύπτει:

«Το έργο μας πάνω στο πρωτότυπο Renault 5 δε βασίστηκε σε ελεύθερο θέμα. Στόχος ήταν να επαναπροσδιορισθεί το θρυλικό R5 και ταυτόχρονα να δημιουργηθεί ένα νέο project, η μελλοντική εικόνα του διάσημου μοντέλου.»

Για τον επανασχεδιασμό των παιχνιδιάρικων φωτιστικών και φώτων ημέρας, αναφέρει: «όλα ξεκίνησαν από τις γραμμές, τις γωνίες και τις αναλογίες των στοιχείων που αποτελούσαν τα μπροστινά φώτα του αρχικού R5. Κατόπιν, κατά τη διάρκεια δημιουργίας των σκίτσων, τα φωτιστικά έγιναν τελείως διαφορετικά, τόσο στη σχεδίαση όσο και στις αναλογίες τους».

Είναι σμιλευμένα με προσοχή έτσι ώστε στην τελική τους μορφή, η οποία είναι δουλεμένη με περισσή λεπτομέρεια, να αναδύουν μία χαμογελαστή έκφραση, θυμίζοντας μάτια που έχουν ρυτίδες ενώ μισοκλείνουν από το γέλιο. Όσο για τα φώτα ημέρας, τα οποία έχουν τετραγωνισμένο μοτίβο, θυμίζουν έντονα τα φώτα ομίχλης του αρχικού μοντέλου, ενώ εδράζονται στον εμπρός προφυλακτήρα, όπως και στο κλασσικό μοντέλο. «Η κατασκευή τους από τρισδιάστατο κρύσταλλο που είναι κομμένο με laser υψηλής ακριβείας, κάνει σαφείς αναφορές στον κόσμο της αεροδυναμικής και της αεροναυπηγικής».

Η τεχνολογία στην υπηρεσία της εκφραστικότητας

Για την εκ νέου ανακάλυψη της εμβληματικής έκφρασης του R5, χρησιμοποιήθηκαν υπερ-μοντέρνες τεχνικές. Πιο συγκεκριμένα, αξιοποιήθηκε η τεχνολογία LED matrix που επιτρέπει την κίνηση των φωτιστικών μέσα από προγραμματιζόμενα animations, ικανών να ζωντανέψουν τα φωτιστικά. Αυτό αποτυπώνεται έμπρακτα στην αλληλουχία καλωσορίσματος. Το νέο λογότυπο του μοντέλου φωτίζεται και ενεργοποιεί ένα φωτιζόμενο animation που επεκτείνεται μέχρι τη γρίλια της μάσκας. Στη συνέχεια, τα φωτιστικά σώματα ενεργοποιούνται με τέτοιο τρόπο που νομίζεις ότι το αυτοκίνητο σου κλείνει το μάτι. Είναι αδύνατον να αγνοήσει κανείς αυτό το παιχνίδισμα!

«Χάρη στην τεχνολογία matrix και με τα animations της αλληλουχίας καλωσορίσματος, πετύχαμε να δημιουργήσουμε εκ νέου την εκφραστικότητα και το παιχνίδισμα της ματιάς του πρώτου R5».

Τελικά, τα φωτιστικά σώματα του σύγχρονου πρωτότυπου Renault 5, έχουν λίγα κοινά με αυτά του αρχικού μοντέλου, τόσο αναφορικά με τη σχεδίασή τους όσο και με την τεχνολογία που διαθέτουν. Σε κάθε περίπτωση, όμως, καταφέρνουν και του προσδίδουν μια αναγνωρίσιμη όψη. Οπότε οι σχεδιαστές κέρδισαν το στοίχημα που έβαλαν! «Για να γίνει άξιος διάδοχος του R5, το νέο μοντέλο θα έπρεπε να είναι εκφραστικό και με ζωηρό χαρακτήρα. Πράγματι, πετύχαμε τον στόχο μας με το πρωτότυπο αυτό, το οποίο αποτελεί ένα δημιούργημα του σύγχρονου design, ενσωματώνοντας τη “χαρά της ζωής”, το “joie de vivre” που εκφράζει η Renault”, είπε, καταλήγοντας, ο Nicolas Jardin.