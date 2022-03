Το πρωθυπουργικό γραφείο έστειλε ηλεκτρονικό εξοπλισμό για την υποστήριξη των ουκρανικών κοινοτήτων

Ηλεκτρονικός εξοπλισμός προκειμένου να υποβοηθήσει τη λειτουργία και την υποστήριξη του helpdesk των Ουκρανικών κοινοτήτων στο γραφείο του Ελληνικού Φόρουμ Προσφύγων εστάλη από το πρωθυπουργικό γραφείο.



Σε ανακοίνωσή του το Ελληνικό Φόρουμ Προσφύγων εκφράζει ευχαριστίες προς δύο κυβερνητικά στελέχη για την άμεση ανταπόκριση και βοήθεια με προμήθεια ηλεκτρονικού τεχνολογικού εξοπλισμού. «Ευχαριστούμε θερμά το Γενικό Γραμματέα Πρωθυπουργού Γρήγορη Δημητριάδη και τον Γενικό Γραμματέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας στο Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, Γεώργιο Σταμάτη για τη δωρεά υπολογιστή κι εκτυπωτή για την υποστήριξη του helpdesk των Ουκρανικών κοινοτήτων στο γραφείο του Ελληνικού Φόρουμ Προσφύγων», σημειώνεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση.



Τέλος, υπογραμμίζουν ότι ενέργειες όπως αυτή δίνουν δύναμη για να συνεχίσουν τις προσπάθειές τους στην υπηρεσία των προσφύγων: «Τέτοιες ενέργειες μας δίνουν δύναμη να συνεχίσουμε τον αγώνα μας για τη στήριξη των Ουκρανών προσφύγων που βίαια εκτοπίστηκαν από τη χώρα τους και βρήκαν μια αγκαλιά στην Ελλάδα».

We warmly thank the General Secretary of the @PrimeministerGR, Mr @grigoris_d and the General Secretary of @labourgovgr for the donation of a laptop and a printer to support the helpdesk of the Ukrainian communities in our office!#GFR #RefugeesWelcome #Refugeesgr pic.twitter.com/2mOuZMUuPC