Το πρωτάθλημα του Λουΐς Σουάρες

Ο Λουΐς Σουάρες ξέσπασε σε κλάματα με την λήξη του Βαγιαδολίδ – Ατλέτικο Μαδρίτης 1-2. Μόλις είχε πάρει το πρωτάθλημα και η πρώτη του σκέψη δεν ήταν για τους νυν, αλλά για τον... πρώην. Τον πρώην πρόεδρο της Μπαρτσελόνα, Τζουζέπ Μαρία Μπαρτομέου, συγκεκριμένα. «Με υποτίμησαν», είπε. Και είναι αλήθεια. Τον υποτίμησε ο «Μπάρτο» κι ο προπονητής της Μπάρτσα, Ρόναλντ Κούμαν. Οι «μπλαουγκράνα» έβγαλαν την σεζόν χωρίς 9άρι και τερμάτισαν στην 3η θέση βλέποντας τα 21 γκολ του Ουρουγουανού να κάνουν τη διαφορά στην LaLiga και να χαρίζουν στους «ροχιμπλάνκος» το 11ο πρωτάθλημα της ιστορίας τους και πρώτο από το 2014.

