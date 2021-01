To προφίλ των «προβεβλημένων» οπαδών του Τραμπ που εισέβαλαν στο Καπιτώλιο

Από το πλούσιο οπτικό υλικό έχουν εντοπιστεί τα 100 άτομα που εισήλθαν στο Καπιτώλιο, ενώ όλο και περισσότερες πληροφορίες βγαίνουν στα Μίντια για την ζωή, την πολιτική τους δράση και τις ακραίες εμφανίσεις που κάποιοι εξ αυτών έκαναν κατά τη διάρκεια των ταραχών.

Το DC Metropolitan Police Department δημοσίευσε τις φωτογραφίες στο Διαδίκτυο αργά την Τρίτη. Πολλοί έχουν πλέον ταυτοποιηθεί, συμπεριλαμβανομένης μιας γυναίκας που τραυματίστηκε θανάσιμα στα βίαια επεισόδια.

Ανάμεσα στις εικόνες βρίσκεται και ένας άνδρας που ταυτοποιήθηκε από τις λήψεις των αμερικανικών ΜΜΕ που κάλυψαν τα πρωτοφανή επεισόδια στο καλύτερα φυλασσόμενο κτίριο του κόσμου. Πρόκειται για τον Τζέικ Ανγκέλι, ετών 32, πιστός QAnon και γνωστός στους δεξιούς κύκλους ως «Q Shaman».

The chatter over Jake “Q Shaman” Angeli’s identity is missing a key element: his tattoos. He’s covered in Odinist symbols—Yggdrasil, Mjolnir, and, significantly, the valknut. These Norse symbols aren’t inherently fascist, but when they show up ON a fascist, it’s for a reason. pic.twitter.com/4km9924T79 — Kim Kelly (@GrimKim) January 7, 2021

Φωτογραφιζόμενος δίπλα Αντζέλι, ο 29χρονος με στρογγυλά γυαλιά Μάθιου Χέιμπαχ, θεωρείται από το Southern Poverty Law Center, ένα παρατηρητήριο εξτρεμιστικών οργανώσεων, ως «το πρόσωπο μιας νέας γενιάς λευκών εθνικιστών».

.@FBI Seeking Information Related to Violent Activity at the U.S Capitol Building https://t.co/cQ5KtgKXcg Jason Tankersley (Maryland), Matthew Heimbach, Jake Angeli (Phoenix), Adam Johnson (Florida) pic.twitter.com/aqGzq3yXbT — Vlad Markov (@vmarkov) January 7, 2021

Ο Χέιμπαχ θεωρείται ένας από τους διοργανωτές της πορείας ακροδεξιών στο Σάρλοτσβιλ (Βιρτζίνια), τον Αύγουστο του 2017, στο περιθώριο της οποίας μια γυναίκα σκοτώθηκε από έναν νεοναζί.

Προερχόμενος από το Αρκάνσας, ο Ρίτσαρντ Μπαρνέτ με έντονη Νότια προφορά εισέβαλε στο γραφείο της Νάνσι Πελόζι, της Δημοκρατικής προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων. Αυτό είναι «το γραφείο μου», είπε χθες στο τοπικό ειδησεογραφικό δίκτυο KFSM 5News. «Είμαι ένας φορολογούμενος. Είμαι πατριώτης. Αυτό δεν είναι το γραφείο της. Της το δανείσαμε».

The man photographed inside Rep. Nancy Pelosi’s office during protests in D.C. is from Northwest #Arkansas.



The Benton County Republicans, identified the man as Richard Barnett w/@KNWAFOX24. He showed the envelope he took from her office. (Photos via @AllMattNYT/ Getty) #ARnews pic.twitter.com/0qNG8y2OHT — Alexis Wainwright (@AWainwrightTV) January 6, 2021

Γνωστός σε τοπικό επίπεδο για τη διαχείριση μιας ομάδας στο Facebook, της 2A NWA STAND, υπέρμαχης των όπλων, ο Ρίτσαρντ Μπαρνέτ, με το παρατσούκλι «Bigo», ισχυρίστηκε ότι βρέθηκε σε αυτό το γραφείο σχεδόν τυχαία. «Με έσπρωξαν εκεί», είπε, καθώς «έψαχνα την τουαλέτα».

Πριν αποχωρήσει, άφησε ένα προσβλητικό σημείωμα στην Νάνσι Πελόζι. Παραμένει ασύλληπτος, αν και ενδέχεται να συλληφθεί πολύ σύντομα. «Αν φοβάμαι; Όχι! Αλλά η φυλακή είναι μια πιθανότητα», είπε σε δημοσιογράφους μετά την έξοδό του από κτίριο του Καπιτώλιου.

Εγκεφαλικό, καρδιακή ανακοπή και ασφυξία τα αίτια θανάτου τριών ακόμα διαδηλωτών

Από καρδιακή ανακοπή και εγκεφαλικό επεισόδιο πέθαναν δύο από τους φανατικούς οπαδούς του Ντόναλντ Τραμπ κατά την εισβολή του μανιασμένου όχλου στο Καπιτώλιο, ενώ ένας ακόμη ποδοπατήθηκε έως θανάτου στη Ροτόντα του κτιρίου.

Η 34χρονη Ροζάν Μπόιλαντ από τη Τζόρτζια, ο 55χρονος Κέβιν Γκρίσον από την Αλαμπάμα κι ο 50χρονος Μπέντζαμιν Φίλιπς είναι τα τρία από τα πέντε θύματα των πρωτοφανών επεισοδίων που εκτυλίχθηκαν στο ναό της αμερικανικής δημοκρατίας μαζί με την 35χρονη Άσλι Μπάμπιτ, που σωριάστηκε νεκρή από πυρά και έναν αστυνομικό που υπηρετούσε στο Καπιτώλιο.

Ο Φίλιπς, ένας προγραμματιστής Η/Υ, που είχε μεταβεί στην Ουάσιγκτον με δεκάδες άλλους οπαδούς του Τραμπ από την Πενσιλβάνια, πέθανε από εγκεφαλικό επεισόδιο. Ο Γκρίσον, που υπέφερε από υπέρταση, έπαθε καρδιακή προσβολή «εν μέσω του ενθουσιασμού», όπως είπε η οικογένειά του.

Η Ροζάν Μπόιλαντ «ποδοπατήθηκε στη Ροτόντα» του Καπιτωλίου, δήλωσαν συγγενείς της. Μέλη της αστυνομίας προσπάθησαν να της κάνουν καρδιοπνευμονική ανάνηψη στις 17:00 τοπική ώρα, όταν κατέρρευσε, αλλά μετά τη διακομιδή της στο νοσοκομείο λίγη ώρα αργότερα ανακοινώθηκε ο θάνατός της. Η διαδήλωση, που οργάνωσε λίγες ώρες νωρίτερα ο απερχόμενος Ρεπουμπλικανός πρόεδρος των ΗΠΑ, ήταν η πρώτη εκδήλωση του Τραμπ στην οποία μετείχε η Μπόιλαντ.

Τέλος, ο Μπέντζαμιν Φίλιπς, που επίσης αρνιόταν πεισματικά να αποδεχθεί την ήττα του Τραμπ, πήγε στη συγκέντρωσή του διακηρύττοντας ότι η μέρα αυτή «θα είναι η πρώτη της υπόλοιπης ζωής μας». «Θα έπρεπε να ονομάσουν έτος Μηδέν αυτή τη χρονιά, γιατί κάτι θα συμβεί», λένε οι φίλοι του ότι είπε προτού ξεκινήσει η επονείδιστη εισβολή στο Καπιτώλιο. Ο Φίλιπς είχε δημιουργήσει τον ιστότοπο Trumparoo, μέσω του οποίου επικοινωνούν μεταξύ τους οπαδοί του Τραμπ και οργάνωσε τη μεταφορά δεκάδων φανατικών υποστηρικτών από την Πενσιλβάνια στην Ουάσιγκτον την Τετάρτη.

Αστυνομικός ο πέμπτος νεκρός της εισβολής στο Καπιτώλιο

Ένας από τους άνδρες της αστυνομίας του Καπιτωλίου (USCP) υπέκυψε στα τραύματα που υπέστη όταν συνεπλάκη με οπαδούς του Ρεπουμπλικάνου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ καθώς εισέβαλαν στο εμβληματικό κτίριο την Τετάρτη, επιβεβαίωσε το ομοσπονδιακό αστυνομικό σώμα το βράδυ της Πέμπτης.

Πρόκειται για τον πέμπτο άνθρωπο που γίνεται γνωστό ότι έχασε τη ζωή του εξαιτίας της εισβολής των οπαδών του Τραμπ με σκοπό να εμποδιστεί το αμερικανικό Κογκρέσο να επικυρώσει τη νίκη του Δημοκρατικού Τζο Μπάιντεν στις προεδρικές εκλογές της 3ης Νοεμβρίου.

Ο αστυνομικός Μπράιαν Σίκνικ «τραυματίστηκε» κατά τη διάρκεια συμπλοκής «με διαδηλωτές» την 6η Ιανουαρίου, και αφού επέστρεψε στις εγκαταστάσεις της USCP «κατέρρευσε», αναφέρεται σε ανακοίνωση του σώματος που δόθηκε στη δημοσιότητα. «Διακομίστηκε σε νοσοκομείο όπου υπέκυψε στα τραύματά του» χθες βράδυ, προστίθεται. Ο Σίκνικ είχε ενταχθεί στο σώμα το 2008.

Για τον θάνατό του θα διενεργηθεί έρευνα από την αστυνομία της Ουάσινγκτον, την USCP και ομοσπονδιακές υπηρεσίες επιβολής του νόμου.

AP Photo/Manuel Balce Ceneta