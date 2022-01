Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας πιστοποιείται ως Εργοδότης Ισότητας

Μ. Παπαλαζάρου (δεξιά) παραλαμβάνει την Πιστοποίηση

Tην Πιστοποίηση του «Εργοδότη Ισότητας» έλαβε, στο πλαίσιο ειδικής τελετής, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, το μεγαλύτερο σε αριθμό φοιτητών πανεπιστήμιο στην Κύπρο, ως αναγνώριση των πρακτικών του σε σχέση με την ίση μεταχείριση των φύλων στο χώρο εργασίας. Ο οργανισμός διακρίθηκε, ειδικότερα, για το σύγχρονο και ολοκληρωμένο σύστημα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού το οποίο εφαρμόζει ώστε να διασφαλίζεται η ισονομία και η ίση μεταχείριση όλων των εργαζομένων. Το εν λόγω σύστημα στηρίζεται σε διεθνώς αποδεκτές βασικές αρχές διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, στο σεβασμό προς τους εργαζομένους και στη συνεχή προσπάθεια για βελτίωση, εξέλιξη και εκσυγχρονισμό.

Με αφορμή το γεγονός, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Πανεπιστήμιου Λευκωσίας κ. Αντώνης Πολεμίτης δήλωσε ότι: «η διάκριση συμβαδίζει απόλυτα με βασικές αξίες του οργανισμού μας και με στόχους που τέθηκαν εξαρχής. Επιθυμία μας είναι να συνεχίσουμε να αποτελούμε παράδειγμα και να καθοδηγούμε τις εξελίξεις σε κάθε τομέα». Αξίζει να αναφερθεί ότι ο κ. Πολεμίτης, ήταν από τους πρώτους που προσυπέγραψε το “CEO’s Call to Action for a New Deal for Europe”. Μέσω της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας, εκατό περίπου Διευθύνοντες Σύμβουλοι από όλη την Ευρώπη καλούν άλλες εταιρείες, επιχειρηματικούς κλάδους, την κοινωνία των πολιτών και όσους είναι υπεύθυνοι για τη διαμόρφωση πολιτικής να ενώσουν τις δυνάμεις τους και να επιταχύνουν την ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς, υλοποιώντας τους στόχους αειφόρου ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, ανάμεσα στους οποίους είναι η επίτευξη ισότητας των φύλων και ο περιορισμός των υφιστάμενων ανισοτήτων.

Σχολιάζοντας με τη σειρά του την εξέλιξη, ο Αντιπρόεδρος Ανθρώπινου Δυναμικού του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, κ. Μάριος Παπαλαζάρου ανέφερε ότι: «η πιστοποίηση του Πανεπιστημίου ως Εργοδότης Ισότητας αποτελεί επιστέγασμα της φιλοσοφίας που διακατέχει τον οργανισμό μας για ίσες ευκαιρίες ανεξαρτήτως φύλου ή οποιουδήποτε άλλου χαρακτηριστικού. Αποτελεί σημαντική αναγνώριση των διαχρονικών ενεργειών και της συνεχούς δέσμευσης του Πανεπιστημίου, για προώθηση της ίσης μεταχείρισης των φύλων, εφαρμόζοντας ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού».

Σημειώνεται ότι τη διάκριση απένειμε ο Εθνικός Φορέας Πιστοποίησης Επιχειρήσεων στην Κύπρο, αρμόδιος για την πιστοποίηση επιχειρήσεων οι οποίες διασφαλίζουν στο προσωπικό τους συνθήκες ισότητας των φύλων, ισότητας ευκαιριών ανέλιξης και κατάρτισης, συμφιλίωσης επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής και ίσης αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών για ίδια εργασία ή εργασία ίσης αξίας.