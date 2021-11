Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας ανοίγει τις πύλες στον «θαυμαστό νέο κόσμο»» του metaverse

Στην σύγχρονη επανάσταση που διαμορφώνουν οι πρωτοβουλίες για το metaverse, ένας πανεπιστημιακός φορέας με διεθνή αναγνώριση στον τομέα της ψηφιακής μετάβασης, έρχεται να καταγράψει για μία ακόμη φορά την πρωτοπορία του. Πρόκειται για το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας (University of Nicosia, UNIC), που ανακοινώνει το UNIC Open Metaverse Initiative. Μέσα από το οποίο περνάει και το ίδιο σε αυτή τη νέα φάση της ψηφιακής εποχής, με εντυπωσιακές πρωτοβουλίες που ανοίγουν νέους δρόμους στην εκπαίδευση αλλά και την διαχείριση της νέας διάστασης του κυβερνοχώρου.

Μπορεί η τελευταία συζήτηση για το metaverse να επικεντρώθηκε γύρω από τις ανακοινώσεις του Mark Zuckerberg, να μετατρέψει το Facebook σε μια metaverse πλατφόρμα, η επιστημονική κοινότητα, όμως ασχολείται εδώ και καιρό, με αυτήν τη διάσταση της ψηφιακής μετάβασης.

Το metaverse, μετασύμπαν, ή αυτό που βρίσκεται “πέρα από το σύμπαν”, μια και η προέλευση του όρου είναι ελληνική, αφορά στην ουσία τη σύζευξη της πραγματικότητας και της εικονικής πραγματικότητας με αποτέλεσμα την δημιουργία της επαυξημένης πραγματικότητας (augmented reality) στο πλαίσιο των κοινωνικών δικτύων. Το μετασύμπαν, όμως, υπό μια ευρύτερη έννοια δεν αναφέρεται μόνο σε εικονικούς κόσμους που λειτουργούν από εταιρείες κοινωνικών μέσων, αλλά σε ολόκληρο το φάσμα της επαυξημένης πραγματικότητας, που ήδη σχηματοποιείται στο πλαίσιο ανάπτυξης των δικτύων 5G και αφορά σχεδόν... τα πάντα. Πρόκειται επομένως, για μια επανάσταση που ήρθε για να μείνει.

Οι προκλήσεις που διαμορφώνει η επανάσταση αυτή για την παγκόσμια επιστημονική και εκπαιδευτική κοινότητα βρίσκεται εδώ και καιρό στο «μικροσκόπιο» του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, το οποίο τις ημέρες αυτές, ξεδίπλωσε την πρωτοβουλία ανάπτυξης του ανοικτού metaverse. Αυτή επικεντρώνεται στα ακαδημαϊκά και ερευνητικά ζητήματα, καθώς και στα ζητήματα χάραξης πολιτικής που σχετίζονται με ανοιχτά και αποκεντρωμένα (decentralized) συστήματα και πρότυπα για το metaverse.

Μία ιδιαίτερη πτυχή, που αφορά το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, είναι ότι αυτή η πρωτοβουλία βασίζεται στην εμπειρία των τελευταίων οκτώ ετών, περίοδο κατά την οποία το UNIC καθιερώθηκε ως το κορυφαίο πανεπιστήμιο παγκοσμίως στον τομέα των κρυπτονομισμάτων και της τεχνολογίας blockchain.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας προσέφερε το πρώτο στον κόσμο πρόγραμμα σπουδών στα κρυπτονομίσματα το 2014. Μέχρι σήμερα, έχει ήδη εκπαιδεύσει περισσότερους από 100.000 φοιτητές και φοιτήτριες μέσω ακαδημαϊκών ή άλλων προγραμμάτων, διαθέτει τη μεγαλύτερη ομάδα εξειδικευμένου διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού στον κόσμο, η οποία επικεντρώνεται στα κρυπτοστοιχεία (crypto-assets) και στο blockchain, ενώ αποτελεί τον ακαδημαϊκό επικεφαλής του European Blockchain Observatory and Forum της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Το UNIC Open Metaverse Initiative επικεντρώνεται σε τέσσερις άξονες:

1. Ακαδημαϊκά και Επαγγελματικά Προγράμματα

- Η νέα διαδικτυακή σειρά διαλέξεων διάρκειας έξι εβδομάδων Introduction to NFTs and the Metaverse θα προσφερθεί τον Φεβρουάριο του 2022. Τα μαθήματα θα περιλαμβάνουν διαλέξεις από κορυφαίους δημιουργούς και συλλέκτες NFTs (Non-Fungible Tokens), καθώς και επιχειρηματίες και επενδυτές του Web 3.0.

- Σχεδιασμός και προσφορά ενός νέου μεταπτυχιακού MSc in Metaverse Systems, ενός διεπιστημονικού προγράμματος που θα επικεντρώνεται στην προετοιμασία δημιουργών, προγραμματιστών, αρχιτεκτόνων, κοινωνικών επιστημόνων, επαγγελματιών του τομέα χρηματοοικονομικών, υπεύθυνων χάραξης πολιτικής και άλλων, για σταδιοδρομία στον σχεδιασμό και τη διαχείριση συστημάτων metaverse.

2. Έρευνα και Χάραξη Πολιτικής

- The Center for an Open Metaverse (COM) – Δημιουργία νέου διεπιστημονικού ερευνητικού κέντρου εντός του Institute for the Future (IFF), που θα επικεντρώνεται στην έρευνα γύρω από τα ανοιχτά συστήματα metaverse.

- The Open Metaverse Alliance (OAM) – Δημιουργία μιας κοινοπραξίας πανεπιστημίων, εταιρειών, μη κερδοσκοπικών οργανισμών και κυβερνητικών φορέων, με κοινό στόχο την ανάπτυξη ενός ανοιχτού metaverse.

3. Επιχειρηματικότητα

- Δημόσια παρουσίαση της πρώτης γενιάς νεοφυών επιχειρήσεων NFT/metaverse που αναπτύχθηκαν στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας (Δεκέμβριος 2021).

- Ετήσια προγράμματα υποστήριξης νεοφυών επιχειρήσεων NFT/metaverse.

- Υποστήριξη δημιουργών NFTs και metaverse.

4. NFTs στην Πανεπιστημιούπολη

- Εγκαίνια της πρώτης μόνιμης πανεπιστημιακής γκαλερί για NFT (The Block Gallery, Νοέμβριος 2021).

- Ανάπτυξη και χρήση συστήματος βασισμένου στα NFT, για διάφορες δραστηριότητες στην πανεπιστημιούπολη του Πανεπιστημίου Λευκωσίας.

- Αποδοχή NFTs από το University of Nicosia Foundation ως δωρεές για υποτροφίες φοιτητών, αλλά και για υποστήριξη έρευνας.

- Συμπερίληψη θεματικής ενότητας βασισμένης στο metaverse, στο κορυφαίο συνέδριο στον κόσμο για κρυπτονομίσματα, Decentralized, το οποίο θα διεξαχθεί στην Αθήνα στις 3-4 Μαρτίου 2022.

Καθώς το metaverse αναμένεται να αλλάξει άρδην τη ζωή και την καθημερινότητά μας, η σημασία της κατανόησης, της εμπέδωσης αλλά και της αξιοποίησης που ανοίγονται μπροστά μας είναι καθοριστικών διαστάσεων. Και στην πορεία που μόλις ξεκινά, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, και κατ΄ επέκταση η Κύπρος, με καταγεγραμμένη εμπειρία και καινοτόμα προγράμματα εκπαίδευσης, γνώσης και διαχείρισης, έρχονται να διαδραματίσουν καίριο ρόλο στην πορεία ανάπτυξής του.

