Tο όραμα της Ισπανίας για την ηλεκτρική κινητικότητα

O Βασιλιάς Felipe VI και ο Πρωθυπουργός της Ισπανίας Pedro Sánchez, επισκέφθηκαν τα κεντρικά γραφεία της SEAT S.A. στο Martorell με αφορμή την 70η επέτειο της εταιρείας. Τους συνόδευσαν ο SEAT Supervisor Board Chairman & Volkswagen Group CEO Dr. Herbert Diess και ο πρόεδρος της SEAT S.A., Wayne Griffiths, καθώς και η Υπουργός Βιομηχανίας Reyes Maroto και ο Stefan Piëch και Mark Porsche, μέλη του SEAT Board of Directors.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, ο Όμιλος Volkswagen, η SEAT S.A. και η Ισπανική Κυβέρνηση υπογράμμισαν το κοινό τους όραμα για τον βιώσιμο μετασχηματισμό της αυτοκινητοβιομηχανίας. Ο Όμιλος Volkswagen και η SEAT S.A. είναι πρόθυμοι να συνεργαστούν για τη μετατροπή της βιομηχανικής υποδομής και του οικοσυστήματος για την ηλεκτρική κινητικότητα και την επιτάχυνση της οικονομικής ανάκαμψης της χώρας. Πέρυσι, η εταιρεία ανακοίνωσε επενδυτικό σχέδιο 5 δισ. ευρώ για την ηλεκτρική κινητικότητα έως το 2025.

Για να επιταχυνθεί η ανάπτυξη ενός οικοσυστήματος ηλεκτρικής κινητικότητας, περιγράφηκε ένα project του οποίου θα ηγηθεί ο Όμιλος Volkswagen και η SEAT SA. Αυτό το project θα ελκύσει μεγάλες και μεσαίες εταιρείες, με τη συνεργασία οργανισμών κλειδιά από διάφορους τομείς, όπως η Iberdrola στον ενεργειακό κλάδο, η Telefónica στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, η CaixaBank στον χρηματοοικονομικό τομέα, το τεχνολογικό κέντρο Asti ή μεγάλοι προμηθευτές από τον κόσμο της αυτοκινητοβιομηχανίας, όπως η Gestamp ή η Antolín. Αυτή η φιλόδοξη ένωση και μακρόπνοη πρωτοβουλία έχει μεγάλες δυνατότητες δημιουργίας θέσεων εργασίας, ειδικά για τους νέους.

Η Ισπανία θα μπορούσε να εξελιχθεί σε κέντρο ηλεκτρονικής κινητικότητας της Ευρώπης

Ως η δεύτερη μεγαλύτερη αυτοκινητοβιομηχανία στην Ευρώπη, η Ισπανία φέρει μεγάλη ευθύνη στην επίτευξη των στόχων του European Green Deal έως το 2030. Ως εκ τούτου, θα ήταν ζωτικής σημασίας η Ισπανία να επιταχύνει τη δημιουργία του οικοσυστήματος ηλεκτρικών οχημάτων, να τονώσει τη ζήτηση και να αναπτύξει τις δημοσίως διαθέσιμες υποδομές επαναφόρτισης. Έτσι, ένα μελλοντικό κοινό όραμα περιλαμβάνει την παραγωγή μικρών ηλεκτρικών οχημάτων στο εργοστάσιο του Martorell, καθώς και την τοπική παραγωγή κυψελών και μονάδων μπαταρίας.

«Η Ισπανία μπορεί να εξελιχθεί σε κέντρο ηλεκτρικής κινητικότητας της Ευρώπης. Συμμεριζόμαστε το όραμα της Ισπανικής Κυβέρνησης για τον μετασχηματισμό της αυτοκινητοβιομηχανίας. Ο εκσυγχρονισμός των βιομηχανικών δομών και η δημιουργία θέσεων εργασίας μελλοντικά, μπορούν να χρησιμεύσουν ως ένα ισχυρό σχέδιο για ολόκληρη την περιοχή. Ελπίζουμε ότι η Επιτροπή της ΕΕ έχει την πολιτική προθυμία να συμβάλλει ώστε αυτό το εμβληματικό έργο με ιστορική σημασία για την Ισπανία να γίνει πραγματικότητα», δήλωσε ο Herbert Diess, CEO of the Volkswagen Group and Chairman of the Board of Directors of SEAT S.A.

«Πριν από 70 χρόνια, βάλαμε αυτή τη χώρα σε τροχούς. Στόχος μας, τώρα, είναι να βάλουμε την Ισπανία σε ηλεκτρικούς τροχούς. Για να γίνει αυτό πραγματικότητα, όλα τα μέρη συμφώνησαν ότι η Ισπανία πρέπει να αναπτύξει και να διασφαλίσει ένα ευρύτερο δίκτυο υποδομών επαναφόρτισης σε ολόκληρη την επικράτεια και να ενθαρρύνει τη ζήτηση με κίνητρα. Η Ισπανία θα πρέπει να προχωρήσει στην ηλεκτροκίνηση», πρόσθεσε ο Wayne Griffiths, Πρόεδρος της SEAT S.A.

Μια ματιά στο μέλλον της SEAT S.A

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, ο Βασιλιάς και ο Πρωθυπουργός επισκέφτηκαν το SEAT Design Center, έναν μοναδικό hub στη νότια Ευρώπη, όπου η εταιρεία σχεδιάζει τα νέα μοντέλα SEAT και CUPRA. Ο SEAT S.A. Vice-president for R&D, Dr. Werner Tietz, έδειξε τα νέα μοντέλα που θα λανσάρουν και οι δύο μάρκες τα επόμενα χρόνια. Ο Βασιλιάς Felipe VI και ο κ. Pedro Sánchez έλαβαν γνώση για το επενδυτικό σχέδιο που θα αναπτύξει η εταιρεία μέχρι το έτος 2025.

Στη συνέχεια, επισκέφτηκαν την καρδιά του βιομηχανικού συμπλέγματος Martorell, τη γραμμή παραγωγής 2. Εκεί είδαν τον τρόπο που η εταιρεία έχει ξεκινήσει τη μετατροπή προς τον εξηλεκτρισμό, με την παραγωγή των πρώτων plug-in υβριδικών στην ιστορία της, του SEAT Leon, του CUPRA Leon και τις τελευταίες εβδομάδες του CUPRA Formentor e-HYBRID.

Στη συνέχεια, οι αρχές κατευθύνθηκαν στο CUPRA Garage, που άνοιξε τις πόρτες του το Φεβρουάριο του 2020. Εκεί, γνώρισαν μερικά από τα ηλεκτρικά οχήματα της εταιρείας και τα plug-in υβριδικά ηλεκτρικά μοντέλα της οικογένειας Leon, το SEAT Tarraco και το CUPRA Formentor, καθώς και το SEAT MÓ eScooter 125, την πρώτη ηλεκτρική μοτοσικλέτα στην ιστορία της εταιρείας.