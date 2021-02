Το Open της Αυστραλίας μας ξυπνάει από τον «εφιάλτη»

Και την 3η ημέρα εγένετο βρυχηθμός και... τρέλα. Φωνές και χειροκροτήματα. Συνθήματα και τραγούδια. Αγκαλιές και φιλιά. Σημαίες να κυματίζουν, πότε της Ελλάδας και πότε της Αυστραλίας. Το τί συνέβη στην «Τζον Κέιν Αρίνα» της Μελβούρνης όταν ο Νικ Κύργιος νίκησε τον Ούγκο Ουμπέρ με 3-2 σετ πρέπει να μείνει χαραγμένο στην ιστορία του αθλητισμού γιατί ήταν η στιγμή που τα σπορ επέστρεψαν! Παρόμοιες σκηνές εκτυλίχθηκαν και χθες καθώς ο Στέφανος Τσιτσιπάς επικράτησε με 3-2 του Θανάση Κοκκινάκη στη «Ροντ Λέιβερ Αρίνα».

John Cain Arena was going off last night 🙌 We ❤️ the fans! #AusOpen | #AO2021 pic.twitter.com/aGvML8zrZG

Από την αρχή της πανδημίας του κορονοϊού και όταν απαγορεύτηκε η παρουσία φιλάθλων στις εξέδρες η θέση των επιδημιολόγων ήταν ξεκάθαρη: «η επιστροφή του κόσμου θα σημάνει και το τέλος του εφιάλτη». Αυτά που παρακολουθούμε τις τελευταίες ημέρες στο Melbourne Park είναι ένα «ξύπνημα». Την πρώτη μέρα του Open της Αυστραλίας κόπηκαν 17.922 εισιτήρια, τη δεύτερη 17.381, την 3η 19.900 και την 4η 21.010. Οι διοργανωτές επιτρέπουν μέχρι 30.000 θεατές, τους μισούς από ότι στην προ – κορονοϊού εποχή.

Σ' αυτόν τον ένα χρόνο, σε πολλά αθλήματα έχουν ανοίξει οι εξέδρες για τους φιλάθλους, αλλά πουθενά ο βαθμός της ελευθερίας δεν ήταν τέτοιος όπως στη Μελβούρνη. Δεν είναι απαραίτητη η μάσκα μέσα στα γήπεδα εκτός κι αν κλείσει η οροφή, δεν απαγορεύονται οι φωνές ή το αλκοόλ, ούτε και πρέπει να τηρούνται οι αποστάσεις. Ωστόσο, υπάρχουν άλλα μέτρα ώστε να γίνει πιο αποτελεσματική ιχνηλάτηση σε περίπτωση κρούσματος. Αυτό είναι το αποτέλεσμα της «σκληρής» καραντίνας που πέρασαν οι Αυστραλοί, που έκλεισαν τα σύνορά τους και φαίνεται να διαχειρίζονται την πανδημία πολύ καλά.

Rod Laver Arena has come alive 💙👏@TKokkinakis strikes first to take the first set tiebreak 🇦🇺#AusOpen | #AO2021 pic.twitter.com/0oL7YtEx73