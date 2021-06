Το οκταήμερο ταξίδι του Μπάιντεν στην Ευρώπη - Ξεκίνησε με Τζόνσον, κλείνει με Πούτιν

Οκτώ ημέρες, τέσσερεις συναντήσεις κορυφής σε 3 χώρες. Το πρόγραμμα του Αμερικανού προέδρου στην πρώτη, ελέω κορονοϊού, περιοδεία του στην Ευρώπη είναι ασφυκτικά γεμάτο. Τόσο κατά τη διάρκεια της Συνόδου Κορυφής της ομάδας των G7 στην Κορνουάλη, όσο και στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες και στην αντίστοιχη ΕΕ-ΗΠΑ θα έχει συναντήσεις με πολλούς αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων.

Το ταξίδι αντιπροσωπεύει μια δοκιμασία της ικανότητας του Δημοκρατικού Προέδρου να διαχειρίζεται και να επιδιορθώνει σχέσεις με μεγάλους συμμάχους που απογοητεύτηκαν με τους εμπορικούς δασμούς του πρώην Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και απόσυρση από διεθνείς συνθήκες.

«Θα αποδείξουν οι δημοκρατικές συμμαχίες και οι θεσμοί που διαμόρφωσαν μεγάλο μέρος του περασμένου αιώνα την ικανότητά τους απέναντι στις σύγχρονες απειλές και τους αντιπάλους; Πιστεύω ότι η απάντηση είναι ναι. Και αυτήν την εβδομάδα στην Ευρώπη, έχουμε την ευκαιρία να το αποδείξουμε», δήλωσε ο Μπάιντεν σε ένα άρθρο γνώμης που δημοσιεύθηκε στην Washington Post.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες επέστρεψαν!», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος μιλώντας σε μέλη της αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας στην αεροπορική βάση Μίλντενχολ, στα νοτιοανατολικά του Ηνωμένου Βασιλείου. «Και οι δημοκρατίες σε όλο τον κόσμο είναι ενωμένες για να αντιμετωπίσουν τις πιο δύσκολες προκλήσεις», πρόσθεσε, τονίζοντας ότι θέλει να συναντηθεί με τον Πούτιν για να «του πω αυτά που θέλω να γνωρίζει».

Ο Μπάιντεν συναντάται σήμερα με τον Πρωθυπουργό της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον στην Κορνουάλη, σε μια ευκαιρία για την ανανέωση της «ειδικής σχέσης» των ΗΠΑ-Βρετανίας μετά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

President Biden and British PM Boris Johnson met in-person for the first time today, looking to highlight their nations' famed “special relationship.”



Biden told the press the two had something in common. "We both married way above our station," he joked. https://t.co/UMbVxLcfVt pic.twitter.com/gfwDeJ0Ei2