Το νέο ηλεκτρικό Kia EV6 και η σχεδίαση «Opposites United»

Το γεγονός ότι το αυτοκίνητο που βλέπετε στις φωτογραφίες, το νέο Kia EV6, είναι ένα πεντάθυρο hatchback δεν πρέπει να σας ξεγελάσει, όπως δεν θα έπρεπε να σας έχει ξεγελάσει και το «αδελφό» IONIQ5, το επίσης πεντάθυρο hatchback πού παρουσίασε πριν από λίγες εβδομάδες η Hyundai.

Ο λόγος για το μέγεθος του αυτοκινήτου, που δεν είναι αυτό που νομίζετε, καθώς το EV6 είναι σαφώς μεγαλύτερο από ένα τυπικό πεντάθυρο μικρομεσαίο hatchback, αφού το μήκος του ξεπερνά τα 4,5 μέτρα. Βλέπετε είναι χτισμένο πάνω στη νέα, εξειδικευμένη πλατφόρμα ηλεκτροκίνησης E-GMP (Electric - Global Modular Platform) του Hyundai Group, που παρουσιάστηκε διαδικτυακά στις αρχές του περασμένου Δεκεμβρίου και επιτρέπει τη διαμόρφωση μοντέλων με κίνηση τόσο στους πίσω, όσο και στους τέσσερις τροχούς. Η πλατφόρμα E-GMP προσφέρει επίσης ένα μεγάλο πάτωμα, το οποίο λόγω του αυξημένου μεταξονίου, θέτει τις προϋποθέσεις για ένα ιδιαίτερα ευρύχωρο σαλόνι.

Ας έρθουμε όμως στο design.

Το EV6 είναι το πρώτο ηλεκτρικό μοντέλο της Kia που εκφράζει τη μετάβαση της εταιρίας στη νέα εποχής της ηλεκτροκίνησης. Το Kia EV6 σχεδιάστηκε σύμφωνα με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία «Opposites United» (όρος που όπως ήδη αναφέραμε είναι γνωστός από την φιλοσοφία και στα ελληνικά αποδίδεται ως «ενότητα των αντιθέτων»), η οποία χαρακτηρίζει τις αντιθέσεις που υπάρχουν στη φύση, επιτρέποντάς της τελικά να ισορροπεί και να εξελίσσεται αρμονικά. Στο επίκεντρο της νέας σχεδιαστικής φιλοσοφίας, που θα χαρακτηρίζει από εδώ και μπρoς τα μοντέλα της Kia, υπάρχει μια νέα οπτική ταυτότητα, με διαφορετικούς συνδυασμούς από αιχμηρά στιλιστικά στοιχεία και ανάγλυφα σχήματα.

«Το EV6, ως το πρώτο αποκλειστικό ηλεκτρικό μοντέλο της Kia, είναι μια έκφραση του ανθρωποκεντρικού, της προοδευτικής σχεδίασης και της ηλεκτροκίνησης. Πιστεύουμε ακράδαντα ότι το EV6 είναι ένα συναρπαστικό μοντέλο για την αγορά των σύγχρονων EV», δήλωσε ο Karim Habib, Ανώτερος Αντιπρόεδρος και Επικεφαλής του Global Design Center. «Με το EV6 είχαμε ως στόχο να δημιουργήσουμε ένα διακριτικό, εντυπωσιακό design χρησιμοποιώντας ένα συνδυασμό προηγμένων, υψηλής τεχνολογίας χαρακτηριστικών με καθαρές και πλούσιες αναλογίες, παρέχοντας παράλληλα μια μοναδική ευρυχωρία για ένα φουτουριστικό ηλεκτρικό όχημα».

Η εξωτερική σχεδίαση του EV6, περιέχει στοιχεία από crossover, με το προφίλ του νέου μοντέλου να είναι κομψό και αεροδυναμικό, και με την έντονη κλίση του παρμπρίζ να προσδίδει δυναμισμό συμβάλλοντας παράλληλα στη βελτίωση της αεροδυναμικής.

Στο ιδιαίτερα ευρύχωρο εσωτερικό, κυριαρχεί αναμφισβήτητα η high-tech κυρτή οθόνη υψηλής ευκρίνειας, με απεικόνιση και της πλοήγησης (AVN). Τα καθίσματα είναι λεπτά και «ανάλαφρα», επενδυμένα με οπτικά σύγχρονα - και κατασκευασμένα από ανακυκλωμένα πλαστικά - υλικά, τα οποία δημιουργούν την αίσθηση της διαφάνειας στην καμπίνα.

Η νέα φιλοσοφία σχεδίασης της Kia που τώρα τη βλέπουμε να λανσάρεται με επιτυχία στο EV6, βασίζεται σε πέντε βασικούς πυλώνες: “Bold for Nature”, “Joy for Reason”, “Power to Progress”, “Technology for Life” και “Tension for Serenity”. Με το Bold for Nature να αντιστοιχεί στα σχήματα και τις αναλογίες που συναντάμε στη φύση, το Joy for Reason να επικεντρώνεται στην αίσθηση που βελτιώνει την διάθεση των επιβατών με την υιοθέτηση νέων υλικών, το Power to Progress να βασίζεται στα σύγχρονα ισχυρά σημεία της μάρκας, το Technology for Life να αφορά τις νέες τεχνολογίες και καινοτομίες για τη θετική αλληλεπίδραση ανθρώπου-μηχανής και το Tension for Serenity να παρέχει νέες σχεδιαστικές τάσεις.

Ενώ για τη διαμόρφωσή της νέας αυτής φιλοσοφίας του design, χρειάστηκε να ενώσουν τις δυνάμεις τους σχεδιαστές της Kia σε τρεις ηπείρους. Μιλάμε για τα τρία σχεδιαστικά κέντρα της εταιρίας στη Ναμίνγκ (Κορέα), τη Φρανκφούρτη (Γερμανία) και το Irvine (Καλιφόρνια, ΗΠΑ).

Προς το παρόν, δεν δόθηκαν στη δημοσιότητα περισσότερες λεπτομέρειες για το EV6. Όμως, δεν θα χρειαστεί να περιμένουμε πολύ, αφού η επίσημη πρεμιέρα του νέου ηλεκτρικού Kia θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά την Τρίτη 30 Μαρτίου 2021.

Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη φιλοσοφία «Opposites United» αποκαλύπτονται στο σχετικό βίντεο της Kia: