Το μήνυμα της FIFPro για τους δύο Ουκρανούς ποδοσφαιριστές που σκοτώθηκαν στον πόλεμο

Ανάμεσα στα εκατοντάδες θύματα της ρωσικής αιματηρής εισβολής στην Ουκρανία, θρηνεί απώλειες κι ο αθλητισμός καθώς τα τελευταία 24ωρα σκοτώθηκαν δύο Ουκρανοί ποδοσφαιριστές, ο 22χρονος Βιτάλι Σάπιλο και ο 25χρονος Ντμίτρο Μαρτινένκο, όπως γνωστοποίησε σε ανάρτηση που έκανε η FIFPro την Τρίτη (01/03) στα social media.

Our thoughts are with the families, friends, and teammates of young Ukrainian footballers Vitalii Sapylo (21) and Dmytro Martynenko (25), football’s first reported losses in this war.



May they both rest in peace. pic.twitter.com/f6l9oHHRMr