Το μήνυμα της ΕΕ στην Τρας και ο κίνδυνος εμπορικού πολέμου

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε σήμερα ότι αναμένει η Βρετανία να σεβαστεί όλες τις πλευρές της συμφωνίας του Brexit υπό τη νέα πρωθυπουργό Λιζ Τρας, την ώρα που η τελευταία εκφράζει την ανυπομονησία της να «αποδεσμεύσει πραγματικά» το Σίτι του Λονδίνου από τους οικονομικούς κανόνες της ΕΕ.

Όπως έχει πει στην προεκλογική της καμπάνια, αυτοί οι κανόνες «κρατούσαν πίσω το Σίτι και την συμβολή του σε ολόκληρη τη χώρα».

Αν και είχε ταχθεί κατά του Brexit το 2016, η μέχρι σήμερα υπουργός Εξωτερικών της Βρετανίας στη συνέχεια στήριξε φανατικά την αποχώρηση της χώρας της από την ΕΕ, υιοθετώντας συχνά έναν πολύ δηκτικό τόνο απέναντι στις Βρυξέλλες. Εκείνη ήταν που προώθησε τον νόμο με τον οποίο το Λονδίνο σκοπεύει να μην τηρήσει το πρωτόκολλο για τη Βόρεια Ιρλανδία, γεγονός που εγείρει τον κίνδυνο ενός εμπορικού πολέμου της Βρετανίας με τους Ευρωπαίους.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη ξεκινήσει σε βάρος του Ηνωμένου Βασιλείου επτά διαδικασίες επί παραβάσει και μπορεί να προσφύγει στα ευρωπαϊκά δικαστήρια για μη τήρηση όσων προβλέπονται από αυτό το πρωτόκολλο, στόχος του οποίου είναι να προστατευθεί η ακεραιότητα της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς και να αποφευχθεί ταυτόχρονα η επιστροφή στα «σκληρά» χερσαία σύνορα μεταξύ της Ιρλανδίας και της Βόρειας Ιρλανδίας.

Από την στιγμή που αποκόπηκε από τις Βρυξέλλες, το Σίτι είναι αντιμέτωπο με τον ανταγωνισμό του Άμστερνταμ και του Παρισιού εκτός από τους παραδοσιακούς του ανταγωνιστές, τη Νέα Υόρκη και τη Σιγκαπούρη.

Κάποιοι Βρετανοί βουλευτές έχουν παροτρύνει την Τρας να προχωρήσει πιο δυναμικά με τη διερεύνηση των «ελευθεριών του Brexit» για να γράψει τους κανόνες της χώρες, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Πάντως, δεν υπάρχει συναίνεση στον οικονομικό τομέα για να παραδοθούν στην πυρά οι κανόνες που εφαρμόζοντας μέχρι τώρα στην οικονομία ή για μεταρρυθμίσεις που θα πηγαίνουν πέρα από τις διεθνείς νόρμες.

Επίσης, η σκληρή προσέγγιση της Τρας στην τροποποίηση του πρωτοκόλλου της Βρετανίας με την ΕΕ στη Βόρεια Ιρλανδία, σίγουρα θα ωθήσει τις Βρυξέλλες να εντατικοποιήσουν την απομάκρυνση χρηματιστηριακών παραγώγων από το Λονδίνο σε χώρες της ΕΕ, κίνηση πλήγμα για το Σίτι.

Η τεράστια διαφοροποίηση από τους ευρωπαϊκούς κανόνες θα εξανεμίσει για παράδειγμα τις ελπίδες να έχει και πάλι πρόσβαση η βρετανική χρηματιστηριακή αγορά στις χώρες του μπλοκ για υπηρεσίες αντασφάλισης, μεταξύ άλλων, και θα κάνει τις απαιτήσεις συμμόρφωσης για διεθνείς τράπεζες πολύ ακριβές.

Οι Βρυξέλλες ως εκ τούτων, έσπευσαν να ξεκαθαρίσουν τι περιμένουν αλλά και να τονίσουν αυτά που συνδέουν την Βρετανία με την ευρωπαική οικογένεια.

«Μαζί αντιμετωπίζουμε πολλές προκλήσεις, από την κλιματική αλλαγή έως τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Προσβλέπω σε μια εποικοδομητική σχέση, σε πλήρη σεβασμό των συμφωνιών μας», ανέφερε η φον ντερ Λάιεν σε ανάρτηση στο Twitter.

Congratulations @trussliz.

The EU and the UK are partners.



We face many challenges together, from climate change to Russia’s invasion of Ukraine.



I look forward to a constructive relationship, in full respect of our agreements.