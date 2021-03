Πρόεδρος Ιρλανδίας: To μέλλον να φέρει ειρήνη, ευημερία και ευτυχία στην Ελλάδα

«Είθε το μέλλον να φέρει ειρήνη, ευημερία και ευτυχία στον λαό της Ελληνικής Δημοκρατίας» αναφέρει σε μήνυμά του ο Πρόεδρος της Ιρλανδίας Μάικλ Ντ. Χίγκινς

Όπως κάνει γνωστό η Ιρλανδική Προεδρία με ανάρτηση στο Twitter, ο Πρόεδρος της Ιρλανδίας έγραψε στην Πρόεδρο της Ελλάδας Κατερίνα Σακελλαροπούλου, να διαβιβάσει τις ευχές του στον λαό της Ελλάδας με την ευκαιρία της Εθνικής τους Ημέρας.

“May the coming time bring peace, well-being and happiness to the people of the Hellenic Republic.”



President Higgins has written to President Sakellaropoulou of Greece, @PresidencyGR, to convey his greetings to the people of Greece on the occasion of their National Day. pic.twitter.com/77szrA0dzD