To Land Rover Defender κατέκτησε τον κορυφαίο τίτλο στο θεσμό «Women's world car of the year για το 2021

Υπέρτατη καταξίωση: Το Νέο Land Rover Defender αναδείχτηκε ο Απόλυτος Νικητής στο θεσμό Women’s World Car of the Year 2021 και το Καλύτερο Μεσαίο SUV 2021 (Best Medium SUV 2021) που σημαίνει ότι το ασταμάτητο, παντός εδάφους 4x4 γιόρτασε την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας με στυλ

Τεράστιο εύρος ικανοτήτων: Οι κριτές εκθείασαν τον ξεχωριστό σχεδιασμό του Defender, τις εξαιρετικές ικανότητες εκτός δρόμου, την κορυφαία δυναμική συμπεριφορά στο δρόμο και την πρακτικότητα και συνδεσιμότητα ενός οχήματος του 21ου αιώνα

Ποικιλία εκδόσεων: Η πολυσυλλεκτική γκάμα του Defender περιλαμβάνει εκδόσεις 90 και 110, επαγγελματικά Hard Top μοντέλα και μία ποικιλία κινητήριων συνόλων, από ένα plug-in υβριδικό μέχρι το νέο V8 κινητήρα

Σερί επιτυχιών: Το Defender έχει κατακτήσει πάνω από 50 διεθνή βραβεία από τότε που λανσαρίστηκε, με τις εκδόσεις 110 και 90 να γνωρίζουν πρωτοφανή ζήτηση

Το Land Rover Defender ήταν ο μεγάλος νικητής των φετινών βραβείων ‘Women’s World Car of the Year’. Είναι η πρώτη φορά που ένα Land Rover κερδίζει την υψηλότερη διάκριση του θεσμού, η οποία έρχεται να προστεθεί σε μία σειρά διεθνών επιτυχιών για το πιο ικανό αυτοκίνητο που έχει κατασκευάσει ποτέ η Land Rover.

Το Defender παραμένει πιστό στο πρωτοποριακό πνεύμα που αποτελεί ορόσημο για τη Land Rover για περισσότερα από 70 χρόνια και επαναπροσδιορίζει την έννοια ενός αυτοκινήτου περιπέτειας για τον 21ο αιώνα. Με εμβληματικό όνομα, σχήμα και ικανότητες, διατίθεται σε ποικίλους τύπους αμαξώματος, ενώ συγχρόνως μπορεί να εξατομικευτεί μέσα από τέσσερα Accessory Packs ανάλογα με τις απαιτήσεις των ιδιοκτητών του.

Στην κριτική επιτροπή του θεσμού Women’s World Car of the Year (WWCOTY) συμμετέχουν αποκλειστικά και μόνο εκπρόσωποι του γυναικείου φύλου, και συγκεκριμένα 50 δημοσιογράφοι από το χώρο του αυτοκινήτου από 38 χώρες σε πέντε ηπείρους, με σκοπό την ανάδειξη των καλύτερων νέων μοντέλων της αγοράς. Η Ελλάδα εκπροσωπείται από την δημοσιογράφο Αριάδνη Γερασιμίδου, η οποία συνεχάρη τη Land Rover για τη νίκη της, δηλώνοντας μεταξύ άλλων: «Χαίρομαι, γιατί το Defender ήταν και δική μου επιλογή στην ψηφοφορία. Πολυτέλεια, συστήματα, ποιότητα και απόλυτη τετρακίνηση είναι όσα το χαρακτηρίζουν».

Το Νέο Defender απέσπασε πρώτα τον τίτλο του Best Medium SUV 2021 και συνέχισε με την κατάκτηση του κορυφαίου τίτλου του WWCOTY – ανήμερα της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας.

Ο Nick Collins, Executive Director, Vehicle Programmes, Jaguar Land Rover δήλωσε: «Είναι τεράστια τιμή για όλη την ομάδα και επιβράβευση της σκληρής προσπάθειας που απαιτούσε η δημιουργία ενός τόσο ικανού αυτοκινήτου. Το Defender έχει ήδη στο παλμαρέ του περισσότερες από 50 διεθνείς διακρίσεις, κάτι το οποίο δικαιώνει το αρχικό μας όραμα για το Defender του 21ου. Το Νέο Defender συνδυάζει μία απαράμιλλη σιλουέτα με προηγμένη τεχνολογία σε μία σχεδίαση που σέβεται τη κληρονομιά του και προσφέρει αυθεντικές ικανότητες Land Rover. Το αποτέλεσμα είναι μία οικογένεια μοντέλων 4x4, αντάξια του ονόματος του Defender με ανθεκτικές, επαγγελματικές εκδόσεις, ένα αποδοτικό plug-in υβριδικό κινητήριο σύνολο και το ισχυρό νέο μας Defender V8.»

Η Marta García, Executive President του θεσμού Women’s World Car of the Year, δήλωσε, «Ένα αυτοκίνητο - θρύλος ανανεώνεται. Το Land Rover Defender δεν είναι απλά ένα SUV για να διασχίσεις τη ζούγκλα του Αμαζονίου ή την αχανή έρημο. Στην τελευταία εκδοχή του σε προσκαλεί να ταξιδέψεις στο δρόμο με την άνεση ενός πολυτελούς sedan. Γι’ αυτό το λόγο, και σε συνδυασμό με την τεχνολογία και το υψηλό επίπεδο άνεσης που προσφέρει απέσπασε τον τίτλο του Καλύτερου Αυτοκινήτου της Χρονιάς στο θεσμό Women's World Car of the Year.»

Ο λιτός χαρακτήρας του αρχικού Defender υιοθετείται και στο εσωτερικό, με έμφαση στην απλότητα και την πρακτικότητα. Το Defender 110 προσφέρει πέντε, έξι ή 5 + 2 διατάξεις καθισμάτων, ενώ το 90 είναι ικανό να φιλοξενήσει έξι επιβάτες σε ένα όχημα που έχει μήκος αντίστοιχο με εκείνο ενός συμπαγούς οικογενειακού hatchback.

Το εύρος των δυνατοτήτων του Defender ανεβάζει τον πήχη στον τομέα της αντοχής εκτός δρόμου και εκείνον της άνεσης στο δρόμο. Υποστηριζόμενο από την ισχυρή αλουμινένια πλατφόρμα D7x της Land Rover - η πιο ανθεκτική δομή αμαξώματος της μάρκας - τις προηγμένες τεχνολογίες παντός εδάφους και τους υπερσύγχρονους κινητήρες, το Defender έχει την ικανότητα να μην σταματά πουθενά. Ο προσεκτικά βελτιωμένος χειρισμός του προσφέρει οδηγική συμπεριφορά που σε ανταμείβει και υποδειγματική άνεση σε μεγάλες αποστάσεις σε όλα τα εδάφη, με τους ειδικούς του οργανισμού Euro NCAP να έχουν απονείμει στο Defender την μέγιστη βαθμολογία των πέντε αστέρων στον τομέα της ασφάλειας.

Μια σειρά προηγμένων Ingenium κινητήρων βενζίνης και καθαρότερων diesel εξασφαλίζει την ισχύ, τον έλεγχο και την αποδοτικότητα σε οποιοδήποτε περιβάλλον, ενώ ένα plug-in υβριδικό σύνολο (PHEV) παρέχει αθόρυβη και πλήρως ηλεκτρική αυτονομία έως και 43 χιλιόμετρα*. Επιπλέον, μια ισχυρή υπερτροφοδοτούμενη έκδοση με V8 κινητήρα υπόσχεται νέα επίπεδα επιδόσεων και οδηγικής απόλαυσης σε κατόχους Defender.

Προηγμένες τεχνολογίες εξασφαλίζουν στο Defender ότι παρέχει συνδεσιμότητα του 21ου αιώνα. Η επόμενη γενιά της αρχιτεκτονικής αμαξώματος Electrical Vehicle Architecture (EVA2) συνεργάζεται με λογισμικό που παρέχει την δυνατότητα Over the Air ενημερώσεων (SOTA), έτσι ώστε το Defender να είναι πάντα συνδεδεμένο και επικαιροποιημένο. Το σύστημα ενημέρωσης και ψυχαγωγίας Pivi Pro υιοθετεί μία απλή δομή μενού και επιτρέπει την απευθείας πρόσβαση στις πιο συνηθισμένες λειτουργίες από την αρχική οθόνη, η οποία μπορεί να εξατομικεύεται από τον οδηγό με 50% λιγότερες εντολές σε σχέση με το παρελθόν.

Η οικογένεια Defender περιλαμβάνει τώρα τα Defender 90 και Defender 110, καθώς και τις επαγγελματικές εκδόσεις 90 και 110 Hard Top, ενώ το νέο 525PS Defender V8 συνδυάζει τις διάσημες ικανότητες ενός Land Rover με απίστευτες επιδόσεις και ειδικές ρυθμίσεις πλαισίου για μεγαλύτερη συμμετοχή και απόλαυση του οδηγού.

Από τότε που λανσαρίστηκε, το Defender έχε κερδίσει περισσότερες από 50 διεθνείς διακρίσεις, όπως το Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2020 από το Top Gear, το SUV της Χρονιάς 2021 από το Motortrend και το Καλύτερο SUV 2020 από το Autocar.

*Όλες οι τιμές κατανάλωσης καυσίμου και εκπομπών CO2 που αναφέρονται παραπάνω συμμορφώνονται με το Επίσημο Πρότυπο Δοκιμών EU-WLTP TEL (Μικτός Κύκλος) για πενταθέσιες εκδόσεις. Οι αναφερόμενες τιμές είναι το αποτέλεσμα επίσημων δοκιμών του κατασκευαστή σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή νομοθεσία . Εξυπηρετούν μόνο σκοπούς σύγκρισης. Οι τιμές σε πραγματικές συνθήκες ενδέχεται να διαφέρουν. Οι τιμές εκπομπών CO2 και κατανάλωσης εξαρτώνται από διάφορους παράγοντες όπως οδηγικό στυλ, περιβαλλοντικές συνθήκες, φορτίο και αξεσουάρ .