Πλανήτης Άρης: Το κινεζικό ρόβερ κινήθηκε για πρώτη φορά πάνω στην επιφάνειά του

Ένα τηλεκατευθυνόμενο κινεζικό μηχανοκίνητο ρομποτικό όχημα εξερεύνησης (ρόβερ) κατέβηκε σήμερα τη ράμπα της κάψουλας προσεδάφισης μέχρι την επιφάνεια του Κόκκινου Πλανήτη, καθιστώντας την Κίνα τη πρώτη χώρα που έθεσε σε τροχιά, προσεδάφισε και ανέπτυξε ένα χερσαίο όχημα στη διάρκεια της πρώτης αποστολής της στον Άρη.

Το «Ζουρόνγκ», που έχει πάρει το όνομά του από τον θεό της φωτιάς στην κινεζική μυθολογία, κατέβηκε από τη ράμπα στην επιφάνεια του Άρη στις 10:40 π.μ. (ώρα Πεκίνου, 05:40 ώρα Ελλάδας), σύμφωνα με ανάρτηση στον επίσημο λογαριασμό του ρόβερ στα κινεζικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η Κίνα έγινε αυτό το μήνα η πρώτη, μετά τις Ηνωμένες Πολιτείες, χώρα που ανέπτυξε χερσαίο όχημα στο Άρη. Η πρώην Σοβιετική Ένωση είχε προσεδαφίσει ένα σκάφος το 1971, αλλά είχε χάσει την επικοινωνία μαζί του μερικά δευτερόλεπτα αργότερα.

Το «Ζουρόνγκ», το οποίο ζυγίζει 240 κιλά και έχει έξι επιστημονικά εργαλεία, ανάμεσα στα οποία μια υψηλής ευκρίνειας τοπογραφική κάμερα, θα μελετήσει το επιφανειακό έδαφος και την ατμόσφαιρα του πλανήτη.

Κατά την εξερεύνηση της επιφάνειας του Άρη, που θα διαρκέσει 90 ημέρες, το κινεζικό όχημα, το οποίο λειτουργεί με ηλιακή ενέργεια, θα αναζητήσει επίσης σημάδια αρχαίας ζωής, όπως νερό και πάγο κάτω από την επιφάνεια, χρησιμοποιώντας ένα ραντάρ που «διεισδύει» στο υπέδαφος.

Το μη επανδρωμένο κινεζικό διαστημόπλοιο Τιανγουέν-1 είχε εκτοξευθεί πέρυσι τον Ιούλιο από το νότιο κινεζικό νησί Χαϊνάν. Έπειτα από ταξίδι άνω των έξι μηνών, το Τιανγουέν-1 έφθασε το Φεβρουάριο στον Κόκκινο Πλανήτη, γύρω από τον οποίο βρίσκεται έκτοτε σε τροχιά.

Στις 15 Μαΐου, η κάψουλα προσεδάφισης, που μετέφερε το ρόβερ, αποσπάσθηκε από το Τιανγουέν-1 και προσεδαφίσθηκε σε μια εκτεταμένη πεδιάδα γνωστή με την ονομασία Utopia Planitia.

Οι πρώτες εικόνες που τραβήχτηκαν από το ρόβερ δόθηκαν στη δημοσιότητα την Τετάρτη από την κινεζική διαστημική υπηρεσία.

We have a Hi-Res visual! This is #Zhurong (#Tianwen1) Mars Rover reporting to Earthlings! I’m currently at 109.9E, 25.1N, Utopia Planitia, Mars. All look good! Preparing for the final deployment and scientific missions. Water/Ice under Mars 100m-deep surface? About to find out! pic.twitter.com/xkh39C2y3n