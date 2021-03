Το κινεζικό «λουκέτο» από τη Suning προκαλεί ανησυχία στην Ιντερ...

Ο ήχος των ειδοποιήσεων στα κινητά τηλέφωνα παραγόντων της Ιντερ για κάποια μαντάτα από Κίνα μεριά ακούστηκε σαν... «καμπανάκι» κινδύνου και στο Μιλάνο. Ο κινεζικός επιχειρηματικός όμιλος Suning Holdings Group, στον οποίο ανήκει η ιταλική ομάδα και πρωτοπόρος της φετινής Serie A, ανακοίνωσε ότι παύει κάθε αγωνιστική και οργανωτική λειτουργία της Τζιανγκσού, μερικούς μήνες μετά την κατάκτηση του εγχώριου πρωταθλήματος από τον κινεζικό σύλλογο...

Η απόφαση θα έχει άμεση επίδραση και στην ομάδα γυναικών (πρωταθλήτριας του 2019) αλλά και στις ακαδημίες της Τζιανγκσού. Η Suning επιβεβαιώνει πως όλες οι ποδοσφαιρικές ομάδες στις οποίες εμπλέκεται διοικητικά στην ασιατική χώρα θα σταματήσουν να λειτουργούν άμεσα. Η εταιρία φέρεται να επιθυμεί την «απόσχιση» από τις αθλητικές δραστηριότητές της και σκοπεύει να επικεντρωθεί αποκλειστικά στις επιχειρήσεις λιανικής, λόγω οικονομικών δυσκολιών εν μέσω πανδημίας.

Breakingℹ️ Official statement from Sunning: The club stops its operation since today. Suning to seek potential buyers for future. pic.twitter.com/tVaFkR7Vw1