Το Κίεβο απάντησε στον Πούτιν: Κανιβαλιστικός ο πόλεμός σου στην Ουκρανία

Για κατασκευή νέας δικαιολογίας για να δικαιολογήσει τον «κανιβαλιστικό» του πόλεμο, κατηγόρησε τον Βλαντίμιρ Πούτιν ο σύμβουλος του Ουκρανού προέδρου Μιχάιλο Ποντόλιακ, σχολιάζοντας τα όσα δήλωσε σήμερα ο Ρώσος πρόεδρος.

«Νέα εξήγηση για τον κανιβαλιστικό πόλεμο του Πούτιν. Επιτίθεσαι στην Ουκρανία, σβήνεις από τον χάρτη ολόκληρες πόλεις, διαπράττεις μαζικές εκτελέσεις, γυρνάς τη Ρωσία στον Μεσαίωνα και μετά το λες "σανίδα σωτηρίας στη Δύση". Βιάζεις για καλό σκοπό, σκοτώνεις για να μπεις στον Παράδεισο; Ποιος τα πιστεύει αυτά, εκτός από το στρατόπεδο του Z;», έγραψε στο Twitter ο Ουκρανός αξιωματούχος.

New explanation for Putin's cannibalistic war. You attack 🇺🇦, wipe off the map entire cities, commit mass executions, turn 🇷🇺 into the Middle Ages, and then call it a…"lifeline for the West"? Rape for good, kill to enter Heaven? Who has to believe in this, except for the Z-camp?