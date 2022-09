Το καλοκαίρι του 2022 το πιο καυτό στην Ευρώπη

Το καλοκαίρι του 2022 ήταν το πιο καυτό στην καταγεγραμμένη ιστορία της Ευρώπης καθώς η ήπειρος βίωσε καύσωνες ρεκόρ και τη χειρότερη ξηρασία εδώ και αιώνες.

Το Copernicus Climage Change Service, η υπηρεσία παρακολούθησης με δορυφόρους της Κομισιόν, αναφέρει στη σχετική έκθεση της ότι οι θερμοκρασίες στην Ευρώπη ήταν «οι υψηλότερες τόσο για το μήνα Αύγουστο όσο και για το καλοκαίρι συνολικά».

