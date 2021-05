To Ισραήλ θα συνεχίσει τις επιχειρήσεις στην Γάζα- Νέο μπάραζ επιθέσεων με ρουκέτες από Χαμάς

Αποφασισμένος να συνεχίσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις έως ότου να «επιτευχθεί ο στόχος να φέρει πίσω την ειρήνη και την ασφάλεια στο λαό» εμφανίστηκε ο πρόεδρος του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου λίγη ώρα μετά την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον αμερικάνο πρόεδρο Τζο Μπάιντεν.

Ο ισραηλινός πρόεδρος που δεν σχολίασε τις παραινέσεις του αμερικανού προέδρου για αποκλιμάκωση δήλωσε ότι εκτιμά ιδιαίτερα την υποστήριξη του Μπάιντεν για το δικαίωμα του Ισραήλ να υπερασπιστεί τον εαυτό του και πρόσθεσε την αποφασιστικότητα της χώρας του.

Νωρίτερα, σύμφωνα με ανακοίνωση του Λευκού Οίκου «οι δύο ηγέτες είχαν μια λεπτομερή συζήτηση για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στη Γάζα, την πρόοδο του Ισραήλ στην υποβάθμιση των δυνατοτήτων της Χαμάς και άλλων τρομοκρατικών στοιχείων και τις συνεχιζόμενες διπλωματικές προσπάθειες των περιφερειακών κυβερνήσεων και των Ηνωμένων Πολιτειών»

«Ο πρόεδρος Μπάιντεν διαβίβασε στον πρωθυπουργό Νετανιάχου την προσδοκία του για σημαντική αποκλιμάκωση σήμερα, στο δρόμο για την εκεχειρία» προσθέτει η ανακοίνωση,

Την ίδια ώρα, η Χαμάς έχει εξαπολύσει τις τελευταίες 12 ώρες περίπου 230 ρουκέτες προς το Ισραήλ με 30 εξ αυτών να προσγειώνονται στον Παλαιστινιακό θύλακα, σύμφωνα την ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού.

Παράλληλα, σειρήνες της αεράμυνας, που προειδοποιούν για εισερχόμενες ρουκέτες, ήχησαν στο βόρειο Ισραήλ το μεσημέρι της Τετάρτης, όπως ανακοίνωσε ο ισραηλινός στρατός.

Οι σειρήνες ακούστηκαν στη Γαλιλαία, ανατολικά της Χάιφα, σύμφωνα με τον στρατό.

Τέσσερις ρουκέτες εκτοξεύθηκαν από τον νότιο Λίβανο προς το Ισραήλ με τη μία εξ αυτών να αναχαιτίζεται από το «Iron Dome».

Σύμφωνα με τις Ισραηλινές Δυνάμεις Άμυνας, απαντώντας το ισραηλινό πυροβολικό χτύπησε στόχους στον Λίβανο.

«Είμαστε προετοιμασμένοι για κάθε σενάριο σε κάθε μέτωπο», αναφέρεται στη σχετική ανάρτηση των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων.

Πρόκειται για το τρίτο ανάλογο περιστατικό σε λιγότερο από μία εβδομάδα, δήλωσε στρατιωτική πηγή του Λιβάνου.

