To Ισλαμικό Κράτος ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση στην Καμπούλ - Πάνω από 60 νεκροί, 140 τραυματίες

Το Ισλαμικό Κράτος ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση στο αεροδρόμιο της Καμπούλ, με ανάρτηση στον λογαριασμό της τζιχαντιστικής οργάνωσης στο Telegram, σύμφωνα με το Reuters. Δραματική η κατάσταση στην αφγανική πρωτεύουσα καθώς ο αριθμός των νεκρών από τις τρομοκρατικές επιθέσεις κοντά στο αεροδρόμιο της πόλης ανέρχεται πλέον στους 60 και των τραυματιών στους 140 σύμφωνα με το BBC.

Σε ανακοίνωση που μεταδόθηκε από το προπαγανδιστικό όργανό του, το Amaq, το Ισλαμικό Κράτος καυχιέται ότι ένας μαχητής του πλησίασε σε απόσταση «μικρότερη των πέντε μέτρων» από τους Αμερικανούς στρατιώτες.

🚨🚨 | BREAKING: ISIS has claimed responsibility for the Kabul suicide bombings- a sad day #KabulAiport pic.twitter.com/BUe8uPIiK9 — USA News Today (@USAToday90) August 26, 2021

Ο βομβιστής αυτοκτονίας «κατάφερε να φτάσει σε μια μεγάλη συγκέντρωση μεταφραστών και συνεργατών του αμερικανικού στρατού» στο «Στρατόπεδο Μπαράν» κοντά στο αεροδρόμιο «και πυροδότησε τα εκρηκτικά με τα οποία ήταν ζωσμένος, σκοτώνοντας περίπου 60 ανθρώπους και τραυματίζοντας περισσότερους από 100 άλλους, συμπεριλαμβανομένων και μαχητών Ταλιμπάν», αναφέρεται στην ανακοίνωση που μεταδόθηκε από το κανάλι του Amaq στο Telegram.



Την ίδια ώρα υπάρχουν αναφορές ότι σημειώθηκε και τρίτη έκρηξη, με τις σχετικές πληροφορίες ωστόσο να παραμένουν συγκεχυμένες. Βαρύς ο φόρος αίματος και για τους Αμερικανούς, καθώς το Fox News αναφέρει ότι 12 στρατιωτικοί των ΗΠΑ έχασαν τη ζωή τους στις τρομοκρατικές επιθέσεις.

At least 60 people killed and 140 injured in explosions at Kabul airport, senior health official tells BBC



Follow live updates: https://t.co/b8yYGOjaBO — BBC Breaking News (@BBCBreaking) August 26, 2021

UPDATE: Number of US service members killed in Afghanistan rises to 12; most are Marines https://t.co/TjbKyMjXwA — Fox News (@FoxNews) August 26, 2021

Μια τρίτη έκρηξη σημειώθηκε σήμερα το βράδυ κοντά στο αεροδρόμιο της Καμπούλ μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο Sputnik. Το τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu και το τουρκικό τηλεοπτικό δίκτυο TRT ανέφεραν ότι η έκρηξη αυτή ήταν ισχυρή.

Δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα μέχρι στιγμής ανέφερε ένας ανταποκριτής του Sputnik που βρίσκεται κοντά στο σημείο.

Σε πλάνα που ανάρτησε στο διαδίκτυο ένας Αφγανός δημοσιογράφος διακρίνονται αιμόφυρτα πτώματα, σε έναν δρόμο, ανάμεσα σε συντρίμμια. Ο άνθρωπος που τράβηξε το βίντεο ακούγεται να οδύρεται.

Aμερικανοί αξιωματούχοι πιστεύουν ότι το Ισλαμικό Κράτος του Χορασάν (ISIS-K) ευθύνεται για την επίθεση που σημειώθηκε σήμερα στο αεροδρόμιο της Καμπούλ, σύμφωνα με μια πηγή η οποία έχει γνώση της ενημέρωσης που λαμβάνουν μέλη του Κογκρέσου για το θέμα αυτό.

The war never ended in Afghanistan. Twin blasts jolted Kabul city. Dozens of people are killed and wounded.#SanctionPakistan & #EndProxyWar pic.twitter.com/TBgcW9zHWj pic.twitter.com/TlqvAY9Yel — Mohib Ullah (@MohibUl79080035) August 26, 2021

Μια δεύτερη, αμερικανική κυβερνητική πηγή, που γνωρίζει τις δραστηριότητες των υπηρεσιών πληροφοριών, είπε ότι μολονότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ ερευνά ακόμη το θέμα, η επίθεση αυτή φέρει «τη σφραγίδα» της δράσης του ISIS-K, σύμφωνα με τον Guardian.