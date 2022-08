Το IRC ζητά λύση για τους εγκλωβισμένους πρόσφυγες στα ελληνοτουρκικά σύνορα

AP

Η φιλανθρωπική οργάνωση Διεθνής Επιτροπή Διάσωσης (IRC) ζήτησε τη Δευτέρα την άμεση λύση του ζητήματος με τους 39 Σύρους πρόσφυγες, οι οποίοι, όπως είπε, παραμένουν παγιδευμένοι σε μια μικρή νησίδα στον ποταμό Έβρο κατά μήκος των συνόρων μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας.

Οι ελληνικές αρχές ισχυρίζονται πως δεν έχουν εντοπίσει κανέναν άνθρωπο στη νησίδα η οποία, όπως λέει, βρίσκεται εκτός ελληνικής επικράτειας, σύμφωνα με τον υπουργό Μετανάστευσης Νότη Μηταράκη. «Η Αθήνα έχει ειδοποιήσει τις τουρκικές αρχές για το θέμα», είπε.

Το τουρκικό υπουργείο Εσωτερικών αρνήθηκε να σχολιάσει.

«Καλούμε τις αρμόδιες αρχές και από τις δύο πλευρές να διευκολύνουν την παροχή βοήθειας σε αυτούς τους ανθρώπους, να τους βγάλουν από τη νησίδα με ασφάλεια και να διασφαλίσουν τη δίκαιη και πλήρη πρόσβασή τους στις διαδικασίες ασύλου», δήλωσε η Δήμητρα Καλογεροπούλου, Διευθύντρια του IRC Greece.

Το IRC είπε ότι στη νησίδα βρίσκεται ένα εννιάχρονο κορίτσι σε κρίσιμη κατάσταση και χωρίς πρόσβαση σε ιατρική φροντίδα. Επικαλέστηκε επίσης δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης ότι η πεντάχρονη αδερφή της πέθανε αφού την τσίμπησε σκορπιός και ότι οι πρόσφυγες προσπάθησαν να φτάσουν στην ηπειρωτική Ελλάδα αλλά απωθήθηκαν.

«Αυτή η τελευταία κατάσταση στα σύνορα του Έβρου υπογραμμίζει τη βαρβαρότητα των απωθήσεων, που γνωρίζουμε ότι λαμβάνουν χώρα στα σύνορα σε όλη την Ευρώπη», είπε η Καλογεροπούλου.

Οι ελληνικές αρχές δεν έχουν επιβεβαιώσει καμία από τις πληροφορίες και έχουν επανειλημμένα αρνηθεί ότι απώθησαν πρόσφυγες ή μετανάστες στα συνοριακά σημεία.

«Πραγματοποιήσαμε επανειλημμένες έρευνες, με κατάλληλα τεχνικά μέσα, χωρίς να εντοπίσουμε ανθρώπινη παρουσία στη νησίδα», ανέφερε ο κ. Μηταράκης στο Twitter την Κυριακή. «Επιβεβαιώθηκε ότι πρόκειται για σημείο εκτός ελληνικής επικράτειας και έτσι ειδοποιήσαμε αμέσως τις τουρκικές αρχές».

Επιστολή της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου για τους πρόσφυγες στον Έβρο

Την ίδια στιγμή, με επιστολή προς τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη και κοινοποίηση στην Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (Γραφείο Ελλάδας), στον Συνήγορο του Πολίτη, στη FRONTEX και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, η Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου επισημαίνει ότι πρόσωπα που προέρχονται από τη συγκεκριμένη χώρα καταγωγής (Συρία) έχουν ιδιαίτερα αυξημένες ανάγκες διεθνούς προστασίας.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην επιστολή:

«Από τη Δευτέρα, 08.08.2022, η ΕΕΔΑ ενημερώθηκε ότι πρόσφυγες με καταγωγή από τη Συρία, για τους οποίους έχει εκδοθεί η με στοιχεία αίτησης Application no. 35090/22 K.A. and Others v. Greece απόφαση ασφαλιστικών μέτρων του ΕΔΔΑ, η οποία επισυνάπτεται, καθώς και περισσότερα άτομα αγνώστων στοιχείων βρίσκονται εγκλωβισμένα σε νησίδα του ποταμού Έβρου.

Σύμφωνα με μεταγενέστερες πληροφορίες, ένα 5χρονο κορίτσι έχασε τη ζωή του από δήγμα σκορπιού ενώ κινδυνεύει από την ίδια αιτία και ένα άλλο 9χρονο κορίτσι. Στη συνέχεια εκδόθηκε η με στοιχεία αίτησης Application no. 38444/22 B.S. and Others v. Greece νεότερη απόφαση του ΕΔΔΑ, η οποία επισυνάπτεται, για 5 επιπλέον πρόσφυγες με καταγωγή από τη Συρία, με την οποία υποδεικνύεται στις ελληνικές αρχές η μη απομάκρυνση από το ελληνικό έδαφος και η παροχή σε αυτούς νερού, τροφής και επαρκούς ιατρικής βοήθειας μέχρι νεωτέρας.

Ιδιαίτερη προσοχή εφιστούμε στο γεγονός ότι πρόσωπα που προέρχονται από τη συγκεκριμένη χώρα καταγωγής έχουν ιδιαίτερα αυξημένες ανάγκες διεθνούς προστασίας.

Επισημαίνουμε ότι η ΕΕΔΑ, ως Εθνικός Θεσμός, παρακολουθεί την εκτέλεση των αποφάσεων του ΕΔΔΑ και ως εκ τούτου δίνει ιδιαίτερη σημασία στη συμμόρφωση με αποφάσεις προσωρινών μέτρων του Δικαστηρίου.

Εφιστούμε την προσοχή σας στα παραπάνω και παρακαλούμε για τις ενέργειές σας», καταλήγει η επιστολή.