Το ιπτάμενο αυτοκίνητο AirCar έλαβε πιστοποιητικό αξιοπλοΐας

Το σλοβακικό ιπτάμενο αυτοκίνητο AirCar έλαβε σήμερα το πράσινο φως να πετάξει στους ουρανούς, αφού η Αρχή Μεταφορών της Μπρατισλάβα του χορήγησε πιστοποιητικό αξιοπλοΐας.

«Η πιστοποίηση του AirCar ανοίγει τον δρόμο για την παραγωγή ιπτάμενων, αποτελεσματικών αυτοκινήτων», ανέφερε ο Στέφαν Κλάιν, ο ιδρυτής και διευθυντής της εταιρείας KleinVision που σχεδίασε και κατασκεύασε αυτό το υβριδικό όχημα. «Πρόκειται για την επίσημη επιβεβαίωση της δυνατότητάς μας να μεταμορφώσουμε τα ταξίδια μέσων αποστάσεων», πρόσθεσε στην ανακοίνωση που εξέδωσε.

