Το Ίδρυμα Ωνάση εκπέμπει ξανά ζωντανά από τον Όλυμπο

To βραβευμένο podcast του Ιδρύματος Ωνάση, Live from Mount Olympus, επιστρέφει με τον μύθο της Περσεφόνης. Οι Θεοί κατεβαίνουν από τον Όλυμπο και μας αφηγούνται μια ακόμη ιστορία, με τη συμμετοχή σπουδαίων ηθοποιών, από τη εμβληματική μορφή του νεοϋορκέζικου θεάτρου Ching Valdes-Aran, έως τις διάσημες Isabella Rossellini και Anna Kendrick.

Ξεχωριστή σειρά podcasts στα αγγλικά για παιδιά προεφηβικής ηλικίας και ακροατήρια κάθε ηλικίας από όλο τον κόσμο.

Μια φορά και έναν καιρό, οι μύθοι μας βοηθούσαν να καταλάβουμε πώς λειτουργεί ο κόσμος και πώς να βρούμε τη θέση μας μέσα σε αυτόν. Και ακόμα μας βοηθούν. Το Ίδρυμα Ωνάση και το ραδιοφωνικό δίκτυο για παιδιά προεφηβικής ηλικίας TRAX του δημοσιογραφικού οργανισμού PRX στις ΗΠΑ παρουσιάζουν τη δεύτερη σαιζόν του Live from Mount Olympus, που δημιουργήθηκε σε συνεργασία με τη θεατρική ομάδα the TEAM από το Μπρούκλιν.

Συνδυάζοντας την καλλιτεχνική μαεστρία ορισμένων από τους κορυφαίους σύγχρονους θεατρικούς δημιουργούς με τις διαχρονικές ιστορίες της ελληνικής μυθολογίας και την προκλητική για την ανθρώπινη φαντασία δύναμη του ηχητικού μέσου, το Live from Mount Olympus αποτελεί περιπέτεια για εφήβους αλλά και για ακροατήρια κάθε ηλικίας.

Όταν μια νεαρή θεά βγαίνει βόλτα μόνη της για πρώτη φορά, εξαναγκάζεται σε ένα τρομακτικό ταξίδι και καλείται να βρει τη δύναμή της μέσα στο σκοτάδι. Η μητέρα της κάνει τα πάντα για να τη φέρει πίσω – και η μοίρα ολόκληρης της ανθρωπότητας κρέμεται από μια κλωστή. Η σαιζόν περιλαμβάνει 10 επεισόδια, που θα κυκλοφορούν free on-demand για το ραδιοφωνικό κοινό, με ένα νέο επεισόδιο κάθε Τρίτη από τις 19 Απριλίου 2022, σε όλες τις μεγάλες πλατφόρμες podcast, ανάμεσά τους τις Apple Podcasts, Google Podcasts, Sensical, Stitcher, Spotify και Amazon Music.

Αυτή τη σαιζόν, δραματοποιώντας τον μύθο της Περσεφόνης, η βραβευμένη με Tony Rachel Chavkin (Hadestown, Natasha, Pierre and the Great Comet of 1812) και ο Keenan Tyler Oliphant (βοηθός σκηνοθέτης στο Hadestown και σκηνοθέτης του πολυαναμενόμενου στις ΗΠΑ ανεβάσματος από την PlayCo του έργου της Ebru Nihan Celkan, Will You Come with Me?) συνδιευθύνουν έναν θίασο που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την Joanne Hernandez ως Περσεφόνη, τον βραβευμένο με Tony André De Shields (Hadestown, the Wiz) στον ρόλο του Ερμή, μαζί με ερμηνευτές από την TEAM και αποφοίτους των προγραμμάτων του Epic Theatre Ensemble. Οι διάσημες ηθοποιοί Anna Kendrick και Isabella Rossellini θα κάνουν έκτακτες εμφανίσεις.

Η νεαρή Περσεφόνη δεν βλέπει την ώρα να κάνει κάτι διαφορετικό από το να ζωγραφίζει λουλούδια στις περιπλανήσεις της με τη μητέρα της, τη θεά Δήμητρα που κάνει τα πάντα να φυτρώνουν. Όταν τελικά καταφέρνει να πάει για ένα πικνίκ με τις φίλες της, την Άρτεμη και την Αθηνά, πέφτει θύμα απαγωγής και βρίσκεται στον Άδη, ανάμεσα σε πανίσχυρους θεούς και παρεξηγημένα τέρατα. Μόνη της για πρώτη φορά, η Περσεφόνη προσπαθεί να τα βγάλει πέρα στον Κάτω Κόσμο. Από την άλλη, η Δήμητρα κάνει κομμάτια τον Επάνω Κόσμο για να ξαναφέρει την κόρη της στο φως, και τίποτα δεν φυτρώνει. Και όταν δεν φυτρώνει τίποτα, οι άνθρωποι δεν έχουν να φάνε. Θα λύσουν οι θεοί τις διαφορές τους για να μπορέσει η ανθρωπότητα να επιβιώσει;

Το Live from Mount Olympus είναι μια δημιουργία και παραγωγή της έμπειρης παραγωγού Julie Burstein, ενώ executive producer είναι η Karen Brooks Hopkins, Senior Advisor του Onassis USA, η οποία διατέλεσε Πρόεδρος της Ακαδημίας Μουσικής του Μπρούκλυν (BAM) από το 1999 έως το 2015, και συμπαραγωγός η TEAM.

Τα κείμενα του Live from Mount Olympus υπογράφει ο Nathan Yungerberg. Η Tessa Zitter είναι βοηθός παραγωγής, ο Yonatan Rekem βοηθός μοντέρ, ενώ το μιξάζ και την παραγωγή ήχου κάνει ο John Melillo. Η Μάγδα Γιαννίκου συνέθεσε τη μουσική, με βοήθεια από τον Luca Bordonaro, ενώ τη μουσική επένδυση ερμηνεύουν οι Banda Magda. Ο σκιτσογράφος του New Yorker Jason Adam Katzenstein δημιούργησε τις εικονογραφήσεις.

Η πρώτη σαιζόν του Live from Mount Olympus δραματοποίησε τον μύθο του Περσέα και απέσπασε διθυραμβικές κριτικές όταν κυκλοφόρησε την περασμένη χρονιά. Σε κριτική της για τους New York Times, η Maya Phillips αποκάλεσε το podcast «απολαυστικό» και έγραψε μεταξύ άλλων: «Ανάμεσα στις διαμάχες και τα ειδύλλια, υπάρχουν όλα όσα βιώνει ένα εφηβάκι, από το πρωινό κουδούνι έως την τελευταία ώρα των μαθημάτων, με επιπλέον μπόνους ορισμένα φανταστικά τοπία και μαγικά συμβάντα. Αλλά υπάρχει επίσης ειδικό βάρος σε αυτές τις ιστορίες». Το Live from Mount Olympus χαρακτηρίστηκε «εξαίσιο» στη σχετική λίστα του New York Magazine, συμπεριλήφθηκε στις επιλογές του περιοδικού WIRED με τα Καλύτερα Podcasts για Παιδιά, ενώ παρουσιάστηκε στις εκπομπές “Good Morning America” του ABC και “All of It with Alison Stewart” του WNYC. Ήταν υποψήφιο στα βραβεία Webby του 2021, στην κατηγορία καλύτερης σειράς περιορισμένων επεισοδίων, καθώς και στα βραβεία Kidscreen του 2022, στην κατηγορία καλύτερης σειράς με μεικτά μέσα, και αναγνωρίστηκε ως Καλύτερο Παιδικό Podcast στα Podcast Awards της Bullhorn για το 2021.

Το Ίδρυμα Ωνάση και ο σταθμός TRAX, προκειμένου να διατηρήσουν το ενδιαφέρον των φανατικών ακροατών της σειράς στο μεσοδιάστημα μεταξύ της 1ης και της 2ης σαιζόν, ετοίμασαν μια σειρά μηνιαίων σύντομων ηχητικών ιστοριών (mythlets), που μπορεί κανείς να τις βρει στη ροή του podcast.

Η Karen Brooks Hopkins, Senior Advisor του Onassis USA, ανέφερε: «Αισθάνομαι ευγνώμων προς τους ξεχωριστούς δημιουργούς και καλλιτέχνες του Live from Mount Olympus, καθώς και στο Ίδρυμα Ωνάση που μετέφεραν αυτές τις απίστευτες ιστορίες στο ευρύ οικογενειακό κοινό μας. Η ιστορία της Περσεφόνης είναι καθηλωτική, καθώς σε αυτήν πρωταγωνιστεί μια νεαρή κοπέλα, κατά τη μετάβασή της στην ενηλικίωση, η οποία εξαναγκάζεται να βρεθεί στο τρομακτικό σύμπαν του Κάτω Κόσμου και συγχρόνως σε γάμο με τον Άδη. Το Live from Mount Olympus βρίσκει αισιοδοξία και χιούμορ σε αυτή την ιστορία, καθώς η Περσεφόνη παλεύει με τις δικές της επιλογές και με το τι σημαίνει να είσαι ενήλικας».

Η Julie Burstein, δημιουργός και παραγωγός του Live from Mount Olympus επισήμανε: «Μια φορά κι έναν καιρό, οι μύθοι μάς βοηθούσαν να κατανοήσουμε πώς λειτουργεί ο κόσμος και πώς μπορούμε να βρούμε εμείς τη θέση μας μέσα σε αυτόν. Και εξακολουθούν να το κάνουν. Είναι συναρπαστικό να συνεργάζεσαι με μια τόσο ταλαντούχα ομάδα διερευνώντας πτυχές αυτής της αρχαίας ιστορίας που έχουν απήχηση στο σήμερα. Το μέσο του ήχου είναι ιδανικό για την αναδημιουργία της άξενης ατμόσφαιρας και της ομορφιάς αυτού του μυθικού κόσμου και για την ενεργοποίηση της φαντασίας των ακροατών μας».

Ο Keenan Tyler Oliphant, σκηνοθέτης του Live from Mount Olympus δήλωσε: «Ήταν μεγάλη απόλαυση για μένα να καταπιαστώ με την Περσεφόνη αυτή τη σαιζόν και να κατανοήσω το πραγματικό μέγεθος που κουβαλούν αυτές οι αρχαίες ιστορίες. Με εντυπωσίασε ιδιαίτερα η προσωπική σύνδεση που ανέπτυξα με την Περσεφόνη, καθώς το ταξίδι της αντικατόπτριζε τη δική μου εμπειρία ως μετανάστη. Ο τρόπος που καλείται να διαχειριστεί τη συναισθηματική εμπειρία της ζωής σε δύο κόσμους εκφράζει με τον πλέον κατάλληλο τρόπο την οριακότητα της μετανάστευσης. Πώς διατηρείς τόσο τη χαρά όσο και την οδύνη του να βρίσκεσαι μακριά από το σπίτι ή την πατρίδα σου; Ήταν πολύ όμορφο να βλέπω την Joanne να παλεύει με αυτή την πραγματικότητα μέσα από την ερμηνεία της. Επίσης, με εντυπωσίαζε διαρκώς το βάθος της σχέσης μεταξύ μητέρας και κόρης και ο τρόπος που εξελισσόταν στην πορεία. Νομίζω πως πραγματικά είναι πολύ διαφωτιστικό και συναρπαστικό να βλέπεις τους τρόπους με τους οποίους οι ιστορίες που γνωρίζουμε μπορούν να εξακολουθούν να μας παρέχουν νέες προοπτικές ανάλογα με το πώς εμείς τις κοιτάζουμε».

Η Rachel Chavkin, σκηνοθέτης του Live from Mount Olympus σημείωσε: «Η διαδικασία δημιουργίας του Live from Mount Olympus είναι από τις πιο πληθωρικές δημιουργικές εμπειρίες που βίωσα ποτέ και λατρεύω αυτή τη σαιζόν. Ο Nathan έχει κάνει μια εξαιρετική δουλειά αφηγούμενος την ιστορία ενηλικίωσης μιας τολμηρής κοπέλας που δίνει χρώμα και τη δική της φωνή στον κόσμο – τόσο σε αυτόν πάνω από τη γη όσο και στον Κάτω. Η Joanne, ως Περσεφόνη, είναι συναισθηματική και ξεκαρδιστική. Όλος ο θίασος προσφέρει ΧΑΡΑ».

Executive Producer: Karen Brooks Hopkins

Δημιουργός & Παραγωγός: Julie Burstein

Συμπαραγωγή: The TEAM

Σκηνοθεσία: Rachel Chavkin & Keenan Tyler Oliphant

Δραματουργός: Nathan Yungerberg

Βοηθοί Δραματουργού: Jason Adam Katzenstein & Julie Burstein

Σχεδιασμός Ήχου: Leszek Wojcik

Βοηθός Παραγωγός: Tessa Zitter

Βοηθός Παραγωγής: Yonatan Rekem

Marketing & Social Media Management: Karina Grudnikov & Caroline English

Συνθέτρια & Μουσικός: Μάγδα Γιαννίκου με ερμηνεία των Banda Magda

Εικονογράφηση: Jason Adam Katzenstein

Graphic Design: Onassis Creative Studio

Εκφωνητής: Zhailon Livingston

Σύμβουλοι Δημιουργικού: Crystal Bobb-Semple, Dr. Michael Cohen, Dr. Simon Critchley, Έφη Τσιότσιου

Πανεπιστημιακή Σύμβουλος: Dr. Laura Birney

Μια παραγωγή του Ιδρύματος Ωνάση

Οι ηθοποιοί που δανείζουν τις φωνές τους στους ήρωες του podcast είναι οι Kayla Bennett, Eric Berryman, Vinie Burrows, Jaaliyah Casey, Divine Garland, Mari Harris, Joanne Hernandez, Adrienne Hopkins, Caroline, Natalie Hopkins, Modesto “Flako” Jimenez, Anna Kendrick, Libby King, Ian Lassiter, Zhailon Levingston, Christian Liberus, Kimberly Marable, Jake Margolin, James Harrison Monaco, Isabella Rossellini, Kristen Sieh, Nidra Sous la Terre, Eierene Tuakora και Ching Valdes-Aran, μεταξύ άλλων.

Ο André De Shields είναι ο Ερμής.