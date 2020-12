ΗΠΑ: Το FBI ερευνά την έκρηξη παγιδευμένου οχήματος στο Νάσβιλ

Το FBI έχει αναλάβει πλέον την έρευνα της ισχυρής έκρηξης από παγιδευμένο με εκρηκτικά όχημα στο κέντρο της πόλης Νάσβιλ των ΗΠΑ το πρωί των Χριστουγέννων, που είχε ως αποτέλεσμα τρεις ελαφρά τραυματίες και εκτεταμένες υλικές ζημιές σε επιχειρήσεις και κατοικίες στην περιοχή.

Αξιοσημείωτο είναι ότι το τροχόσπιτο που εξερράγη κατά τις 6.30 το πρωί της Παρασκευής είχε λίγα λεπτά νωρίτερα εκπέμψει αυτομάτως μήνυμα για εκκένωση της περιοχής διότι σε 15 λεπτά θα ακολουθούσε έκρηξη.

Οι αστυνομικές αρχές δηλώνουν βέβαιες ότι επρόκειτο για προσχεδιασμένη επίθεση, ωστόσο αποφεύγουν να κάνουν λόγο για τρομοκρατική επίθεση.

Όπως μεταδίδει το CNN, Οι ερευνητές δεν διαθέτουν ακόμη κάποιο στοιχείο για το κίνητρο της επίθεσης. Αυτό που εκτιμούν τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης είναι πως όποιος βρισκόταν πίσω από την επίθεση προφανώς δεν είχε σκοπό ανθρώπινα θύματα, με πιθανότερο στόχο το κτίριο της αμερικανικής εταιρίας τηλεπικοινωνιών ΑΤ&Τ της πόλης του Τενεσί, μπροστά στο οποίο ήταν το παγιδευμένο όχημα.

Το κέντρο του Νάσβιλ παραμένει κλειστό ενώ είναι περιορισμένη η κίνηση στην περιφέρειά του, καθώς η αστυνομία αναζητεί στοιχεία για τον δράστη ή τους δράστες του περιστατικού που μοιάζει να έχει στοιχεία τρομοκρατίας.

Το χρονικό της έκρηξης

Αστυνομικές δυνάμεις έσπευσαν στο κέντρο του Νάσβιλ αφού αρχικά έλαβαν μια κλήση που έκανε λόγο για «πυροβολισμούς» σε αυτήν την τουριστική περιοχή, στις 6 το πρωί. Εκεί είδαν το όχημα, είπε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας Ντον Άαρον, χωρίς να διευκρινίσει για ποιον λόγο το θεώρησαν «ύποπτο». «Οι περιστάσεις σχετικά με το όχημα οδήγησαν τους αστυνομικούς στο να καλέσουν τους πυροτεχνουργούς», είπε ο Άαρον.

Η ομάδα των πυροτεχνουργών ήταν καθ’ οδόν όταν σημειώθηκε η έκρηξη.

«Πιστεύουμε ότι η έκρηξη ήταν σκόπιμη», πρόσθεσε ο Άαρον. Οι τοπικές αρχές συνεργάζονται για τη διαλεύκανση της υπόθεσης με την ομοσπονδιακή αστυνομία (FBI) και την Υπηρεσία Αλκοόλ, Καπνού, Πυροβόλων και Εκρηκτικών.

Ο Άντριου Μακέιμπ, πρώην αναπληρωτής διευθυντής του FBI, είπε στο τηλεοπτικό δίκτυο CNN ότι ενδεχομένως στόχος της έκρηξης να ήταν οι αστυνομικοί, δεδομένου ότι είχαν κληθεί να ερευνήσουν το ύποπτο όχημα όταν εκείνο εξερράγη.

Λίγα λεπτά πριν από την έκρηξη, οι αστυνομικοί πήγαν από πόρτα σε πόρτα στα γειτονικά κτίρια, ζητώντας από τους ενοίκους να παραμείνουν μέσα για την ασφάλειά τους. Ζήτησαν επίσης από έναν άνδρα που είχε βγάλει βόλτα τον σκύλο του να αλλάξει πορεία.

Δεν είναι ακόμη σαφές αν υπήρχε κανείς μέσα στο όχημα τη στιγμή της έκρηξης.

Η έκρηξη έγινε αισθητή σε απόσταση εννέα οικοδομικών τετραγώνων. Από το ωστικό κύμα, ένας αστυνομικός έπεσε στο έδαφος και φαίνεται ότι υπέστη προσωρινή απώλεια ακοής. Κάτοικοι της συνοικίας είπαν ότι είδαν να φλέγονται και άλλα οχήματα. «Υπήρχαν πεσμένα δέντρα, τζάμια παντού», είπε ο Μπακ Μακόι.

Από την έκρηξη καταστράφηκαν πολλά οχήματα και υπέστησαν ζημιές πολλά σπίτια. Ο πυκνός μαύρος καπνός που υψώθηκε στον ουρανό ήταν ορατός από απόσταση πολλών χιλιομέτρων.

Ο δήμαρχος του Νάσβιλ Τζον Κούπερ ζήτησε από τους κατοίκους να αποφύγουν το κέντρο της πόλης, καθώς συνεχίζονται οι έρευνες της αστυνομίας, με τη βοήθεια σκύλων, ειδικά εκπαιδευμένων στον εντοπισμό βομβών.

Ένας εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου είπε ότι για την υπόθεση αυτή ενημερώθηκε ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

These are pictures from 2nd Avenue south. Windows were broken out from explosion area to Broadway. Please AVOID this area! Media staging is at 2nd Avenue south and KVB. pic.twitter.com/tocdpHWFgj