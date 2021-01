Το Facebook μπλοκάρει τον Τραμπ τουλάχιστον μέχρι το υπόλοιπο της θητείας του

Ο διευθύνων σύμβουλος του Facebook Μαρκ Ζούκερμπεργκ δήλωσε ότι η εταιρεία θα εμποδίσει τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να δημοσιεύσει στον λογαριασμό του για αόριστο χρονικό διάστημα και τουλάχιστον έως ότου ο εκλεγμένος Πρόεδρος Τζο Μπάιντεν αναλάβει τα καθήκοντά του.

"Πιστεύουμε ότι οι κίνδυνοι να επιτρέψουμε στον Πρόεδρο να συνεχίσει να χρησιμοποιεί την υπηρεσία μας κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου είναι πολύ μεγάλοι", έγραψε ο Ζούκερμπεργκ σε μια ανάρτηση στη σελίδα του στο Facebook.

Το Facebook θα εμποδίσει επίσης τον Τραμπ να δημοσιεύσει στον λογαριασμό του Instagram για την ίδια χρονική περίοδο, δήλωσε ο Ζουκερμπεργκ.

Η απόφαση λαμβάνεται αφού το Facebook ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι θα κλειδώσει τον λογαριασμό του Τραμπ για 24 ώρες, εμποδίζοντας τον να δημοσιεύσει στην υπηρεσία.

BREAKING: Zuckerberg says Facebook and Instagram are blocking President Trump from using their services indefinitely. pic.twitter.com/UJEbdPZMZF