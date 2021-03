Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα ψήφισε υπέρ της αποβολής του κόμματος του Β. Ορμπάν

Τα μέλη του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (ΕΛΚ), της μεγαλύτερης πολιτικής ομάδας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ψήφισαν υπέρ της αλλαγής ορισμένων κανόνων έτσι ώστε να επιτραπεί η αποβολή κυβερνώντος κόμματος της Ουγγαρίας Fidesz.

Από τα 180 μέλη του ΕΛΚ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 148 ψήφισαν υπέρ της αλλαγής, 28 κατά και τέσσερα τήρησαν αποχή. «Η αλλαγή των κανόνων στις διαδικασίες εγκρίθηκε μόλις», ανέφερε σε εκπρόσωπος του ΕΛΚ.

The @EPPGroup has approved its new Rules of Procedure, updating the existing rules that were in force since October 2013. The rules were adopted by a qualified majority (representing 84,1% of the votes) https://t.co/JozUHfX3qo