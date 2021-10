To Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μηνύει την Κομισιόν για την κρίση με την Πολωνία

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μήνυσε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τους χειρισμούς της στην κρίση με την Πολωνία, κατηγορώντας τη για αποτυχία και μη αξιοποίηση του μηχανισμού κυρώσεων κατά κρατών μελών που παραβιάζουν τους κανόνες, όπως στην περίπτωση της Βαρσοβίας.

Ο εν λόγω μηχανισμός εισήχθη στα τέλη του 2020 και επιτρέπει στην ΕΕ να μπλοκάρει τη χρηματοδότηση των κρατών μελών που οι Βρυξέλλες θεωρούν ότι αψηφούν το κράτος δικαίου. Το κράτος που βρίσκεται επί του παρόντος στην κορυφή της μαύρης λίστας είναι η Πολωνία, της οποίας η συντηρητική κυβέρνηση έχει υιοθετήσει μια σειρά από πολιτικές που η ΕΕ θεωρεί απαράδεκτες.

«Αναμένουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ενεργήσει με συνέπεια και να ανταποκριθεί σε όσα δήλωσε η πρόεδρος Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν κατά την τελευταία συζήτηση στην Ολομέλεια για το ζήτημα. Τα λόγια πρέπει να μετατραπούν σε πράξεις», δήλωσε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ντέιβιντ Σασόλι, σχολιάζοντας την κατάθεση της μήνυσης.

The @Europarl_EN's legal service just submitted the lawsuit against the European Commission for failure to apply the rule of law mechanism to the Court of Justice.



We now expect the @EU_Commission to act. Words have to be turned into deeds. https://t.co/FiCFnKQRhE