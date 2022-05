Το «ευχαριστώ» Ζελένσκι προς τις ΗΠΑ για την οικονομική στήριξη

Την ευγνωμοσύνη του για την οικονομική στήριξη των ΗΠΑ ύψους 40 δισ. δολαρίων στην Ουκρανία, μετά την υπογραφή του σχετικού νομοσχεδίου σήμερα από τον Αμερικανό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν, εξέφρασε, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Όπως αναφέρει στο twitter, είναι ζωτικής σημασίας η υποστήριξη της Ουκρανίας από την ηγεσία του Αμερικανού προέδρου και του αμερικανικού λαού στον αγώνα εναντίον του Ρώσου εισβολέα, τονίζοντας ότι χρειάζεται νέα, ισχυρή αμυντική βοήθεια περισσότερο από ποτέ.

Grateful to @POTUS for signing the law on additional support for 🇺🇦. The leadership of 🇺🇸, President Biden & the American people in supporting 🇺🇦's fight against the Russian aggressor is crucial. Look forward to new, powerful defense assistance. Today it is needed more than ever.