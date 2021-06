To «ευχαριστώ» Πάιατ σε Μενδώνη και υπουργείο Πολιτισμού για τα έργα στην Ακρόπολη

Με μήνυμά του στο twitter o αμερικανός πρέσβης ευχαρίστησε τη Λίνα Μενδώνη και το Υπουργείο Πολιτισμού για τα πρόσφατα έργα στην Ακρόπολη, τα οποία όπως ανέφερε έχουν βελτιώσει την προσβασιμότητα για όλους.



«Ενθουσιασμένος που η εμβληματική Ακρόπολη των Αθηνών έχει βελτιώσει την προσβασιμότητα για όλους! Χάρηκα την ανάβαση με τον νέο ανελκυστήρα και να περπατώ στους πρόσφατα ανακαινισμένους διαδρόμους. Όπως είπε η υπουργός Μενδώνη, η φροντίδα αυτών των αρχαιολογικών θησαυρών είναι "υποχρέωση για όλη την ανθρωπότητα". Σας ευχαριστώ @cultureGR», αναφέρει στο μήνυμά του ο Τζέφρει Πάιατ.

Delighted Athens’ iconic #Acropolis has improved accessibility for all! I enjoyed riding in the new elevator & stroll along the recently repaved walkways. As Min. Mendoni said, taking care of these archeological treasures is “an obligation to all humanity.” Thank you @cultureGR! pic.twitter.com/QeWD1FtDoE