Το εμπάργκο στο ρωσικό πετρέλαιο στο επίκεντρο των συνομιλιών Κουλέμπα - Μπορέλ

Την ένταξη του εμπάργκο στο ρωσικό πετρέλαιο στον επόμενο γύρο των κυρώσεων, ζήτησε ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, Ντμίτρο Κουλέμπα από τον επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, Ζοζέπ Μπορέλ, κατά τη διάρκεια επικοινωνίας τους.

Όπως γνωστοποιήθηκε νωρίτερα, η ΕΕ συζητά την απαγόρευση των εισαγωγών ρωσικού πετρελαίου έως τα τέλη του 2022. Το χρονοδιάγραμμα πρέπει ακόμη να συμφωνηθεί από τα κράτη μέλη της ΕΕ, τα οποία θα εξετάσουν την πρόταση την Τετάρτη.

Ο Κουλέμπα ανέφερε επίσης ότι «δεν υπάρχει εναλλακτική από τη χορήγηση της υποψηφιότητας στην ΕΕ στην Ουκρανία». Ωστόσο, πολλά κράτη μέλη της ΕΕ, ειδικά στη Δυτική Ευρώπη, αντιτίθενται στην επιτάχυνση της μακράς διαδικασίας υποβολής αιτήσεων της ΕΕ.

Στην ανάρτηση του μάλιστα δήλωσε ότι «δόθηκε ιδιαίτερη σημασία στην επίτευξη περαιτέρω ασφαλούς εκκενώσεων της πολιορκημένης Μαριούπολης».

