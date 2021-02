Ο Big Short Μάικλ Μπέρι προειδοποιεί: Το χρηματιστήριο είναι «στην κόψη του ξυραφιού»

Η ανεξέλεγκτη κερδοσκοπία και τα στοιχήματα με δανεικά χρήματα οδηγούν το χρηματιστήριο στο χείλος της κατάρρευσης, προειδοποιεί για μια ακόμα φορά ο γνωστός επενδυτής Μάικλ Μπέρι.

«Οι επενδυτές συσσωρεύουν χρέος για μετοχές φούσκες», έγραψε ο επενδυτής στο Twitter μαζί με ένα γράφημα που δείχνει τον δείκτη S&P 500.

Speculative stock #bubbles ultimately see the gamblers take on too much debt. #MarginDebt popularity accelerates at peaks. At this point the market is dancing on a knife’s edge. Passive investing’s IQ drain, and #stonksgoup hype, add to the danger. pic.twitter.com/VLHrzdNumB — Cassandra (@michaeljburry) February 21, 2021

People say I didn't warn last time. I did, but no one listened. So I warn this time. And still, no one listens. But I will have proof I warned. — Cassandra (@michaeljburry) February 21, 2021

«Λένε ότι δεν προειδοποίησα την τελευταία φορά. Το έκανα, αλλά κανείς δεν άκουσε», έγραψε μεταξύ άλλων στον λογαριασμό του στο Twitter.

O γνωστός και ως Big Short από την ομώνυμη ταινία με πρωταγωνιστή τον Κρίστιαν Μπέιλ ο οποίος διέβλεψε έγκαιρα την καταστροφή από τα ενυπόθηκα δάνεια το 2008 προειδοποίησε επίσης ότι έρχεται ένας υπερπληθωρισμός τύπου Βαϊμάρης, λόγω της προσφοράς χρήματος.

The US government is inviting inflation with its MMT-tinged policies. Brisk Debt/GDP, M2 increases while retail sales, PMI stage V recovery. Trillions more stimulus & re-opening to boost demand as employee and supply chain costs skyrocket. #ParadigmShift https://t.co/kNT4memOVt pic.twitter.com/Bdw1CDn3Yf — Cassandra (@michaeljburry) February 20, 2021

