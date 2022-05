Το χειροκρότημα και οι αναρτήσεις των Αμερικανών γερουσιαστών

Το παρατεταμένο χειροκρότημα των Αμερικανών γερουσιαστών κατά την ομιλία του Έλληνα πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, χθες Τρίτη στο αμερικανικό Κογκρέσο, διαδέχτηκαν ενθουσιώδεις αναρτήσεις στα κοινωνικά δίκτυα.

Τα σχόλια ήταν εγκωμιαστικά με τη Νάνσι Πελόζι να αναφέρει ότι έχει συγκινηθεί τόσο μόνο με την ομιλία του πρώην προέδρου της Τσεχίας, Βάτσλαβ Χάβελ. Ακολούθησαν πλήθος σχόλια Γερουσιαστών, μεταξύ των οποίων και Ελληνοαμερικανών.

«Το μοντέρνο κράτος που μας αξίζει»

Εκπρόσωποι Ελληνοαμερικανικών οργανώσεων οργάνωσαν προς τιμήν του πρωθυπουργού δείπνο, στη διάρκεια του οποίου ο Κυρ. Μητσοτάκης απηύθυνε χαιρετισμό.

Παρουσία του αρχιεπισκόπου Αμερικής Ελπιδοφόρου, της πρόεδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων, Νάνσι Πελόζι και του προέδρου της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας, Μπομπ Μενέντεζ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε μεταξύ άλλων πως η κυβέρνηση δεν θα σταματήσει την προσπάθεια έως ότου η Ελλάδα γίνει το μοντέρνο κράτος, που αξίζει σε όλους.

Ο Έλληνας πρωθυπουργός σημείωσε πως η πλέον ενδιαφέρουσα εξέλιξη, που συντελείται τώρα στη χώρα είναι ότι επιστρέφουν αυτοί που έφυγαν τα χρόνια της οικονομικής κρίσης, προσθέτοντας πως ο λόγος δεν είναι μόνον ότι πλέον στη χώρα υπάρχουν καλές δουλειές και ότι η ανεργία μειώνεται αλλά πρωτίστως γιατί η μακροπρόθεσμη προοπτική της χώρας κινείται στη σωστή κατεύθυνση.

Ο Έλληνας πρωθυπουργός επανέλαβε ότι κατά τη συνάντηση του με το Τζο Μπάιντεν είχε την ευκαιρία να υπογραμμίσει τη σημασία της διμερούς σχέσης εντός του πλαισίου της νέας ενεργειακής αρχιτεκτονικής στην Ανατολική Μεσόγειο, όπου η χώρα μας καθίσταται πλέον πύλη εισόδου προς την Ευρώπη για το φυσικό αέριο της Μέσης Ανατολής.

Τόνισε, δε, πως κατά τη διάρκεια των 200 ετών από την Επανάσταση του 1821 υπήρξαν πολλές δύσκολες στιγμές για την Ελληνική Δημοκρατία αλλά αυτή εξήλθε ισχυρότερη καθώς ανέκαθεν ήταν στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Ο πρωθυπουργός ανέτρεξε συνοπτικά στις κρίσεις, που κλήθηκε να αντιμετωπίσει η κυβέρνηση του για να συμπεράνει πως πλέον η Ελλάδα είναι ανάμεσα στους πρωταγωνιστές στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Εμφανώς συγκινημένος ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε χαρακτηριστικά πως είναι ευτυχής και υπερήφανος, που η παρουσία του στο Κογκρέσο γέμισε με περηφάνια την Ελληνοαμερικανική κοινότητα. «Σας ευχαριστώ για τη στήριξη σας, σήμερα είναι μία ιδιαίτερη ημέρα για την Ελλάδα, την Κύπρο, έχετε κάθε λόγο να αισθάνεστε περήφανοι και εγώ αισθάνομαι περήφανος» κατέληξε ο πρωθυπουργός. Στο τέλος της εκδήλωσης ο πρωθυπουργός παρασημοφόρησε 12 επιφανείς Ομογενείς για την προσφορά τους στην πατρίδα.

Πελόζι: Η Ελλάδα πηγή δημοκρατικών αρχών

Νωρίτερα, η Νάνσι Πελόζι σχολίαζε την επίσκεψη του Έλληνα πρωθυπουργού στις ΗΠΑ. «Ως Πρόεδρος της Βουλής, ήταν προνόμιό μου να υποδεχθώ τον Εξοχότατο Κυριάκο Μητσοτάκη, Πρωθυπουργό της Ελληνικής Δημοκρατίας, στο Καπιτώλιο των Ηνωμένων Πολιτειών σήμερα το πρωί, πριν από μια διμερή συνάντηση και την ομιλία του στην κοινή συνεδρίαση του Κογκρέσου». Νάνσι Πελόζι.

As Speaker of the House, it was my privilege to welcome His Excellency Kyriakos Mitsotakis, Prime Minister of the Hellenic Republic, to the United States Capitol this morning before a bilateral meeting and his address to the Joint Session of Congress. pic.twitter.com/E1gItQ6kr3 — Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) May 18, 2022

«Η Ελλάδα υπήρξε πηγή δημοκρατικών αρχών για αιώνες. Ήταν πηγή έμπνευσης για την ίδρυση της Αμερικής. Τώρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ελλάδα συνεργάζονται ως δημοκρατικά έθνη». Νάνσι Πελόζι.

We discussed Greece?s role in helping the Ukrainian refugees since the brutal invasion of Ukraine, our fight against COVID and our efforts against climate change. pic.twitter.com/TM66F6PbM7 — Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) May 18, 2022

Greece has been the wellspring of democratic principles for centuries. They were a source of inspiration to the founding of America. Now, the United States and Greece work together as democratic nations. pic.twitter.com/YwP8X3tZZ5 — Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) May 18, 2022

Πλήθος άλλων αναρτήσεων είναι ενδεικτικές του κλίματος ενθουσιασμού για την ομιλία και την επίσκεψη του Κυρ. Μητσοτάκη στις ΗΠΑ:

«Ήταν ιδιαίτερη τιμή να συναντήσω τον Έλληνα πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη μετά την ομιλία του σε κοινή συνεδρίαση του Κογκρέσου σήμερα.

Ως μέλος της Ελληνικής Ομάδας του Κογκρέσου, δεσμεύομαι να ενισχύσω την εταιρική μας σχέση και να προωθήσω τις κοινές αξίες των δύο εθνών μας». Φρανκ Παλόν.

It was a distinct honor to meet Greek Prime Minister Kyriakos Mitsotakis after he addressed a Joint Session of Congress today.



As a member of the Congressional Hellenic Caucus, I am committed to strengthening our partnership and advancing the shared values of both our nations. pic.twitter.com/rvEbKLgw5l — Rep. Frank Pallone (@FrankPallone) May 17, 2022

«Καλώς ήρθατε στο Καπιτώλιο, κύριε Πρωθυπουργέ @kmitsotakis. Ως εκπρόσωπος της NJ1 και των ζωντανών ελληνικών κοινοτήτων της SJ, είμαι υπερήφανος που στέκομαι στο πλευρό σας και στη διαχρονική ελληνική αξία της δημοκρατίας. Προσβλέπω στην περαιτέρω ενίσχυση της συμμαχίας μας». Ντόναλντ Νόρκρος.

Welcome to the Capitol, Prime Minister @kmitsotakis. As the representative of NJ1 and the vibrant Greek communities in SJ, I?m proud to stand with you and the enduring Greek value of democracy. I look forward to further strengthening our alliance. https://t.co/YdEcT3pUBP — Congressman Donald Norcross 🇺🇸🇺🇦 (@DonaldNorcross) May 17, 2022

«Ως κόρη Έλληνα μετανάστη, ήταν τεράστια τιμή να συνοδεύω τον πρωθυπουργό της πατρίδας του πατέρα μου στην αίθουσα της Βουλής για την ιστορική του ομιλία». Νικόλ Μαλιοτάκις

As the daughter of a Greek immigrant, it was a tremendous honor to walk the Prime Minister of my father's homeland into the House Chamber for his historic address. @kmitsotakis pic.twitter.com/gjJyMYoTN9 — Office of Rep. Nicole Malliotakis (@RepMalliotakis) May 17, 2022

«Σήμερα, υποδεχόμαστε με υπερηφάνεια τον Έλληνα πρωθυπουργό @KMitsotakis στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ. Ως Ελληνοαμερικανός, χαίρομαι ιδιαίτερα που γιορτάζω τη διακοσιοστή επέτειο της Ημέρας της Ελληνικής Ανεξαρτησίας και τις δημοκρατικές παραδόσεις που θα ενώνουν πάντα τα δύο έθνη μα;». Τζον Σαρμπάνς.

Today, we proudly welcome Greek Prime Minister @KMitsotakis to the U.S. Capitol. As a Greek American, I am especially pleased to celebrate the bicentennial of Greek Independence Day and the democratic traditions that will always unite our two nations. pic.twitter.com/kaRxgI4YlW — Rep. John Sarbanes (@RepSarbanes) May 17, 2022

«Παρακολουθήστε τώρα ζωντανά την ομιλία του Έλληνα πρωθυπουργού @kmitsotakis στο Κογκρέσο. Είναι τιμή μας να τον έχουμε εδώ, καθώς γιορτάζουμε τη διακοσιοστή επέτειο της Ελληνικής Επανάστασης και εργαζόμαστε για την ενίσχυση των βαθιών δεσμών μεταξύ των χωρών μας». Καρολίν Μαλόνεϊ.

Watch live now as Greek Prime Minister @kmitsotakis addresses Congress. It is an honor to have him here as we celebrate the Bicentennial of the Greek Revolution and work to strengthen the deep ties between our countries. https://t.co/xiYoBFZSHr — Carolyn B. Maloney (@RepMaloney) May 17, 2022

«Με τον Έλληνα πρωθυπουργό @kmitsotakis, έτοιμοι να τον συνοδεύσουμε στην αίθουσα της Βουλής για την κοινή ομιλία του στο Κογκρέσο». Καρολίν Μαλόνεϊ.

With Greek Prime Minister @kmitsotakis, about to escort him into the House Chamber for his joint address to Congress. pic.twitter.com/Yp9dVmWzsU — Carolyn B. Maloney (@RepMaloney) May 17, 2022

«Ήταν χαρά μου να καλωσορίσω σήμερα τον πρωθυπουργό της Ελλάδας Κυριάκο Μητσοτάκη στο Καπιτώλιο της χώρας μας. 🇬🇷

Σας ευχαριστούμε @kmitsotakis για την υπενθύμιση των κοινών αξιών και των κοινών δημοκρατικών αρχών που συνεχίζουν να ενώνουν τις χώρες μας». Αλ Γκριν

It was a pleasure to welcome Prime Minister of Greece Kyriakos Mitsotakis to our nation?s Capitol today. 🇬🇷



Thank you @kmitsotakis for reminding us of the common values and shared democratic principles that continue to unite our countries. pic.twitter.com/nHGqFBtGcT — Congressman Al Green (@RepAlGreen) May 18, 2022

«Ήταν τιμή μας να έχουμε τον Έλληνα πρωθυπουργό @kmitsotakis να απευθύνει ομιλία σε κοινή συνεδρίαση του Κογκρέσου σήμερα το πρωί για τον εορτασμό της ελληνικής διακοσαετίας. Προσβλέπω στη συνέχιση της συνεργασίας μας με την Ελλάδα». Ρόσα Ντελάουρο.

It was an honor to have Greek Prime Minister @kmitsotakis address a Joint Session of Congress this morning to mark the Greek bicentennial. I look forward to our continued partnership with Greece. pic.twitter.com/sgRrtDE6ue — Rosa DeLauro (@rosadelauro) May 17, 2022

«Είχε την τιμή να παρακολουθήσω την ομιλία του Έλληνα πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη σε κοινή συνεδρίαση του Κογκρέσου. Οι ΗΠΑ και η #Ελλάδα μοιράζονται έναν ιδιαίτερο δεσμό και ανυπομονώ να κάνω ό,τι μπορώ για να ενισχύσω αυτή τη σχέση μεταξύ των δύο μεγάλων χωρών μας». Γκρέις Μενγκ.

Honored to attended Greek Prime Minister Kyriakos Mitsotakis? address to a joint session of Congress. The U.S. and #Greece share a special bond and I look forward to doing all I can to strengthen this relationship between our two great countries. @kmitsotakis pic.twitter.com/dK9UcuGXjk — Grace Meng (@RepGraceMeng) May 17, 2022

«Είχα την ευκαιρία να παρακολουθήσω σήμερα την κοινή συνεδρίαση του Κογκρέσου, όπου ακούσαμε τον πρωθυπουργό της Ελλάδας Κυριάκο Μητσοτάκη @kmitsotakis. Και στη συνέχεια βγάλαμε μια selfie». Τζαν Σοκόσκι

I had the opportunity today to attend the Joint Session of Congress, where we heard from the Prime Minister of Greece Kyriakos Mitsotakis @kmitsotakis. And then we took a selfie. pic.twitter.com/vfZg7rQCQG — Jan Schakowsky (@janschakowsky) May 18, 2022

«Ήταν τιμή μου να συνοδεύσω τον Έλληνα πρωθυπουργό @kmitsotakis στην αίθουσα της Βουλής των Αντιπροσώπων σήμερα το πρωί για την ομιλία στο Κογκρέσο.

Ήταν υπέροχο να γιορτάσουμε τη διακοσιοστή επέτειο της ελληνικής ανεξαρτησίας και την ισχυρή διμερή σχέση των εθνών μας που έχει τις ρίζες της στις κοινές δημοκρατικές αξίες μας». Κρις Παπάς

It was an honor to escort Greek Prime Minister @kmitsotakis to the House Chamber this morning for his joint address to Congress.



Great to celebrate the bicentennial of Greek independence and our nations? strong bilateral relationship rooted in our shared democratic values. pic.twitter.com/nBZMlea6rm — Rep. Chris Pappas (@RepChrisPappas) May 17, 2022

«Απίστευτα συναρπαστική στιγμή. Δεν θα μπορούσα να είμαι πιο περήφανος που είμαι Ελληνοαμερικανός και που άκουσα τον πρωθυπουργό @kmitsotakis να μιλάει στο Κογκρέσο. Μας υπενθύμισε τη σημασία της προστασίας της δημοκρατίας εδώ και σε όλο τον κόσμο». Ελένη Καβρός

Incredibly exciting moment. I couldn?t be more proud to be a Greek American and to hear Prime Minister @kmitsotakis address Congress. He reminded us of the [email protected] of protecting democracy here and s around the world. Axios!! 🇬🇷🧿🇺🇸 https://t.co/FpBIiAbQI8 — RepEleniKavrosDeGraw 🇺🇸🇬🇷🇮🇹🇺🇦 (@RepKavrosDeGraw) May 17, 2022

«Ήταν τιμή μου να καλωσορίσω μαζί με τους συναδέλφους μου τον @KMitsotakis και τις κόρες του στην Ουάσιγκτον.

Ο δεσμός μεταξύ των συμμάχων μας στην Ευρώπη είναι πιο σημαντικός από ποτέ και είμαι περήφανος που στέκομαι δίπλα σε ηγέτες όπως ο πρωθυπουργός Μητσοτάκης, οι οποίοι εργάζονται για την προάσπιση της δημοκρατίας». Τσέρι Μπούστος

It was an honor to join my colleagues and welcome @KMitsotakis and his daughters to Washington, D.C.



The bond between our allies in Europe is more important than ever, and I'm proud to stand with leaders like Prime Minister Mitsotakis, who are working to uphold democracy. pic.twitter.com/gdh6Jb03gt — Rep. Cheri Bustos (@RepCheri) May 18, 2022

«Καλώς ήρθατε στο Καπιτώλιο, κύριε Πρωθυπουργέ @kmitsotakis. Ως εκπρόσωπος της NJ1 και των ζωντανών ελληνικών κοινοτήτων της SJ, είμαι υπερήφανος που στέκομαι στο πλευρό σας και στη διαχρονική ελληνική αξία της δημοκρατίας. Προσβλέπω στην περαιτέρω ενίσχυση της συμμαχίας μας». Ντόναλντ Νόρκρος

Welcome to the Capitol, Prime Minister @kmitsotakis. As the representative of NJ1 and the vibrant Greek communities in SJ, I?m proud to stand with you and the enduring Greek value of democracy. I look forward to further strengthening our alliance. https://t.co/YdEcT3pUBP — Congressman Donald Norcross 🇺🇸🇺🇦 (@DonaldNorcross) May 17, 2022

«Σήμερα, είχα την τιμή να συναντηθώ και να παρακολουθήσω την ομιλία του Έλληνα πρωθυπουργού @kmitsotakis στο Κογκρέσο.

Τα λόγια του για τη σημασία και τη δύναμη της δημοκρατίας ήταν ιδιαίτερα συγκινητικά, καθώς η δημοκρατία δέχεται επιθέσεις σε όλο τον κόσμο». Νταβίντ Σιτσιλίν

Today, I had the honor of meeting with and attending Greek Prime Minister @kmitsotakis?s address to Congress.



His words on the importance and power of democracy were especially moving as democracy is under attack around the world. pic.twitter.com/LkUEZ8Oemm — David Cicilline (@davidcicilline) May 17, 2022

«Ο Έλληνας πρωθυπουργός @kmitsotakis κάλεσε σε δράση για την υπεράσπιση της δημοκρατίας και της ελευθερίας - ενός ακλόνητου δεσμού μεταξύ των χωρών μας - στην ομιλία του στο Κογκρέσο που παρακολούθησα σήμερα. Τα ελληνικά δώρα στο έθνος μας τόσο σε αξίες όσο και σε ανθρώπους της ελληνοαμερικανικής κοινότητας είναι ανεκτίμητα». Ρίτσαρντ Μπλουμεντάλ

Stirring call to action by Greek Prime Minister @kmitsotakis to defend democracy & freedom—an unshakable bond between our countries—in his speech to Congress that I attended today. Greek gifts to our nation of both values & people in the Greek American community are priceless. https://t.co/dMw8VO0ryb — Richard Blumenthal (@SenBlumenthal) May 17, 2022

«Η Ελλάδα είναι εταίρος μας για πάνω από δύο αιώνες και συνεχίζει να συνεργάζεται μαζί μας σε ζωτικές παγκόσμιες προκλήσεις. Ανυπομονώ να ακούσω τον πρωθυπουργό @kmitsotakis καθώς θα μιλήσει σύντομα σε κοινή συνεδρίαση του Κογκρέσου». Κρις Κουνς

Greece has been our partner for over two centuries, and they continue to work with us on vital global challenges. I?m looking forward to hearing from Prime Minister @kmitsotakis as he addresses a Joint Meeting of Congress shortly. Tune in here: https://t.co/CcAUzeHsen — Senator Chris Coons (@ChrisCoons) May 17, 2022

«Είχα την τιμή να συναντηθώ με τον Εξοχότατο @KMitsotakis, Πρωθυπουργό της Ελληνικής Δημοκρατίας, πριν από την κοινή ομιλία του στο Κογκρέσο για τον εορτασμό της ελληνικής διακοσαετίας. Η μακροχρόνια σχέση ΗΠΑ-Ελλάδας είναι ισχυρή χάρη στην κοινή δέσμευση των εθνών μας για την υπεράσπιση της δημοκρατίας». Στένι Χόγιερ

I was honored to meet with His Excellency @KMitsotakis, Prime Minister of the Hellenic Republic before his Joint Address to Congress to mark the Greek bicentennial. The longstanding U.S.-Greek relationship is strong thanks to our nations? shared commitment to defending democracy. pic.twitter.com/WmczLjVjlt — Steny Hoyer (@LeaderHoyer) May 17, 2022

«@kmitsotakis, Πρωθυπουργός της #ΕλληνικήςΔημοκρατίας, έδωσε μια εξαιρετική ομιλία στην κοινή συνεδρίαση του Κογκρέσου μας για να τιμήσουμε την ελληνική διακοσαετία και την ισχυρή σχέση μεταξύ των χωρών μας». Μπραντ Σέρμαν

.@kmitsotakis, Prime Minister of the #HellenicRepublic, gave an excellent speech to our joint session of Congress to commemorate the #GreekBicentennial and the strong relationship between our countries. https://t.co/wckQk3hvTv — Congressman Brad Sherman (@BradSherman) May 17, 2022

«Ήταν υπέροχο να ακούσω τον @kmitsotakis, Πρωθυπουργό της Ελληνικής Δημοκρατίας στο Καπιτώλιο των Ηνωμένων Πολιτειών μαζί με τους συναδέλφους μου στη Βουλή». Σίλβια Γκαρσία

It was great hearing from @kmitsotakis, Prime Minister of the Hellenic Republic at the United States Capitol alongside my House colleagues. pic.twitter.com/b4RM39drpm — Rep. Sylvia Garcia (@RepSylviaGarcia) May 17, 2022

«Τιμή μου να βρίσκομαι στην κοινή συνεδρίαση του Κογκρέσου με τον Έλληνα πρωθυπουργό @kmitsotakis για τον εορτασμό της διακοσιοστής επετείου της Ελληνικής Επανάστασης». Τζος Γκοντχάιμερ

Honored to be at the joint session of Congress with Greek Prime Minister @kmitsotakis to commemorate the Bicentennial of the Greek Revolution.



Great to have Dr. Zenon Christodoulou with @AHEPABergen285 as my official guest! pic.twitter.com/S8UX1u2EHV — Rep Josh Gottheimer (@RepJoshG) May 17, 2022

«Ήταν τιμή μου να υποδεχθώ τον Έλληνα πρωθυπουργό @KMitsotakis στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ σήμερα για την κοινή ομιλία του στο Κογκρέσο.

Είναι υπέροχο που είχαμε την ευκαιρία να γιορτάσουμε τον ισχυρό δεσμό των εθνών μας, τις κοινές δημοκρατικές μας παραδόσεις και - φυσικά - τον @Giannis_An34». Ρον Κιντ

It was an honor to welcome Greek Prime Minister @KMitsotakis to the U.S. Capitol today for his joint address to Congress.



Great to get a chance to celebrate our nations' strong bond, our shared democratic traditions..



and - of course - @Giannis_An34 👇 #FearTheDeer pic.twitter.com/rNf53oFckw — Rep. Ron Kind (@RepRonKind) May 17, 2022

«Ο Έλληνας πρωθυπουργός @kmitsotakis μίλησε σήμερα στη Βουλή, λέγοντας ότι αυτό που συνδέει την Ελλάδα και τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι "η κοινή μας πίστη στην ελευθερία έναντι της τυραννίας, στη δημοκρατία έναντι του αυταρχισμού, στη θεμελιώδη σημασία του σεβασμού του κράτους δικαίου έναντι του πολέμου και της αναρχίας». Ρικ Λάρσεν

Greek Prime Minister @kmitsotakis addressed the House today, saying what binds Greece & the United States is "our shared belief in freedom over tyranny, in democracy over authoritarianism, in the fundamental importance of respect for the rule of law over war and anarchy." 🇬🇷🇺🇸 pic.twitter.com/GFo5yA82uJ — Rep. Rick Larsen (@RepRickLarsen) May 17, 2022

«Η ομιλία του Έλληνα πρωθυπουργού ήταν η καλύτερη που άκουσα ποτέ ως μέλος της Γερουσίας. Είπε ότι Έλληνες και Αμερικανοί είμαστε φύλακες της δημοκρατίας», είπε σε βίντεο ο Τζέηκ Όσινκλος