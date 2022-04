Το Χάρκοβο βομβαρδίζεται «με μανία», λέει ο δήμαρχος - Κατάληψη της Μαριούπολης ανακοίνωσε η Μόσχα

Τεράστιες εκρήξεις σημειώθηκαν σήμερα Πέμπτη στο Χάρκοβο, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας. Η Ρωσία μας «βομβαρδίζει με μανία», ανέφερε χαρακτηριστικά ο δήμαρχος, Τερέχοφ σε τηλεοπτικό διάγγελμα.

Ο ίδιος ανέφερε ότι περίπου 1 εκατομμύριο άνθρωποι παραμένουν στην πόλη της βορειοανατολικής Ουκρανίας, ενώ περίπου το 30% του πληθυσμού -κυρίως γυναίκες, παιδιά και ηλικιωμένοι- έχουν απομακρυνθεί.

Την ίδια ώρα, το μήνυμα ότι «η Μαριούπολη κατελήφθη», έστειλε η Μόσχα, με τον ρώσο πρόεδρο να διατάζει αποκλεισμό του Αζοφστάλ, ακυρώνοντας το ρωσικό σχέδιο για έφοδο στο εργοστάσιο χάλυβα, τελευταίο θύλακα αντίστασης στη στρατηγικής σημασίας πόλη-λιμάνι, η οποία βρίσκεται υπό πολιορκία εδώ και σχεδόν δύο μήνες.

Ο Πούτιν έδωσε την εντολή στον Ρώσο υπουργό Άμυνας, Σεργκέι Σοϊγκού, ο οποίος γνωστοποίησε ότι περισσότεροι από 2.000 Ουκρανοί μαχητές εξακολουθούσαν να κρύβονται στις εγκαταστάσεις του τεράστιου εργοστασίου.

Πούτιν: «Μη πρακτικό» το σχέδιο

Η δήλωση έγινε κατά τη διάρκεια συνάντησης στο Κρεμλίνο, όπου ο Σοϊγκού παρουσίασε αναφορά στον Ρώσο πρόεδρο σχετικά με μάχη που φέρεται να παρακολουθήθηκε στενά από τη Μόσχα. Ο Σοϊγκού ισχυρίστηκε ότι η πόλη «απελευθερώθηκε», αν και οι μάχες ήταν συνεχείς.

Ο ίδιος τόνισε ότι θα χρειαστούν αρκετές μέρες ακόμη για να νικήσουν οι Ρώσοι τους Ουκρανούς που πολεμούν στο χαλυβουργείο Αζοφστάλ. Η συνάντηση φάνηκε να ενορχηστρώθηκε προκειμένου οι Ρώσοι να υπαναχωρήσουν από το σχέδιο εισβολή στη χαλυβουργία, η οποία παρεμποδίστηκε από τη λυσσαλέα ουκρανική αντίσταση και τις επιχειρησιακές δυσκολίες στη βιομηχανική περιοχή.

Ο Πούτιν, σύμφωνα με τον Guardian, χαρακτήρισε «μη πρακτικό» το σχέδιο για έφοδο στο χαλυβουργείο. «Δίνω εντολή να ακυρωθεί», είπε. «Αυτό συμβαίνει όταν πρέπει να σκεφτόμαστε, δηλαδή πρέπει πάντα να σκεφτόμαστε, και σε αυτήν την περίπτωση ακόμη περισσότερο, για τη διατήρηση της ζωής και της υγείας των στρατιωτών και των αξιωματικών μας», είπε ο Πούτιν.

«Να μην περάσει μύγα»

«Δεν υπάρχει λόγος να σκαρφαλώνουμε στις κατακόμβες και να συρθούμε στα υπόγεια των βιομηχανικών εγκαταστάσεων», φέρεται να δήλωσε ο Πούτιν. Αντίθετα, κάλεσε τα ρωσικά στρατεύματα να αποκλείσουν την περιοχή «ώστε να μην μπορεί να περάσει μια μύγα».

Ο Πούτιν δεσμεύτηκε επίσης ότι θα σωθεί η ζωή αυτών που θα παραδοθούν.

«Προτείνεται για άλλη μια φορά σε όλους αυτούς, που δεν έχουν καταθέσει τα όπλα, να το κάνουν, η ρωσική πλευρά τούς εγγυάται ότι θα σωθεί η ζωή τους και ότι θα αντιμετωπιστούν με αξιοπρέπεια», σημείωσε, λέγοντας ότι στους τραυματίες που θα παραδοθούν θα παρασχεθεί ιατρική βοήθεια.

Είχε προηγηθεί μήνυμα του Ραμζάν Καντίροφ, ηγέτη της Δημοκρατίας της Τσετσενίας της Ρωσικής Ομοσπονδίας, ότι η χαλυβουργία Αζοφστάλ θα καταληφθεί εντός της ημέρας.

«Ειδικό κύκλο διαπραγματεύσεων», χωρίς όρους, για τη διάσωση «αμάχων και στρατιωτών» στην πόλη, είχαν ζητήσει Ουκρανοί διαπραγματευτές, ενώ το Κίεβο προειδοποίησε πως «η έφοδος της Ρωσίας στο Ντονμπάς δεν έχει αρχίσει ακόμη».

Οι «καντιρόφτσι» στην Ουκρανία

«Πριν από το μεσημεριανό γεύμα, ή λίγο μετά, η Αζοφστάλ θα βρίσκεται υπό τον πλήρη έλεγχο των δυνάμεων της Ρωσικής Ομοσπονδίας», διαβεβαίωσε ο Καντίροφ, που θεωρείται προστατευόμενος του ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, με ηχητικό μήνυμά του το οποίο μεταφόρτωσε σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης νωρίς σήμερα.

Δυνάμεις της Τσετσενίας συμμετέχουν σε αυτή που το Κρεμλίνο αποκαλεί «ειδική στρατιωτική επιχείρηση» στην Ουκρανία από την 24η Φεβρουαρίου. Ο ίδιος ο Ραμζάν Καντίροφ, που κατηγορείται από μη κυβερνητικές οργανώσεις για σωρεία παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και έχει υπό τις διαταγές του ισχυρή παραστρατιωτική δύναμη, λέει πως βρίσκεται στην επικράτεια της Ουκρανίας, συμμετέχοντας με τους «καντιρόφτσι» του στην επίθεση των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων.

Έκκληση για την απομάκρυνση αμάχων

Η αντιπρόεδρος της κυβέρνησης της Ουκρανίας Ιρίνα Βερεστσούκ ζήτησε από την πλευρά της από τη Ρωσία να επιτρέψει επειγόντως την απομάκρυνση αμάχων και τραυματισμένων στρατιωτών από το πολιορκημένο εργοστάσιο μέσω ανθρωπιστικού διαδρόμου.

«Υπάρχουν περίπου 1.000 άμαχοι και 500 τραυματίες στρατιώτες εκεί. Πρέπει να ανασυρθούν όλοι από το Αζοφστάλ σήμερα», δήλωσε η Βερεστσούκ σε ανάρτησή της.

Χθες Τετάρτη, το Κίεβο πρότεινε στη Ρωσία «ειδικό κύκλο διαπραγματεύσεων» στη Μαριούπολη, για τη διάσωση «αμάχων και στρατιωτών», δήλωσαν δύο Ουκρανοί διαπραγματευτές.

Το Κίεβο είναι έτοιμο να πραγματοποιήσει «ειδικό κύκλο διαπραγματεύσεων» με τη Μόσχα στην πολιορκημένη πόλη της Μαριούπολης χωρίς όρους, δήλωσε ο Ουκρανός διαπραγματευτής Μιχαήλο Ποντόλιακ σε μήνυμά του στο Twitter.

Yes. Without any conditions. We’re ready to hold a “special round of negotiations” right in Mariupol. One on one. Two on two. To save our guys, Azov, military, civilians, children, the living & the wounded. Everyone. Because they are ours. Because they are in my heart. Forever.