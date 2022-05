To ανανεωμένο Promofever του Betshop παίζει εδώ!

Οι απαραίτητες «πινελιές» μπήκαν και έφεραν νέες καθημερινές εκπλήξεις.



Το Βetshop ανακοίνωσε το ανανεωμένο πρόγραμμα προσφορών Promofever για το Live Casino, το οποίο περιλαμβάνει νέες, αναβαθμισμένες προσφορές για κάθε ημέρα της εβδομάδας, αλλά και extra εκπλήξεις για όλους.



Όσοι επιθυμούν, έχουν πλέον την ευκαιρία να γνωρίσουν τις νέες καθημερινές και επιπλέον προσφορές, που θα τους δώσει νέο boost για να απολαύσουν περισσότερο τα αγαπημένα τους τραπέζια και Gameshows!



Μεταξύ άλλων, στο ανανεωμένο Promofever οι επισκέπτες θα βρουν από καθημερινές προσφορές, όπως τις: Two for Tuesday, After Dark Wednesday, Looong Weekend, μέχρι και ειδικά ή… έκτακτα promos στα διάσημα lobbies της Ευρώπης.



Επιπλέον, νέα Challenges, αποκλειστικά τουρνουά σε δημοφιλή τραπέζια, εποχιακά Calendars που χαρίζουν καθημερινά δώρα και αυξάνουν τη διασκέδαση.

Οι Promofever προσφορές*, παίζουν εδώ. Στο Betshop, στο παιχνίδι όλων των παιχνιδιών.



21+ | Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | Γραμμή Βοήθειας ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | Παίξε Υπεύθυνα | Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις



