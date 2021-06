To αμερικανικό αεροπλανοφόρο Ρήγκαν εισήλθε στην Νότια Κινεζική Θάλασσα

To αμερικανικό αεροπλανοφόρο Ρόναλντ Ρήγκαν ηγείται μιας μοίρας πολεμικών πλοίων τα οποία εισήλθαν σήμερα στη Θάλασσα της Νότιας Κίνας ως μέρος μιας αποστολής ρουτίνας, σύμφωνα με το Ναυτικό των ΗΠΑ την Τρίτη, σε μια εποχή αυξανόμενων εντάσεων μεταξύ Ουάσινγκτον και Πεκίνου, η οποία θέτει υπό αμφισβήτηση πολλές πλωτές οδούς στην περιοχή του Ειρηνικού.

«Με την παρουσία στη Θάλασσα της Νότιας Κίνας, το αμερικανικό πολεμικό ναυτικό επιβεβαιώνει τη δέσμευση του για την ασφάλεια της περιοχής και των συμμάχων της χώρας» ανέφερε σε δήλωσε το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ.

The Ronald Reagan Carrier Strike Group is operating in the South China Sea for the first time during its 2021 deployment. #AlwaysReady #US7thFleet #FreeandOpenIndoPacific #carrierstrikegroup5 #ussronaldreagan @gipper76 https://t.co/GrT6eSKhFw

Το USS Ronald Regan η ναυαρχίδα του 7ου στόλου των ΗΠΑ συνοδεύεται από το καταδρομικό USS Shiloh και το αντιτορπιλικό USS Halsey, σύμφωνα με την ανακοίνωση του πολεμικού ναυτικού.

Around the clock, we work to ensure a #FreeandOpenIndoPacific! Our Sailors conducted flight operations in the South China Sea on this drizzly day. #WeAreReagan

Photos by MC2 Samantha Jetzer and MC3 Quinton Lee pic.twitter.com/tRyS1OWGSn